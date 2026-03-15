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19:17 - Le poids démographique et économique de Montbazin aux municipales Quel portrait faire de Montbazin, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 903 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 235 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (13,74%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 21,78% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,14%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 551 €/an. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Montbazin contribue à édifier l'avenir de la France.

17:57 - Rassemblement national à Montbazin : les données clés Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Montbazin il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 31,14% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 55,47% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 27,12% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti nationaliste validait 50,16% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 42,14% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 49,29% pour le parti nationaliste. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 58,53% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Manon Bouquin.

16:58 - Montbazin : 55,32 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre de l'élection municipale à Montbazin, l'abstention jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Lors des municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 44,68 % à la fin du premier round, en deçà de la moyenne nationale. C'étaient 1 300 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était frappé par la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 22,61 % des citoyens inscrits. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 47,68 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 33,52 %, contre 56,08 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une localité globalement épargnée par l'abstention face aux moyennes nationales.

15:59 - Le vote de Montbazin nettement ancré à droite il y a deux ans Les législatives à Montbazin provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Manon Bouquin (Rassemblement National) en tête avec 49,29% au premier tour, devant Sébastien Rome (Union de la gauche) avec 28,63%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Manon Bouquin culminant à 58,53% des suffrages exprimés sur place. Les élections européennes en amont à Montbazin avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (42,14%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 12,41% des voix. Le contexte politique de Montbazin a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - À Montbazin, une orientation politique difficile à cerner Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Montbazin portaient leur choix sur Sébastien Rome (Nupes) avec 27,51% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Manon Bouquin (Rassemblement National) en première position avec 50,16% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Montbazin quelques semaines plus tôt était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 31,14% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,23%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en offrant 55,47% pour Marine Le Pen, contre 44,53% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Montbazin se positionne comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Fiscalité stable à Montbazin : un effet sur les élections municipales Reflet d'une pression fiscale constante depuis 2020 à Montbazin, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 20,05 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 42 040 € la même année, contre 701 270 € perçus en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Montbazin atteint désormais près de 48,50 % en 2024 (contre 27,05 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Montbazin s'est chiffrée à 821 euros en 2024 contre 810 euros en début de mandat.

11:59 - Josian Ribes vainqueur des dernières municipales à Montbazin Les résultats des élections municipales de 2020 à Montbazin ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Lors de la première manche électorale, Josian Ribes a décroché la première place en obtenant 59,87% des soutiens. Deuxième, Yves Leguay a recueilli 40,12% des votes. Cette victoire au premier tour de Josian Ribes a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Montbazin, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Face à cette victoire retentissante, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.