Résultat municipale 2026 à Montcenis (71710) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montcenis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montcenis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montcenis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BUISSON
Thierry BUISSON (15 élus) Montcenis, l'expérience en action 		564 56,46%
  • Thierry BUISSON
  • Christine DEGRANGE
  • François CALARCO
  • Stéphanie JURY POMPA
  • Gilles DEGUEURCE
  • Clémence AVET
  • Olivier DUCROUX
  • Frédérique JULIEN
  • Jérôme CHATENET
  • Nicole RODET-BOUSSUGE
  • Philippe WLACHE
  • Gwendy CARDYN
  • Jean-Claude GOUJON
  • Fabienne AUFEVRE
  • Michel BALAGUER
André ESLING
André ESLING (4 élus) Un nouveau souffle pour Montcenis 		435 43,54%
  • André ESLING
  • Sylvie ANDREY
  • Sébastien MOLLEY
  • Sophie GUIGNOT-PACAUD
Participation au scrutin Montcenis
Taux de participation 61,83%
Taux d'abstention 38,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 1 032

Source : ministère de l’Intérieur

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