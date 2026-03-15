Résultat municipale 2026 à Montaud (34160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montaud a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montaud, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montaud [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël RAYMOND
Joël RAYMOND (12 élus) MONTAUD, Ensemble continuons ! 		372 62,42%
  • Joël RAYMOND
  • Ludivine PERALTA
  • Patrick BARBE
  • Caroline FABRI
  • Lindsay FABRE
  • Catherine MAVEL
  • Vincent GARGANI
  • Marion COURTIN
  • David DIDIOT
  • Christine PUGLIESI
  • Nicolas PADOVAN
  • Laura TOUSTOU
Magali WUYTS
Magali WUYTS (3 élus) AU COEUR DE MONTAUD 		224 37,58%
  • Magali WUYTS
  • Hichame KHABIZI
  • Emma GOURLAN
Participation au scrutin Montaud
Taux de participation 71,38%
Taux d'abstention 28,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 616

Source : ministère de l’Intérieur

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