Résultat municipale 2026 à Montbel (09600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montbel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montbel, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montbel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert VAN DER MEULEN (6 élus) MONTBEL ENSEMBLE
|55
|48,67%
|
|Céline TERPANT MALOU (1 élu) MONTBEL EN CONFIANCE
|48
|42,48%
|
|Evelyne GOUBAYON NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR
|10
|8,85%
|Participation au scrutin
|Montbel
|Taux de participation
|92,62%
|Taux d'abstention
|7,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|113
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montbel - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert VAN DER MEULEN (Ballotage) MONTBEL ENSEMBLE
|49
|43,36%
|Céline TERPANT MALOU (Ballotage) MONTBEL EN CONFIANCE
|41
|36,28%
|Evelyne GOUBAYON (Ballotage) NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR
|23
|20,35%
|Participation au scrutin
|Montbel
|Taux de participation
|93,44%
|Taux d'abstention
|6,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|114
Election municipale 2026 à Montbel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montbel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montbel.
L'actu des élections municipales 2026 à Montbel
18:33 - À Montbel, les élections de 2024 en faveur de la majorité
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Montbel, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,93%). Laurent Panifous (Union de la gauche) avait ensuite gagné le premier tour des élections législatives à Montbel après la dissolution avec 52,54%. Michèle Alozy (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 37,29%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Laurent Panifous culminant à 59,32% des votes dans la localité. L'orientation des électeurs de Montbel a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Montbel ?
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Montbel se sont avérés très éclairants concernant la configuration politique locale. Dans la commune, le scrutin s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste. Dès le premier tour, 11 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier tour, Dominique Richard a recueilli le plus de bulletins avec 49 bulletins (81,66%), devant Valentin Mickaël Petrini qui a recueilli 81,66% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Corinne Vidal, réunissant 80,00% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les élections 2026 à Montbel, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local si singulier. Le système électoral spécifique sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Montbel
Selon les candidatures officielles pour le second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Evelyne Goubayon avec la liste "Notre Village, Notre Avenir", la liste "Montbel Ensemble" emmenée par Gilbert Van Der Meulen et Céline Terpant Malou et sa liste "Montbel En Confiance" se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage aux urnes. Les 122 inscrits de la commune pourront se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Montbel, pour remplir leur devoir de citoyen.
11:59 - Que disaient les résultats des municipales à Montbel dimanche dernier ?
Pour le lancement des municipales à Montbel, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 6,56 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Gilbert Van Der Meulen qui a pris la tête en s'adjugeant 43,36 % des votes. Ensuite, Céline Terpant Malou a pris la position de dauphine avec 36,28 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, avec 20,35 %, Evelyne Goubayon est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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