Résultat de l'élection municipale 2026 à Montbéliard : les infos en direct

Programme de Maryse Vuerli à Montbéliard (MONTBELIARD INSOUMISE ET CITOYENNE)

Engagement pour la jeunesse

Le programme met un accent particulier sur l'avenir des jeunes à Montbéliard. Il propose des formations et des initiatives pour leur donner de l'espoir et des opportunités. L'objectif est de les accompagner tout au long de leur parcours de vie, en leur offrant des ressources adaptées.

Économie locale et commerces

Faciliter l'installation de nouveaux commerces dans chaque quartier est une priorité essentielle. Cela vise à revitaliser le centre-ville et à lutter contre la fermeture des magasins. En parallèle, la mise à disposition de salles de réunion gratuites favorisera les échanges et la vie communautaire.

Accès aux services publics

Le programme insiste sur la nécessité de garantir un accès équitable aux services publics pour tous les habitants. Cela inclut des mesures comme l'encadrement des loyers et l'accès à des cantines gratuites et bio. L'objectif est de lutter contre les inégalités et de promouvoir une vie digne pour chaque citoyen.

Participation citoyenne

Développer la participation citoyenne est un axe fondamental du programme. Cela se traduira par des référendums d'initiative citoyenne et des conseils de quartiers pour impliquer les habitants dans les décisions. Ces initiatives visent à renforcer le lien entre la municipalité et les citoyens, favorisant ainsi une démocratie active.