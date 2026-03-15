Résultat municipale 2026 à Montaulin (10270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montaulin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montaulin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montaulin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Luce HINGANT
Marie-Luce HINGANT Notre village, notre avenir 		202 46,44%
Philippe SCHMITT
Philippe SCHMITT AVEC VOUS POUR MONTAULIN 		163 37,47%
Denis SPILMANN
Denis SPILMANN Construisons Ensemble l'Avenir de Montaulin 		70 16,09%
Participation au scrutin Montaulin
Taux de participation 66,47%
Taux d'abstention 33,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 442

Source : ministère de l’Intérieur

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