Résultat municipale 2026 à Montaulin (10270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Montaulin - Tour 1
- Election municipale 2026 à Montaulin [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Montaulin
- Montaulin (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montaulin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montaulin, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montaulin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Luce HINGANT Notre village, notre avenir
|202
|46,44%
|Philippe SCHMITT AVEC VOUS POUR MONTAULIN
|163
|37,47%
|Denis SPILMANN Construisons Ensemble l'Avenir de Montaulin
|70
|16,09%
|Participation au scrutin
|Montaulin
|Taux de participation
|66,47%
|Taux d'abstention
|33,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|442
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Montaulin [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Montaulin en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Montaulin
19:16 - Montaulin : démographie et socio-économie impactent les élections municipales
Dans la ville de Montaulin, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,91%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (9,37%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 454 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,89%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,48%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Montaulin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,20% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.
17:57 - Quel score pour le RN à Montaulin aux derniers scrutins ?
Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Montaulin en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 39,78% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,66% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 32,87% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 46,85% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 57,39% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 52,47% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,91% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Valérie Bazin-Malgras.
16:58 - Montaulin classée parmi les villes mobilisées avant les municipales
Six ans avant l'élection de ce dimanche à Montaulin, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 41,58 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. C'étaient 252 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid-19 faisait douter le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été chiffré à 76,92 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 46,26 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,17 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 55,86 % des citoyens locaux. Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Montaulin comme une commune soucieuse de voter. Pour ces municipales, cette réalité à Montaulin sera en tout cas capitale dans la conclusion du scrutin.
15:59 - Que retenir pour 2024 à Montaulin ?
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Montaulin avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 57,39% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Montaulin avaient ensuite favorisé Albéric Ferrand (Rassemblement National) avec 52,47% au premier tour, devant Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) avec 26,01%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Albéric Ferrand culminant à 57,91% des suffrages exprimés dans la localité.
14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Montaulin il y a 4 ans ?
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Montaulin plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 39,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 24,30%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en livrant 58,66% pour Marine Le Pen, contre 41,34% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Montaulin soutenaient en priorité Evelyne Henry (RN) avec 32,87% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,15% des voix.
12:58 - Et si l'élection à Montaulin se jouait sur la fiscalité ?
À Montaulin, sur le plan de la fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 604 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 527 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 41,19 % en 2024 (contre 21,77 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 4 100 euros en 2024. Un apport qui est loin des quelque 107 000 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 14,35 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Montaulin
Les rapports de force politiques locaux actuels à Montaulin demeurent plus que jamais influencés par le résultat du dernier scrutin municipal. Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est tenue sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de panacher. 13 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Claire Mailly a remporté les meilleurs résultats avec 228 suffrages (97,85%), devançant Mélanie Grenet qui a capté 96,99% des bulletins valides. Au sein de l'électorat, ces résultats extrêmement homogènes traduisaient un vote consensuel. Pour clôturer l'élection, un second tour a eu lieu sans opposition. A ce deuxième tour, Gilles Gaillard a logiquement recueilli 59 suffrages (100,00%), en l'absence d'adversaire. Pour le scrutin de 2026 à Montaulin, ces équilibres très spécifiques aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours dorénavant.
09:57 - Bureau de vote de Montaulin : les horaires d'ouverture
Le bureau de vote de la ville de Montaulin sera ouvert jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. Lors des élections municipales 2026, les nouveaux maires vont être désignés lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Concrètement, ce 15 mars, les citoyens français vont devoir choisir entre les différents candidats de leur ville et cette année, le recours au panachage a été abandonné dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Montaulin. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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