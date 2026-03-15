Résultat de l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines

Tête de listeListe
Marie-Claude Jarrot
Marie-Claude Jarrot Liste divers droite
MONTCEAU, PASSIONNÉMENT !
  • Marie-Claude Jarrot
  • Gérard Gronfier
  • Sylvie Lukowitz
  • Lilian Noirot
  • Karen Vallet
  • Yves Kazmine
  • Nicole Duban
  • Soni Cordoano
  • Martine Massardi
  • Lionel Prost
  • Stéphanie Barnet
  • Michel Tramoy
  • Marie-Noëlle Laforest
  • Pietro Gangi
  • Christiane Mathos
  • Gilles Maccaglia
  • Marie-Josette Aillot
  • Khalid Otmani
  • Mireille Mollard
  • Lucas Lanicos
  • Pierpaola Mereu Piras
  • Frédéric Boguet
  • Kelly Liénard
  • Christophe Morel
  • Sofia Jougniaux
  • Michel Furno
  • Josiane Mercier
  • Lorenzo Sementa
  • Zoé Loudot
  • Jean Alexis Dionnet
  • Mélanie Caleri
  • Sébastien Vannier
  • Valentine Guenot
  • Thomas Féduzi
  • Marie-José Pichard
Christelle Roux-Amrane
Christelle Roux-Amrane Liste Divers
Montceau Allons-y ensemble
  • Christelle Roux-Amrane
  • Laurent Selvez
  • Nagette Baroche
  • Dominique Jean Perceau
  • Océane Nectoux-Coperieux
  • Alexandre Duchesne
  • Patricia Bouelle
  • Mohammed Mahla
  • Karima Miliani
  • Michaël Joly
  • Ouahiba Ziane Moussa
  • Rabah Djeddou
  • Elsa Da Silva
  • David Bigot
  • Danièle Dehainault
  • Hakan Donmez
  • Sonia Campos
  • Jean-Michel Redouté
  • Loriane Illan
  • José de Carvalho
  • Patricia Chauvet
  • Samy Lourdjane
  • Judicaëlle Baron
  • Sébastien Janniaud
  • Océane Pellin
  • Cheikh Ba
  • Cathy Bolletot
  • Jérôme Godot
  • Sana Samhi
  • Jean-François Prost
  • Lilia Faoui
  • Frédéric Joseph Stefanowicz
  • Joëlle Vindiolet
  • Michel Laureau
  • Nadège Delalande
Claude Couratier
Claude Couratier Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Claude Couratier
  • Marie-Thérèse Bart
  • Antoine Riblair
  • Sophie Gougnaud
  • Franck Dauret
  • Laurence Steiner
  • Jacky Daumard
  • Maryse Touillon
  • Vincent Bartczak
  • Véronique Sigonney
  • Amaury Gremy
  • Lydia Langner
  • Daniel Bernert
  • Véronique Gilbert
  • Eric Catala
  • Fanny Gene
  • Bernard Dilis
  • Emilia Morgat
  • Sabri Fliss
  • Marine Gouillou
  • Martial Bertrand
  • Anasthasia Leschenne
  • Alexandre Berthier
  • Martine Lagarde
  • Sherif El Marzouki
  • Mélanie Anizon
  • Brian Martin
  • Olivia de Carvalho
  • Kévin de Meyer
  • Josiane Ben Abdallah
  • Michel Badet
  • Jacqueline Voyon
  • Jean Marc Germain
Catherine Ravier
Catherine Ravier Liste de La France insoumise
Montceau en commun
  • Catherine Ravier
  • Gérard Burtin
  • Farida Benrabia
  • Stéphane Brun
  • Fanny Da Costa
  • Mickaël Itri
  • Mélissa Rose-Marie Lacour
  • Thomas Iannuzzi
  • Margaux Vanthuyne
  • Yves Clarisse
  • Christine Rocton
  • Jean-Marie Viguié
  • Jocelyne Conry
  • Yanick Morin
  • Marie Isabelle Madi Cerveau
  • Laurent Véniant
  • Sandrine Marchetti
  • René Serge Joby
  • Brigitte Montagne
  • André Claustrat
  • Johanna Raphaelle Anne-France Delabre
  • Gabriel Diarra
  • Marie-Françoise Ravier Moreau
  • Anthony Montagne
  • Evelyne Pagneux
  • Yann Kévin Coussement
  • Jeanne Marie Prieur
  • Robert Wattebled
  • Lou Théréau
  • Bernard Lavigne
  • Suzanne Vaillot
  • Robert Germain
  • Michèle Alévêque
Isabelle Louis
Isabelle Louis Liste d'union à gauche
Montceau autrement citoyenne et solidaire
  • Isabelle Louis
  • Eric Commeau
  • Anne Sévin
  • Sébastien Latino
  • Solange Capber
  • Antoine Wieczorek
  • Laure Buffenoir Thery
  • Nicolas Bonnand
  • Martine Boguet
  • Gaultier Seguin
  • Hélène Touillon
  • Hassen Ben Hadj Ali
  • Bariza Mansour
  • Anthony Da Pont
  • Christiane Briot
  • Gilles Desnoix
  • Michelle Muller
  • Gérard Beaucaire
  • Annie Claudette Lucienne Degueurce
  • Allel Sadk
  • Mylène Descombris
  • Rodrigue Thiebaudet
  • Caroline Iannuzzi Gagne
  • Renaud Gerard Ludovic Rollier
  • Renée Guillon
  • Abdelkader Kaddar
  • Sylvie Blanc
  • Florentin Domis
  • Sephora Aïssaoui
  • Pierre-Gaël Laveder
  • Marie-Claude Durand
  • Pascal Henry
  • Chantal Meunier
  • Thiefaine Lebeau
  • Martine Descombin
Arnaud Sanvert
Arnaud Sanvert Liste du Rassemblement National
RELEVE TOI MONTCEAU
  • Arnaud Sanvert
  • Véronique Léger
  • Frédéric Noiziller
  • Sandrine Guéguen
  • Wissam Dahou
  • Marie-Françoise André
  • Serge Lauvernier
  • Marie Paule Moisset
  • Jean Ducarouge
  • Géraldine Jacob
  • Fabrice Le Talec
  • Margot Pierantoni
  • Paul Sansinena-Irribaren
  • Catherine Raison
  • Alain Wojtus
  • Véronique Gaydamour
  • Laurent Cognard
  • Liliane Werner
  • Christian Garibian
  • Ophélie Rostankowski
  • Jacky Magadoux
  • Marie-Thérèse Meunier
  • Jean Grembocki
  • Jacqueline Joby
  • Julien Grembocki
  • Joëlle Girault
  • Jean Raison
  • Françoise Lecoeuvre
  • Nicolas Renard
  • Julia Willer
  • Michel Gabond
  • Corinne Pommerolle
  • Alain Auvachey
  • Christine Mazurkiewicz
  • Rosario Girault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude Jarrot
Marie-Claude Jarrot (25 élus) Aimer montceau 		1 954 46,56%
  • Marie-Claude Jarrot
  • Gérard Gronfier
  • Marie-Thérèse Frizot
  • Lionel Duparay
  • Christelle Roux-Amrane
  • Guy Souvigny
  • Marie Noëlle Laforest
  • Michel Tramoy
  • Josiane Berard
  • Khalid Otmani
  • Amélie Ghulam Nabi
  • Yves Kazmine
  • Christiane Mathos
  • Frédéric Marinot
  • Jocelyne Buchalik
  • Paul Rabeisen
  • Céline Plasson
  • Florian Roselli
  • Stéphanie Barnet
  • Sébastien Ratajczak
  • Michelle Bouteloup
  • Michel Furno
  • Sylvie Lukowitz
  • Georges Bagnard
  • Filiz Sari Donmez
Laurent Selvez
Laurent Selvez (7 élus) Montceau 2020 - energies citoyennes - la gauche unie 		1 828 43,56%
  • Laurent Selvez
  • Isabelle Louis
  • Eric Commeau
  • Hélène Touillon
  • Stephane Brun
  • Martine Boguet
  • Nicolas Bonnand
Lilian Noirot
Lilian Noirot (1 élu) Ensemble, le meilleur pour montceau avec lilian noirot 		414 9,86%
  • Lilian Noirot
Participation au scrutin Montceau-les-Mines
Taux de participation 37,82%
Taux d'abstention 62,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 286

