Résultat municipale 2026 à Montbel (09600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montbel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montbel, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montbel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert VAN DER MEULEN
Gilbert VAN DER MEULEN (6 élus) MONTBEL ENSEMBLE 		55 48,67%
  • Gilbert VAN DER MEULEN
  • Claude FRESSONNET
  • Florian GOASGUEN
  • Marianne PEREZ
  • Antoine DEQUIDT
  • Audrey SANS
Céline TERPANT MALOU
Céline TERPANT MALOU (1 élu) MONTBEL EN CONFIANCE 		48 42,48%
  • Céline TERPANT MALOU
Evelyne GOUBAYON
Evelyne GOUBAYON NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		10 8,85%
Participation au scrutin Montbel
Taux de participation 92,62%
Taux d'abstention 7,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 113

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Montbel - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert VAN DER MEULEN
Gilbert VAN DER MEULEN (Ballotage) MONTBEL ENSEMBLE 		49 43,36%
Céline TERPANT MALOU
Céline TERPANT MALOU (Ballotage) MONTBEL EN CONFIANCE 		41 36,28%
Evelyne GOUBAYON
Evelyne GOUBAYON (Ballotage) NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		23 20,35%
Participation au scrutin Montbel
Taux de participation 93,44%
Taux d'abstention 6,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 114

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