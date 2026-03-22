Résultat de l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montceau-les-Mines

Le deuxième tour des élections municipales à Montceau-les-Mines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Claude Jarrot
Marie-Claude Jarrot Liste divers droite
MONTCEAU, PASSIONNÉMENT !
  • Marie-Claude Jarrot
  • Gérard Gronfier
  • Sylvie Lukowitz
  • Lilian Noirot
  • Karen Vallet
  • Yves Kazmine
  • Nicole Duban
  • Soni Cordoano
  • Martine Massardi
  • Lionel Prost
  • Stéphanie Barnet
  • Michel Tramoy
  • Marie-Noëlle Laforest
  • Pietro Gangi
  • Christiane Mathos
  • Gilles Maccaglia
  • Marie-Josette Aillot
  • Khalid Otmani
  • Mireille Mollard
  • Lucas Lanicos
  • Pierpaola Mereu Piras
  • Frédéric Boguet
  • Kelly Liénard
  • Christophe Morel
  • Sofia Jougniaux
  • Michel Furno
  • Josiane Mercier
  • Lorenzo Sementa
  • Zoé Loudot
  • Jean Alexis Dionnet
  • Mélanie Caleri
  • Sébastien Vannier
  • Valentine Guenot
  • Thomas Féduzi
  • Marie-José Pichard
Christelle Roux-Amrane
Christelle Roux-Amrane Liste Divers
Montceau Allons-y ensemble
  • Christelle Roux-Amrane
  • Laurent Selvez
  • Nagette Baroche
  • Dominique Jean Perceau
  • Océane Nectoux-Coperieux
  • Alexandre Duchesne
  • Patricia Bouelle
  • Mohammed Mahla
  • Karima Miliani
  • Michaël Joly
  • Ouahiba Ziane Moussa
  • Rabah Djeddou
  • Elsa Da Silva
  • David Bigot
  • Danièle Dehainault
  • Hakan Donmez
  • Sonia Campos
  • Jean-Michel Redouté
  • Loriane Illan
  • José de Carvalho
  • Patricia Chauvet
  • Samy Lourdjane
  • Judicaëlle Baron
  • Sébastien Janniaud
  • Océane Pellin
  • Cheikh Ba
  • Cathy Bolletot
  • Jérôme Godot
  • Sana Samhi
  • Jean-François Prost
  • Lilia Faoui
  • Frédéric Joseph Stefanowicz
  • Joëlle Vindiolet
  • Michel Laureau
  • Nadège Delalande
Isabelle Louis
Isabelle Louis Liste d'union à gauche
Montceau autrement citoyenne et solidaire
  • Isabelle Louis
  • Eric Commeau
  • Anne Sévin
  • Sébastien Latino
  • Solange Capber
  • Antoine Wieczorek
  • Laure Buffenoir Thery
  • Nicolas Bonnand
  • Martine Boguet
  • Gaultier Seguin
  • Hélène Touillon
  • Hassen Ben Hadj Ali
  • Bariza Mansour
  • Anthony Da Pont
  • Christiane Briot
  • Gilles Desnoix
  • Michelle Muller
  • Gérard Beaucaire
  • Annie Claudette Lucienne Degueurce
  • Allel Sadk
  • Mylène Descombris
  • Rodrigue Thiebaudet
  • Caroline Iannuzzi Gagne
  • Renaud Gerard Ludovic Rollier
  • Renée Guillon
  • Abdelkader Kaddar
  • Sylvie Blanc
  • Florentin Domis
  • Sephora Aïssaoui
  • Pierre-Gaël Laveder
  • Marie-Claude Durand
  • Pascal Henry
  • Chantal Meunier
  • Thiefaine Lebeau
  • Martine Descombin
Arnaud Sanvert
Arnaud Sanvert Liste du Rassemblement National
RELEVE TOI MONTCEAU
  • Arnaud Sanvert
  • Véronique Léger
  • Frédéric Noiziller
  • Sandrine Guéguen
  • Wissam Dahou
  • Marie-Françoise André
  • Serge Lauvernier
  • Marie Paule Moisset
  • Jean Ducarouge
  • Géraldine Jacob
  • Fabrice Le Talec
  • Margot Pierantoni
  • Paul Sansinena-Irribaren
  • Catherine Raison
  • Alain Wojtus
  • Véronique Gaydamour
  • Laurent Cognard
  • Liliane Werner
  • Christian Garibian
  • Ophélie Rostankowski
  • Jacky Magadoux
  • Marie-Thérèse Meunier
  • Jean Grembocki
  • Jacqueline Joby
  • Julien Grembocki
  • Joëlle Girault
  • Jean Raison
  • Françoise Lecoeuvre
  • Nicolas Renard
  • Julia Willer
  • Michel Gabond
  • Corinne Pommerolle
  • Alain Auvachey
  • Christine Mazurkiewicz
  • Rosario Girault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude JARROT
Marie-Claude JARROT (Ballotage) MONTCEAU, PASSIONNÉMENT ! 		1 471 29,15%
Arnaud SANVERT
Arnaud SANVERT (Ballotage) RELEVE TOI MONTCEAU 		1 336 26,48%
Isabelle LOUIS
Isabelle LOUIS (Ballotage) Montceau autrement citoyenne et solidaire 		1 271 25,19%
Christelle ROUX-AMRANE
Christelle ROUX-AMRANE (Ballotage) Montceau Allons-y ensemble 		517 10,25%
Catherine RAVIER
Catherine RAVIER Montceau en commun 		355 7,04%
Claude COURATIER
Claude COURATIER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		96 1,90%
Participation au scrutin Montceau-les-Mines
Taux de participation 49,31%
Taux d'abstention 50,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 5 251

Source : ministère de l’Intérieur

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