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude Jarrot
Marie-Claude Jarrot Aimer montceau 		1 541 40,03%
Laurent Selvez
Laurent Selvez Montceau 2020 la gauche unie 		940 24,42%
Eric Commeau
Eric Commeau Energies citoyennes montceau 2020 		724 18,81%
Lilian Noirot
Lilian Noirot Ensemble, le meilleur pour montceau avec lilian noirot 		569 14,78%
Claude Couratier
Claude Couratier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		75 1,94%
Participation au scrutin Montceau-les-Mines
Taux de participation 34,96%
Taux d'abstention 65,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 972

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude Jarrot
Marie-Claude Jarrot (25 élus) Montceau ma ville 		3 835 50,36%
  • Marie-Claude Jarrot
  • Gérard Gronfier
  • Marie-Odile Rames
  • Lionel Duparay
  • Marie-Noëlle Laforest
  • Michel Tramoy
  • Marie-Thérèse Frizot
  • Mokrane Khier
  • Jocelyne Buchalik
  • Guy Souvigny
  • Josiane Berard
  • Eric Dubreuil
  • Martine Kahouadji
  • Michel Furno
  • Amélie Ghulam Nabi
  • Frédéric Marinot
  • Christiane Mathos
  • Antoine Andre
  • Stéphanie Barnet
  • Romain Jandard
  • Pauline Plantin
  • Daniel Perrigueur
  • Michelle Bouteloup
  • Bertrand Saussard
  • Catherine Piguet
Didier Mathus
Didier Mathus (7 élus) Didier mathus, montceau 2014 		3 106 40,78%
  • Didier Mathus
  • Elodie Vendramini
  • Laurent Selvez
  • Laurence Leblanc
  • Julien Bretin
  • Marie-Lise Grazia
  • Cyrille Politi
Lilian Noirot
Lilian Noirot (1 élu) Montceau-les-mines bleu marine 		674 8,85%
  • Lilian Noirot
Participation au scrutin Montceau-les-Mines
Taux de participation 61,29%
Taux d'abstention 38,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Nombre de votants 7 824

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude Jarrot
Marie-Claude Jarrot Montceau ma ville 		2 824 41,27%
Didier Mathus
Didier Mathus Didier mathus, montceau 2014 		2 528 36,94%
Lilian Noirot
Lilian Noirot Montceau-les-mines bleu marine 		989 14,45%
André Gillot
André Gillot Pour montceau les mines, l'humain d'abord 		501 7,32%
Participation au scrutin Montceau-les-Mines
Taux de participation 55,50%
Taux d'abstention 44,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,44%
Nombre de votants 7 086

Villes voisines de Montceau-les-Mines

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