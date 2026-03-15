Résultat de l'élection municipale 2026 à Montbrison : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montbrison

Tête de listeListe
Jérôme Peyer
Jérôme Peyer Liste divers gauche
MONTBRISON EN COMMUN
  • Jérôme Peyer
  • Isabelle Démariaux
  • Gilbert David
  • Amélie de Almeida
  • Anton Marnat
  • Murielle Beauchet
  • Olivier Decret
  • Solène Terrillon
  • Louis Redaud
  • Sandra Fradel
  • Yves Gros
  • Amandine Chaut
  • Franck Romero
  • Roxane Massol
  • David Epinat
  • Corinne Agabek
  • Thibault Dietschi
  • Lise Dupuy
  • Raphaël Jacquin
  • Floryane Maupoint
  • Patrick Reynaud
  • Virginie Sauvade
  • Samuel Pommier
  • Claudine Damon
  • Timothée Garcin
  • Mireille Tétrel
  • Pierre Clairet
  • Sophie Combréas Goutey
  • Bernard Couronne
  • Isabelle Sy
  • Louis Gouby
  • Maude Benech
  • Philippe Martins
Christophe Bazile
Christophe Bazile Liste divers droite
CONTINUONS ENSEMBLE
  • Christophe Bazile
  • Catherine Doublet
  • Gérard Vernet
  • Cindy Giardina
  • Guillaume Lombardin
  • Cécile Marriette
  • Luc Vericel
  • Arlette Surgey
  • Nicolas Bonin
  • Anne Giroudon
  • Patrice Romeuf
  • Annabel Turnel
  • Mickaël Gault
  • Corinne Jacquemont
  • Philippe Duchez
  • Estelle Roux
  • Martial Chaumarat
  • Jocelyne Palle
  • Gilles Tranchant
  • Valérie Arnaud
  • Jordan Letellier
  • Justine Gerphagnon
  • Boris Arduy
  • Isabelle Delgado
  • Hugo Frery
  • Christiane Bayet
  • John Courtemanche
  • Mireille de la Cellery
  • Victor Blanchet
  • Claudine Fouquet
  • Pascal Calamand
  • Thérèse Gagnaire
  • Jérôme Marcou
  • Jacqueline Vialla
  • Jean-Paul Forestier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Bazile
Christophe Bazile (29 élus) Reussir l'avenir ensemble 		2 870 75,72%
  • Christophe Bazile
  • Catherine Doublet
  • Gérard Vernet
  • Martine Grivillers
  • Jean-Yves Bonnefoy
  • Cindy Giardina
  • Jean-Paul Forestier
  • Géraldine Dergelet
  • François Blanchet
  • Justine Gerphagnon
  • Pierre Contrino
  • Cécile Marriette
  • Olivier Gaulin
  • Christiane Bayet
  • Abderrahim Bentayeb
  • Claudine Poyet
  • Bernard Cottier
  • Thérèse Gagnaire
  • Nicolas Bonin
  • Valérie Arnaud
  • Joel Putignier
  • Bérangère Vedrines
  • Luc Vericel
  • Marie-France Daurelle
  • Guillaume Lombardin
  • Florence Varenne
  • Gilles Tranchant
  • Marine Venet
  • Edouard Bion
Jean-Marc Dufix
Jean-Marc Dufix (4 élus) Montbrison une transition partagee 		920 24,27%
  • Jean-Marc Dufix
  • Emmanuelle Guignard
  • Vincent Rome
  • Zoé Jacquet
Participation au scrutin Montbrison
Taux de participation 35,45%
Taux d'abstention 64,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 866

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Bazile
Christophe Bazile (26 élus) Réussir l'avenir ensemble 		3 738 53,21%
  • Christophe Bazile
  • Catherine Doublet
  • Alain Gauthier
  • Mireille De La Cellery
  • Jean-Yves Bonnefoy
  • Jeanine Paloulian
  • Olivier Gaulin
  • Françoise Grossmann
  • Jean-Paul Forestier
  • Martine Grivillers
  • Gérard Vernet
  • Cécile Corre
  • Gérard Bonnaud
  • Christiane Bayet
  • Abderrahim Bentayeb
  • Cindy Giardina
  • Claude Bertier
  • Thérèse Gagnaire
  • Joël Putignier
  • Nadine Mounier
  • Nabil Talidi
  • Caroline Colomban
  • Pierre Contrino
  • Claudine Poyet
  • Thomas Guerin
  • Jacqueline Vialla
Liliane Faure
Liliane Faure (6 élus) Montbrison-moingt, proche active innovante 		2 806 39,94%
  • Liliane Faure
  • Bernard Thizy
  • Sylviane Lassabliere
  • Bruno Chanvillard
  • Bernadette Plasse
  • Fabrice Monod
Norbert Thizy
Norbert Thizy (1 élu) Montbrison bleu marine 		480 6,83%
  • Norbert Thizy
Participation au scrutin Montbrison
Taux de participation 67,51%
Taux d'abstention 32,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 7 176

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Bazile
Christophe Bazile Réussir l'avenir ensemble 		3 350 49,82%
Liliane Faure
Liliane Faure Montbrison-moingt, proche active innovante 		2 611 38,83%
Norbert Thizy
Norbert Thizy Montbrison bleu marine 		763 11,34%
Participation au scrutin Montbrison
Taux de participation 65,33%
Taux d'abstention 34,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Nombre de votants 6 944

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