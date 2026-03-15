En direct

19:17 - Montaud : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Montaud comme dans toute la France. Avec ses 31,45% de cadres supérieurs pour 1 024 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 86 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,59% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 20,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 50,00% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1036,12 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. Montaud manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - À Montaud, le vote RN s'annonce fort aux élections de 2026 Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Montaud il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 21,60% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 44,76% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 17,00% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Montaud comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 33,53% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 36,92% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 45,53% lors du vote final.

16:58 - Montaud classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 58,39 % à Montaud lors des dernières élections municipales (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de la pandémie du Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 14,85 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 35,83 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 22,52 %, loin des 43,72 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces municipales 2026, cette donnée à Montaud sera en définitive essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Montaud en 2024 Les élections européennes 2024 à Montaud avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,53%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 19,77% des suffrages. Lauriane Troise (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Montaud après la dissolution avec 36,92%. Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 32,91%. Mais c'est pourtant Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,47% des suffrages exprimés. La situation politique de Montaud a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Montaud apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Montaud plébiscitaient Julia Mignacca (Nupes) avec 28,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,27% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montaud tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 25,38% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 22,05%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,24% pour Emmanuel Macron, contre 44,76% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Joël RAYMOND a-t-il augmenté la fiscalité locale à Montaud ? Sur le plan de la fiscalité locale de Montaud, la facture moyenne payée par foyer fiscal a atteint 771 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 528 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 37,50 % en 2024 (contre 12,80 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 11 100 euros en 2024, bien en deçà des 146 440 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 10,90 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Des résultats très serrés à l'élection municipale à Montaud en 2020 Les résultats des dernières municipales à Montaud ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Pour rappel, cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes, laissant aux électeurs l'opportunité de sélectionner plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Dominique Croullebois a pris la première place avec 315 bulletins (99,05%), devant David Didiot qui a obtenu 315 voix (99,05%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Au moment des municipales 2026 à Montaud, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très spéciale. Depuis une réforme du système électoral, il convient toutefois de souligner que la formation d'une liste est requise, empêchant désormais les candidatures individuelles.