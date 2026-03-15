Résultat municipale 2026 à Montceau-les-Mines (71300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montceau-les-Mines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montceau-les-Mines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montceau-les-Mines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude JARROT
Marie-Claude JARROT MONTCEAU, PASSIONNÉMENT ! 		1 471 29,15%
Arnaud SANVERT
Arnaud SANVERT RELEVE TOI MONTCEAU 		1 336 26,48%
Isabelle LOUIS
Isabelle LOUIS Montceau autrement citoyenne et solidaire 		1 271 25,19%
Christelle ROUX-AMRANE
Christelle ROUX-AMRANE Montceau Allons-y ensemble 		517 10,25%
Catherine RAVIER
Catherine RAVIER Montceau en commun 		355 7,04%
Claude COURATIER
Claude COURATIER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		96 1,90%
Participation au scrutin Montceau-les-Mines
Taux de participation 49,31%
Taux d'abstention 50,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 5 251

Source : ministère de l’Intérieur

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