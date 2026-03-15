Résultat de l'élection municipale 2026 à Montbéliard : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montbéliard

Tête de listeListe
Maryse Vuerli
Maryse Vuerli Liste de La France insoumise
MONTBELIARD INSOUMISE ET CITOYENNE
  • Maryse Vuerli
  • Geoffroy Lang
  • Louisa Bouadma
  • Thomas Stojanovic
  • Yasmina Douibi Maatoug
  • Hervé Robert
  • Özlem Köse
  • Rachid Bounazou
  • Djamila Lab
  • Semih Ozan Uslu
  • Fatima Zergoume
  • Omar Graradji
  • Sarah Saouel
  • Arnaud Clety
  • Nisrine El Atmani
  • Dorian Köse
  • Samira Bensada
  • Corentin Belle
  • Fanny Van Opstal
  • Nicolas Vettorello
  • Jamila Slimane
  • Mohammed Rachidi
  • Anissa Douibi
  • Mohammad Ben Brahim
  • Sofia Tiouiri
  • Nabil Hansal
  • Françoise Behra
  • Raphaël Dantes
  • Marie-Louise Reisser
  • Daniel Belle
  • Leila Santos
  • Abdelkrim Boussalem
  • Jocelyne Bonnot
  • Jean-Pierre Ledoux
  • Marion Aubel
Marie-Noëlle Biguinet
Marie-Noëlle Biguinet Liste divers droite
MONTBELIARD EN MOUVEMENT
  • Marie-Noëlle Biguinet
  • Alexandre Gauthier
  • Christine Schmitt
  • Gilles Da Costa
  • Annie Vitali
  • Philippe Duvernoy
  • Marie-Rose Galmes
  • Christophe Froppier
  • Virginie Toupenet
  • Eddie Stampone
  • Gisèle Cuchet
  • Olivier Traversier
  • Aurélia Girard
  • Karim Djilali
  • Ghénia Bensaou
  • Rémi Pluche
  • Nora Zarlenga
  • Philippe Tissot
  • Patricia Lhomme
  • Gilles Maillard
  • Brigitte Haddad
  • Romain Ajoux
  • Samah Mrabet
  • Frédéric Zusatz
  • Ines Zerrar
  • Patrick Tausendfreund
  • Anne Marchand
  • Jean-Michel Noel
  • Brigitte Jacquemin
  • Karim Sedrati
  • Tiphaine Varret
  • Arnaud Miladinovic
  • Christelle Fosse
  • François Cayot
  • Priscilla Borgerhoff
  • Mehdi Monnier
  • Léopoldine Roudet
Franck Plain
Franck Plain Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Franck Plain
  • Annie Mougin
  • Georges Dizdarevic
  • Denise Usselmann
  • Christian Driano
  • Jeanne-Françoise Langlade
  • Marc Martinez
  • Bernadette Jeunet
  • Djahide Gheddar
  • Camille Bailly
  • Clément Jeudy
  • Jacqueline Beley
  • Stéphane Bergantz
  • Michelle Laurent
  • Youssef Harbagni
  • Safia Djilali
  • Thomas Pelletier
  • Kardiatou Diallo
  • Jean-François Anthoine
  • Aicha Ouaddah-Bensalah
  • Jean-Francois Beley
  • Astrid Dorbane
  • Arturo Lopez Ibanez
  • Amandine Raydelet
  • Denis Lancia
  • Françoise Keller
  • Jean-Francois Chaverial
  • Hassiba Limane
  • Robert Vasseur
  • Dominique Nitsch
  • Jean-Claude Bourget
  • Pascale Prévot
  • Jean-Pierre Sarieux
  • Sylvie Clausse
  • Joaquim Perez Morillo
Eric Lançon
Eric Lançon Liste divers gauche
MONTBELIARD AUTREMENT
  • Eric Lançon
  • Myriam Chiappa-Kiger
  • Gilles Bornot
  • Aurélie Lollier
  • Patrick Cantat
  • Florine Lacroix
  • Eric Marcot
  • Inès Baquet-Chatel
  • Jean-Luc Michaud
  • Elodie Henry-Poyard
  • Vincent Adami
  • Marie-Christine Vernier
  • Philippe Tessuto
  • Sarah Moustaoui-Hammou
  • Hicham Amsimna
  • Elodie Vallat
  • Abdelghani Boussouf
  • Tahéra Lehingue
  • Bernard Lachambre
  • Lucie Rozé
  • Lionel Maniere
  • Jocelyne Ricci
  • Lionel Koenig
  • Liliane Dangel
  • Hervé Barrault
  • Zohra Charriau
  • Alain Poncet
  • Françoise Baquet Chatel
  • David Tungut
  • Fanny Hugonnot
  • Jean-Jacques Abbamonte
  • Pauline Maze-Péneau
  • Jean-Baptiste Euvrard
  • Lydie Rousset
  • Jean Cadet
  • Oumaya Baala-Canalda
  • Richard Truchi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Noëlle Biguinet
Marie-Noëlle Biguinet (28 élus) Montbeliard renouveau 2020 		2 577 54,52%
  • Marie-Noëlle Biguinet
  • Alexandre Gauthier
  • Christine Schmitt
  • Christophe Froppier
  • Helene Henriet
  • Karim Djilali
  • Annie Vitali
  • Philippe Duvernoy
  • Gisèle Cuchet
  • Rémi Pluche
  • Ghenia Bensaou
  • Olivier Traversier
  • Nora Zarlenga Haga
  • Gilles Maillard
  • Léopoldine Roudet
  • Philippe Tissot
  • Evelyne Perriot
  • Eddie Stampone
  • Priscilla Borgerhoff
  • Philippe Bruyere
  • Alixia Beauté
  • Louis Cuenin
  • Chantal Mulé
  • François Cayot
  • Anne Pochouny
  • Frédéric Zusatz
  • Patricia Laurency
  • Olivier Gousset
Eric Lançon
Eric Lançon (5 élus) Montbeliard en commun ecologique et solidaire 		1 295 27,40%
  • Eric Lançon
  • Myriam Chiappa-Kiger
  • Alain Poncet
  • Sidonie Marchal
  • Bernard Lachambre
Denis Sommer
Denis Sommer (2 élus) Montbeliard au coeur 		656 13,88%
  • Denis Sommer
  • Céline Mzoughi
Franck Plain
Franck Plain Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		198 4,18%
Participation au scrutin Montbéliard
Taux de participation 33,82%
Taux d'abstention 66,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 864

