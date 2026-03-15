Résultat municipale 2026 à Montauroux (83440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montauroux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montauroux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montauroux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves HUET
Jean-Yves HUET (22 élus) MONTAUROUX CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE 		1 694 51,96%
  • Jean-Yves HUET
  • Marie-José GIUDICELLI
  • Alexandre PERIC
  • Florence NOEL
  • Sami MANKAI
  • Aurore STURM
  • Adrien BONSAUDO
  • Michelle FROMENT
  • Stéphane ROUX
  • Nathalie CHAPON CUNISSE
  • Thierry PEDRAZZOLI
  • Caroline CHARRIÈRE
  • Christian COULON
  • Aurélie COMTE GRAILLE
  • Eric JUSTICE
  • Thipmala LYFOUNG
  • Arnaud SCOMMEGNA
  • Sylvie DÉFOSSE
  • Jean-Yves COATHALEM
  • Muriel KURAS
  • Francis FARGES
  • Nawell EL-BAZE
Alex MAZIERS
Alex MAZIERS (7 élus) ENSEMBLE REPRENONS LE CAP 		1 566 48,04%
  • Alex MAZIERS
  • Valérie NORMAND
  • Nicolas TRECCIOLA
  • Marie LAMBERT
  • Jacques-Thérence HOARAU
  • Véronique BRUNET
  • Régis PALLANCA
Participation au scrutin Montauroux
Taux de participation 57,34%
Taux d'abstention 42,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 3 347

Source : ministère de l’Intérieur

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