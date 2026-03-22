Résultat de l'élection municipale 2026 à Montchevreuil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montchevreuil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montchevreuil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montchevreuil.
L'actu des élections municipales 2026 à Montchevreuil
11:43 - Laurent Leguidcoq largement en tête des municipales il y a une semaine
Lors du premier volet des municipales à Montchevreuil, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a vu 62,91 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Laurent Leguidcoq qui a pris la tête en rassemblant 47,60 % des bulletins valides. Dans son sillage, Christian Gouspy s'est classé deuxième avec 26,82 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Pour compléter ce tableau, avec 25,58 %, Eric Marchal a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montchevreuil
Le deuxième tour des élections municipales à Montchevreuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Leguidcoq
Divers
CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR POUR MONTCHEVREUIL
|
|
Christian Gouspy
Divers
DEMAIN, MONTCHEVREUIL POUR TOUS
|
|
Eric Marchal
Divers
Mieux vivre à Montchevreuil
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montchevreuil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent LEGUIDCOQ (Ballotage) CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR POUR MONTCHEVREUIL
|307
|47,60%
|Christian GOUSPY (Ballotage) DEMAIN, MONTCHEVREUIL POUR TOUS
|173
|26,82%
|Eric MARCHAL (Ballotage) Mieux vivre à Montchevreuil
|165
|25,58%
|Participation au scrutin
|Montchevreuil
|Taux de participation
|62,91%
|Taux d'abstention
|37,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|658
Source : ministère de l’Intérieur
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