Résultat de l'élection municipale 2026 à Montbrison : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montbrison [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montbrison sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montbrison.
L'actu des élections municipales 2026 à Montbrison
13:09 - Élections municipales 2020 : la liste "Reussir L'avenir Ensemble" majoritaire à Montbrison
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Montbrison s'avère très instructive. Au soir du premier scrutin à l'époque, Christophe Bazile (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 2 870 voix (75,72%). Deuxième, Jean-Marc Dufix (Divers gauche) a rassemblé 24,27% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Montbrison, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, les opposants devront récolter bien plus de bulletins, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Montbrison
Les municipales 2026 doivent permettre aux citoyens de Montbrison de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Parcourez ci-dessous tous les candidats à Montbrison. A noter que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Montbrison sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats du premier tour des élections municipales à Montbrison dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montbrison
|Tête de listeListe
|
Jérôme Peyer
Liste divers gauche
MONTBRISON EN COMMUN
|
|
Christophe Bazile
Liste divers droite
CONTINUONS ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Bazile (29 élus) Reussir l'avenir ensemble
|2 870
|75,72%
|
|Jean-Marc Dufix (4 élus) Montbrison une transition partagee
|920
|24,27%
|
|Participation au scrutin
|Montbrison
|Taux de participation
|35,45%
|Taux d'abstention
|64,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 866
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Bazile (26 élus) Réussir l'avenir ensemble
|3 738
|53,21%
|
|Liliane Faure (6 élus) Montbrison-moingt, proche active innovante
|2 806
|39,94%
|
|Norbert Thizy (1 élu) Montbrison bleu marine
|480
|6,83%
|
|Participation au scrutin
|Montbrison
|Taux de participation
|67,51%
|Taux d'abstention
|32,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Nombre de votants
|7 176
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Bazile Réussir l'avenir ensemble
|3 350
|49,82%
|Liliane Faure Montbrison-moingt, proche active innovante
|2 611
|38,83%
|Norbert Thizy Montbrison bleu marine
|763
|11,34%
|Participation au scrutin
|Montbrison
|Taux de participation
|65,33%
|Taux d'abstention
|34,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Nombre de votants
|6 944
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