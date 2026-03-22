Résultat municipale 2026 à Montbrun-les-Bains (26570) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montbrun-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montbrun-les-Bains, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montbrun-les-Bains [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier GILLET (9 élus) Ensemble Continuons à Agir pour Montbrun
|202
|56,11%
|
|Grégoire LOYAU (2 élus) Place des Tilleuls Agir pour l'avenir de Montbrun-les-Bains
|158
|43,89%
|
|Participation au scrutin
|Montbrun-les-Bains
|Taux de participation
|88,08%
|Taux d'abstention
|11,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|362
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montbrun-les-Bains - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire LOYAU (Ballotage) Place des Tilleuls Agir pour l'avenir de Montbrun-les-Bains
|159
|50,00%
|Didier GILLET (Ballotage) Ensemble Continuons à Agir pour Montbrun
|159
|50,00%
|Participation au scrutin
|Montbrun-les-Bains
|Taux de participation
|80,29%
|Taux d'abstention
|19,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Nombre de votants
|330
Election municipale 2026 à Montbrun-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montbrun-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montbrun-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Montbrun-les-Bains
18:33 - Montbrun-les-Bains : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Le scrutin des Européennes de 2024 à Montbrun-les-Bains avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,57%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,22% des votes. Les législatives à Montbrun-les-Bains qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Marie Pochon (Union de la gauche) aux avants-postes avec 43,33% au premier tour, devant Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 33,70%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie Pochon culminant à 55,35% des votes localement. La préférence des électeurs de Montbrun-les-Bains a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre clairement de gauche, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.
15:57 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Montbrun-les-Bains
Les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore marquées par le résultat des dernières élections à Montbrun-les-Bains. Précisons que ce scrutin s'est déroulé sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les électeurs de panacher. 11 conseillers ont été élus au premier tour. Mathieu Houssin a réuni le plus grand nombre de votes avec 57,40% des bulletins. Juste derrière, Gérard Chappon a obtenu 185 votes (55,89%). Bruno Bertelli suivait, réunissant 184 électeurs (55,58%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Montbrun-les-Bains, ces équilibres si spécifiques aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Le système électoral spécifique sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Les électeurs de Montbrun-les-Bains départagent 2 listes
Selon la liste des candidats au deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le match des minicipales se poursuit donc ce dimanche, avec Grégoire Loyau et Didier Gillet. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Montbrun-les-Bains a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Qui est en tête à Montbrun-les-Bains avant le 2e tour de cette élection municipale 2026 ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Montbrun-les-Bains dimanche dernier, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin s'est soldé par une participation de 80,29 % localement. Pour ce premier tour, c'est Grégoire Loyau qui a dominé en récoltant 50,00 % des suffrages exprimés. À sa suite, Didier Gillet s'est classé deuxième avec 50,00 %. Le duel s'est avéré serré.
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