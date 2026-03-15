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19:16 - Montaulin : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans la ville de Montaulin, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,91%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (9,37%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 454 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,89%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,48%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Montaulin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,20% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Quel score pour le RN à Montaulin aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Montaulin en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 39,78% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,66% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 32,87% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 46,85% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 57,39% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 52,47% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,91% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Valérie Bazin-Malgras.

16:58 - Montaulin classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Montaulin, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 41,58 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. C'étaient 252 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid-19 faisait douter le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été chiffré à 76,92 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 46,26 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,17 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 55,86 % des citoyens locaux. Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Montaulin comme une commune soucieuse de voter. Pour ces municipales, cette réalité à Montaulin sera en tout cas capitale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Montaulin ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Montaulin avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 57,39% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Montaulin avaient ensuite favorisé Albéric Ferrand (Rassemblement National) avec 52,47% au premier tour, devant Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) avec 26,01%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Albéric Ferrand culminant à 57,91% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Montaulin il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Montaulin plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 39,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 24,30%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en livrant 58,66% pour Marine Le Pen, contre 41,34% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Montaulin soutenaient en priorité Evelyne Henry (RN) avec 32,87% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,15% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Montaulin se jouait sur la fiscalité ? À Montaulin, sur le plan de la fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 604 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 527 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 41,19 % en 2024 (contre 21,77 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 4 100 euros en 2024. Un apport qui est loin des quelque 107 000 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 14,35 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Montaulin Les rapports de force politiques locaux actuels à Montaulin demeurent plus que jamais influencés par le résultat du dernier scrutin municipal. Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est tenue sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de panacher. 13 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Claire Mailly a remporté les meilleurs résultats avec 228 suffrages (97,85%), devançant Mélanie Grenet qui a capté 96,99% des bulletins valides. Au sein de l'électorat, ces résultats extrêmement homogènes traduisaient un vote consensuel. Pour clôturer l'élection, un second tour a eu lieu sans opposition. A ce deuxième tour, Gilles Gaillard a logiquement recueilli 59 suffrages (100,00%), en l'absence d'adversaire. Pour le scrutin de 2026 à Montaulin, ces équilibres très spécifiques aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours dorénavant.