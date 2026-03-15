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19:20 - Démographie et politique à Montauroux, un lien étroit A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Montauroux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 6 787 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 057 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 19,29% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,76% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 468 résidents étrangers, Montauroux est un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,53% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 385,40 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Montauroux, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Rassemblement national à Montauroux : les chiffres récents Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des municipales à Montauroux il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 31,99% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 56,60% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 30,57% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 53,18% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,04% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 52,79% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Quelle participation attendre à Montauroux aux municipales ? Dans le cadre de la municipale à Montauroux, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 61,92 % lors des dernières municipales, un niveau conforme à la tendance du pays alors que la pandémie du Covid-19 affectait le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 25,15 % des inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 50,18 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,36 %, loin des 57,65 % affichés aux législatives de 2022. L'observation de cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Montauroux comme une zone distancée du processus électoral en comparaison de la moyenne.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Montauroux a-t-elle voté ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Montauroux avaient favorisé Philippe Schreck (Rassemblement National) avec 52,79% au premier tour, devant Rayann Mouslim (Majorité présidentielle) avec 18,34%. La conclusion des urnes était d'ailleurs acquise dès le premier round dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes précédemment, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,04%). .

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Montauroux ? La physionomie politique de Montauroux révèle une commune acquise au camp nationaliste. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Montauroux accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 31,99%, devant Emmanuel Macron avec 23,11%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,60% pour Marine Le Pen, contre 43,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Montauroux plébiscitaient Philippe Schreck (RN) avec 30,57% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,18%.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Montauroux ? Si on se penche sur la fiscalité de Montauroux, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,44 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 842 600 € la même année, loin des 2 285 670 € enregistrés en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Montauroux a évolué pour se fixer à 27,49 % en 2024 (contre 12,00 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Montauroux s'est chiffrée à 1 090 € en 2024 (contre 937 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 à Montauroux : des résultats sans appel Observer les résultats des dernières élections municipales à Montauroux peut s'avérer éclairant. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Yves Huet (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 69,49% des soutiens. En deuxième position, Christian Theodose (Divers centre) a rassemblé 572 bulletins valides (30,50%). Ce succès d'emblée a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Montauroux, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche une tâche colossale, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.