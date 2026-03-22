Résultat municipale 2026 à Montbrun-les-Bains (26570) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montbrun-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montbrun-les-Bains, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montbrun-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier GILLET
Didier GILLET (9 élus) Ensemble Continuons à Agir pour Montbrun 		202 56,11%
  • Didier GILLET
  • Evelyne GILLOT
  • Gérard CHAPPON
  • Christelle BUCHER
  • Bruno BERTELLI
  • Khatima DIDIER
  • Florian CORREARD
  • Anne-Laure MARTIN
  • William GILLOT
Grégoire LOYAU
Grégoire LOYAU (2 élus) Place des Tilleuls Agir pour l'avenir de Montbrun-les-Bains 		158 43,89%
  • Grégoire LOYAU
  • Claire LASSERAY
Participation au scrutin Montbrun-les-Bains
Taux de participation 88,08%
Taux d'abstention 11,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 362

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Montbrun-les-Bains - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire LOYAU
Grégoire LOYAU (Ballotage) Place des Tilleuls Agir pour l'avenir de Montbrun-les-Bains 		159 50,00%
Didier GILLET
Didier GILLET (Ballotage) Ensemble Continuons à Agir pour Montbrun 		159 50,00%
Participation au scrutin Montbrun-les-Bains
Taux de participation 80,29%
Taux d'abstention 19,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Nombre de votants 330

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