Résultat municipale 2026 à Montbazin (34560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montbazin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montbazin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montbazin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Josian RIBES
Josian RIBES (19 élus) TOUS MONTBAZINOIS 		896 59,18%
  • Josian RIBES
  • Caroline CROS DURAND
  • Aurélien DALOZ
  • Marjorie RIBES
  • Jean-Claude PINTÉGNÉ
  • Priscillia PALMA
  • Erick DETRIEUX
  • Sophie ROBERT
  • Romain ALDEBERT
  • Manon ZAMPIELLO
  • Bertrand LEMOIGNE
  • Marie-Antoinette FISHER
  • Stéphane BEDEL
  • Ann-Charlotte NÄSSTRÖM
  • Jean-François PINEAU
  • Mylène LIORZOU
  • Pascal BEC
  • Elisabeth JOUSSE
  • François BONHOMME
Sylvie FRICERO
Sylvie FRICERO (4 élus) BIEN VIVRE MONTBAZIN 		618 40,82%
  • Sylvie FRICERO
  • Pierre FERRER
  • Régine BERTRAND
  • Michel MIRANDE
Participation au scrutin Montbazin
Taux de participation 61,73%
Taux d'abstention 38,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 1 552

Source : ministère de l’Intérieur

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