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Noëlle Biguinet
Marie-Noëlle Biguinet (27 élus) Montbeliard renouveau 		4 264 50,19%
  • Marie-Noëlle Biguinet
  • Marcel Bonnot
  • Virginie Chavey
  • François Niggli
  • Michèle Panisset
  • Alexandre Gauthier
  • Annick Ambert
  • Jean-Claude Passier
  • Lucie Jeanblanc
  • Philippe Duvernoy
  • Hélène Henriet
  • Karim Djilali
  • Patricia Lhomme
  • Christophe Froppier
  • Ghénia Bensaou
  • Jean-Marie Aveline
  • Léopoldine Roudet
  • Philippe Tissot
  • Jacqueline Level
  • Philippe Bruyere
  • Madeleine Peduzzi
  • Louis Cuenin
  • Gisèle Cuchet
  • Abderrahim Ezzahar
  • Sophie Guillaume
  • Gilles Maillard
  • Francine Gonand
Jacques Hélias
Jacques Hélias (5 élus) Pour montbeliard, ensemble poursuivons 		2 354 27,71%
  • Jacques Hélias
  • Myriam Chiappa-Kiger
  • Eric Lançon
  • Martine Chenus Marthey
  • Roger Ceglinski
Sophie Montel
Sophie Montel (2 élus) Montbeliard bleu marine 		1 020 12,00%
  • Sophie Montel
  • Roland Hamitou
Ilker Ciftci
Ilker Ciftci (1 élu) Montbeliard, un avenir ensemble 		857 10,08%
  • Ilker Ciftci
Participation au scrutin Montbéliard
Taux de participation 59,11%
Taux d'abstention 40,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 8 813

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Noëlle Biguinet
Marie-Noëlle Biguinet Montbeliard renouveau 		3 358 41,29%
Jacques Hélias
Jacques Hélias Pour montbeliard, ensemble poursuivons 		1 984 24,40%
Sophie Montel
Sophie Montel Montbeliard bleu marine 		1 376 16,92%
Ilker Ciftci
Ilker Ciftci Montbeliard, un avenir ensemble 		851 10,46%
Franck Plain
Franck Plain Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		290 3,56%
Alain Chaneaux
Alain Chaneaux Montbeliard au centre - l'alternative 		272 3,34%
Participation au scrutin Montbéliard
Taux de participation 57,31%
Taux d'abstention 42,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,84%
Nombre de votants 8 545

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