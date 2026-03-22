Résultat de l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montceau-les-Mines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montceau-les-Mines.
L'actu des élections municipales 2026 à Montceau-les-Mines
11:49 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Montceau-les-Mines dimanche dernier ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Montceau-les-Mines, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a mobilisé 49,31 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Marie-Claude Jarrot (Divers droite) qui a dominé en rassemblant 29,15 % des voix. À sa suite, Arnaud Sanvert (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 26,48 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Comme il y a six ans, Marie-Claude Jarrot est restée au sommet du classement, mais elle a enregistré une petite baisse de 10 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Isabelle Louis, étiquetée Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Christelle Roux-Amrane a terminé avec 10,25 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montceau-les-Mines
Le deuxième tour des élections municipales à Montceau-les-Mines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Claude Jarrot
Liste divers droite
MONTCEAU, PASSIONNÉMENT !
|
|
Christelle Roux-Amrane
Liste Divers
Montceau Allons-y ensemble
|
|
Isabelle Louis
Liste d'union à gauche
Montceau autrement citoyenne et solidaire
|
|
Arnaud Sanvert
Liste du Rassemblement National
RELEVE TOI MONTCEAU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Claude JARROT (Ballotage) MONTCEAU, PASSIONNÉMENT !
|1 471
|29,15%
|Arnaud SANVERT (Ballotage) RELEVE TOI MONTCEAU
|1 336
|26,48%
|Isabelle LOUIS (Ballotage) Montceau autrement citoyenne et solidaire
|1 271
|25,19%
|Christelle ROUX-AMRANE (Ballotage) Montceau Allons-y ensemble
|517
|10,25%
|Catherine RAVIER Montceau en commun
|355
|7,04%
|Claude COURATIER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|96
|1,90%
|Participation au scrutin
|Montceau-les-Mines
|Taux de participation
|49,31%
|Taux d'abstention
|50,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Nombre de votants
|5 251
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Montceau-les-Mines
- Montceau-les-Mines (71300)
- Ecole primaire à Montceau-les-Mines
- Maternités à Montceau-les-Mines
- Crèches et garderies à Montceau-les-Mines
- Classement des collèges à Montceau-les-Mines
- Salaires à Montceau-les-Mines
- Impôts à Montceau-les-Mines
- Dette et budget de Montceau-les-Mines
- Climat et historique météo de Montceau-les-Mines
- Accidents à Montceau-les-Mines
- Délinquance à Montceau-les-Mines
- Inondations à Montceau-les-Mines
- Nombre de médecins à Montceau-les-Mines
- Pollution à Montceau-les-Mines
- Entreprises à Montceau-les-Mines
- Prix immobilier à Montceau-les-Mines