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19:20 - Montcenis : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et la situation socio-économique de Montcenis contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 20% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,26%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (75,16%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1089 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,95%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,25%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Montcenis mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,42% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Montcenis Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Montcenis en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 27,42% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 48,09% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 21,13% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Montcenis comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,54% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,25% pour le parti d'extrême droite. Ce dernier s'imposera avec 45,64% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Arnaud Sanvert.

16:58 - La commune de Montcenis plutôt abstentionniste lors des élections Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 512 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Montcenis, correspondant à un taux de participation de 28,93 %, un niveau très bas, la pandémie du coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour le vote. Les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les Français votent le plus massivement pour désigner leur maire et leur président. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 71,33 %. Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste instructive. Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 45,05 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 66,69 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 53,39 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée. En parallèle de ces élections municipales, le niveau de la participation agira quoi qu'il en soit sur les résultats de Montcenis.

15:59 - Comment a voté Montcenis lors de la dernière année électorale ? Lors des dernières européennes, le résultat à Montcenis s'était forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (38,54%), devançant Valérie Hayer (14,81%) et Raphaël Glucksmann (14,10%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Arnaud Sanvert (Rassemblement National) en tête du peloton avec 41,25% au premier tour, devant Louis Margueritte (Majorité présidentielle) avec 22,34%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Arnaud Sanvert culminant à 45,64% des votes localement. La préférence des électeurs de Montcenis a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Montcenis : les résultats qu'il faut comprendre Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Montcenis choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,82% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 27,42%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,91% pour Emmanuel Macron, contre 48,09% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Montcenis portaient leur choix sur Louis Margueritte (Ensemble !) avec 26,52% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,20% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Montcenis s'affirme comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Montcenis Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Montcenis entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,58 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 22 050 €, contre quelque 448 100 euros perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Montcenis atteint désormais un peu moins de 43,97 % en 2024 (contre 23,89 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne se situe à près de 40 % à l'échelle nationale. Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Montcenis a atteint 819 € en 2024, alors que ce montant se situait à 747 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Montcenis La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Montcenis s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Vivre ensemble a montcenis' menée par Thierry Buisson a naturellement obtenu 444 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Montcenis, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. La liste des candidatures donne certainement déjà une première réponse.