Résultat de l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montceau-les-Mines sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montceau-les-Mines.
L'actu des élections municipales 2026 à Montceau-les-Mines
13:09 - Municipales 2020 à Montceau-les-Mines : un scrutin extrêmement serré
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Montceau-les-Mines ont été très éclairants sur le paysage politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Marie-Claude Jarrot (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 1 541 soutiens (40,03%). Deuxième, Laurent Selvez (Union de la gauche) a recueilli 24,42% des voix. La large distance gagnée au départ donnait des jalons très clairs pour le verdict final. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Marie-Claude Jarrot l'a finalement emporté avec 46,56% des suffrages, face à Laurent Selvez qui a obtenu 43,56% des votants et Lilian Noirot avec 9,86% des électeurs inscrits. Lors du second tour, on a vécu un match finalement très disputé, le retard de départ ayant été comblé grâce à un apport décisif de voix. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Laurent Selvez a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 888 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Montceau-les-Mines
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Montceau-les-Mines sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Ce dimanche 15 mars 2026, les 10 336 électeurs de Montceau-les-Mines sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Lors des municipales précédentes, le deuxième tour avait été repoussé en raison du premier confinement. Consultez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Montceau-les-Mines. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines
|Tête de listeListe
|
Marie-Claude Jarrot
Liste divers droite
MONTCEAU, PASSIONNÉMENT !
|
|
Christelle Roux-Amrane
Liste Divers
Montceau Allons-y ensemble
|
|
Claude Couratier
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Catherine Ravier
Liste de La France insoumise
Montceau en commun
|
|
Isabelle Louis
Liste d'union à gauche
Montceau autrement citoyenne et solidaire
|
|
Arnaud Sanvert
Liste du Rassemblement National
RELEVE TOI MONTCEAU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Claude Jarrot (25 élus) Aimer montceau
|1 954
|46,56%
|
|Laurent Selvez (7 élus) Montceau 2020 - energies citoyennes - la gauche unie
|1 828
|43,56%
|
|Lilian Noirot (1 élu) Ensemble, le meilleur pour montceau avec lilian noirot
|414
|9,86%
|
|Participation au scrutin
|Montceau-les-Mines
|Taux de participation
|37,82%
|Taux d'abstention
|62,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 286
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Claude Jarrot Aimer montceau
|1 541
|40,03%
|Laurent Selvez Montceau 2020 la gauche unie
|940
|24,42%
|Eric Commeau Energies citoyennes montceau 2020
|724
|18,81%
|Lilian Noirot Ensemble, le meilleur pour montceau avec lilian noirot
|569
|14,78%
|Claude Couratier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|75
|1,94%
|Participation au scrutin
|Montceau-les-Mines
|Taux de participation
|34,96%
|Taux d'abstention
|65,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 972
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Claude Jarrot (25 élus) Montceau ma ville
|3 835
|50,36%
|
|Didier Mathus (7 élus) Didier mathus, montceau 2014
|3 106
|40,78%
|
|Lilian Noirot (1 élu) Montceau-les-mines bleu marine
|674
|8,85%
|
|Participation au scrutin
|Montceau-les-Mines
|Taux de participation
|61,29%
|Taux d'abstention
|38,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,67%
|Nombre de votants
|7 824
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Claude Jarrot Montceau ma ville
|2 824
|41,27%
|Didier Mathus Didier mathus, montceau 2014
|2 528
|36,94%
|Lilian Noirot Montceau-les-mines bleu marine
|989
|14,45%
|André Gillot Pour montceau les mines, l'humain d'abord
|501
|7,32%
|Participation au scrutin
|Montceau-les-Mines
|Taux de participation
|55,50%
|Taux d'abstention
|44,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,44%
|Nombre de votants
|7 086
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