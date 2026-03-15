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19:21 - Montceau-les-Mines : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et socio-économique de Montceau-les-Mines détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des municipales. Dans la commune, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 13,63% de plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 980 euros par an peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,78% et d'une population étrangère de 8,56% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Montceau-les-Mines mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,69% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Montceau-les-Mines Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Montceau-les-Mines il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 30,17% des suffrages lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 49,61% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 22,87% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Montceau-les-Mines comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,13% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 41,37% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 46,89% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Arnaud Sanvert.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Montceau-les-Mines aux dernières élections ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales à Montceau-les-Mines, l'abstention frappait 65,04 % des inscrits (un score plus élevé que les 55,3 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid-19 frappait le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 31,06 % des inscrits. La fuite des électeurs atteignait de son côté 50,11 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 36,10 %, contre 58,14 % en 2022. L'observation de ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Montceau-les-Mines comme une ville assez abstentionniste. Cette particularité à Montceau-les-Mines sera en définitive l'un des tournants de cette municipale.

15:59 - Montceau-les-Mines : retour sur les élections de 2024 Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Montceau-les-Mines avaient poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 41,13% des inscrits. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Arnaud Sanvert (Rassemblement National) en tête avec 41,37% au premier tour, devant Fatima Kouriche (Union de la gauche) avec 24,25%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Arnaud Sanvert culminant à 46,89% des voix dans la commune. La situation politique de Montceau-les-Mines a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Montceau-les-Mines : des suffrages particulièrement tranchés dans les urnes il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Montceau-les-Mines soutenaient en priorité Louis Margueritte (Ensemble !) avec 24,64% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Eric Riboulet (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 51,08%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Montceau-les-Mines accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,17%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 24,60%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,39% pour Emmanuel Macron, contre 49,61% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Montceau-les-Mines révèle ainsi une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Montceau-les-Mines qui pèsera sur le résultat Pour ce qui concerne la pression fiscale de Montceau-les-Mines, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 091 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 927 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 52,47 % en 2024 (contre 32,39 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 154 470 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 3 030 920 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 20,33 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Municipales 2020 à Montceau-les-Mines : un scrutin extrêmement serré Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Montceau-les-Mines ont été très éclairants sur le paysage politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Marie-Claude Jarrot (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 1 541 soutiens (40,03%). Deuxième, Laurent Selvez (Union de la gauche) a recueilli 24,42% des voix. La large distance gagnée au départ donnait des jalons très clairs pour le verdict final. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Marie-Claude Jarrot l'a finalement emporté avec 46,56% des suffrages, face à Laurent Selvez qui a obtenu 43,56% des votants et Lilian Noirot avec 9,86% des électeurs inscrits. Lors du second tour, on a vécu un match finalement très disputé, le retard de départ ayant été comblé grâce à un apport décisif de voix. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Laurent Selvez a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 888 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.