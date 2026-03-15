Résultat de l'élection municipale 2026 à Montbéliard : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montbéliard [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montbéliard sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montbéliard.
L'actu des élections municipales 2026 à Montbéliard
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Montbéliard
Se pencher sur les scores des dernières municipales à Montbéliard peut s'avérer intéressant. Dès le premier tour, Marie-Noëlle Biguinet (Divers droite) a viré en tête en totalisant 2 577 suffrages (54,52%). Dans la position du principal opposant, Eric Lançon (Union de la gauche) a engrangé 27,40% des votes. Denis Sommer (Divers centre) complétait le trio de tête, réunissant 13,88% des électeurs. Ce succès d'emblée a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Montbéliard, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Montbéliard ?
Les 17 bureaux de vote de la commune de Montbéliard sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Les élections municipales 2026 se déroulent ce dimanche à Montbéliard. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux des 35 000 communes françaises. En 2020, le second tour avait été reporté en raison du premier confinement. Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Montbéliard. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montbéliard
|Tête de listeListe
|
Maryse Vuerli
Liste de La France insoumise
MONTBELIARD INSOUMISE ET CITOYENNE
|
|
Marie-Noëlle Biguinet
Liste divers droite
MONTBELIARD EN MOUVEMENT
|
|
Franck Plain
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Eric Lançon
Liste divers gauche
MONTBELIARD AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Noëlle Biguinet (28 élus) Montbeliard renouveau 2020
|2 577
|54,52%
|
|Eric Lançon (5 élus) Montbeliard en commun ecologique et solidaire
|1 295
|27,40%
|
|Denis Sommer (2 élus) Montbeliard au coeur
|656
|13,88%
|
|Franck Plain Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|198
|4,18%
|Participation au scrutin
|Montbéliard
|Taux de participation
|33,82%
|Taux d'abstention
|66,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 864
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Noëlle Biguinet (27 élus) Montbeliard renouveau
|4 264
|50,19%
|
|Jacques Hélias (5 élus) Pour montbeliard, ensemble poursuivons
|2 354
|27,71%
|
|Sophie Montel (2 élus) Montbeliard bleu marine
|1 020
|12,00%
|
|Ilker Ciftci (1 élu) Montbeliard, un avenir ensemble
|857
|10,08%
|
|Participation au scrutin
|Montbéliard
|Taux de participation
|59,11%
|Taux d'abstention
|40,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,61%
|Nombre de votants
|8 813
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Noëlle Biguinet Montbeliard renouveau
|3 358
|41,29%
|Jacques Hélias Pour montbeliard, ensemble poursuivons
|1 984
|24,40%
|Sophie Montel Montbeliard bleu marine
|1 376
|16,92%
|Ilker Ciftci Montbeliard, un avenir ensemble
|851
|10,46%
|Franck Plain Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|290
|3,56%
|Alain Chaneaux Montbeliard au centre - l'alternative
|272
|3,34%
|Participation au scrutin
|Montbéliard
|Taux de participation
|57,31%
|Taux d'abstention
|42,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,84%
|Nombre de votants
|8 545
Villes voisines de Montbéliard
- Montbéliard (25200)
- Ecole primaire à Montbéliard
- Maternités à Montbéliard
- Crèches et garderies à Montbéliard
- Classement des collèges à Montbéliard
- Salaires à Montbéliard
- Impôts à Montbéliard
- Dette et budget de Montbéliard
- Climat et historique météo de Montbéliard
- Accidents à Montbéliard
- Délinquance à Montbéliard
- Inondations à Montbéliard
- Nombre de médecins à Montbéliard
- Pollution à Montbéliard
- Entreprises à Montbéliard
- Prix immobilier à Montbéliard