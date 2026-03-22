Résultat de l'élection municipale 2026 à Montchevreuil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montchevreuil

Le deuxième tour des élections municipales à Montchevreuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Leguidcoq
Laurent Leguidcoq Divers
CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR POUR MONTCHEVREUIL
  • Laurent Leguidcoq
  • Perrine Huchet
  • Benoit Foulon
  • Eliette Fournier
  • Jean Marie Bellat
  • Brigitte Delsart
  • José Souplet
  • Agathe Bayeurte
  • Stéphane Van Damme
  • Stéphanie Goineau
  • Joachim Capelo
  • Adeline Carangelo
  • Florian Defrocourt
  • Liliane Charton
  • Frederic Carengelo
  • Isabelle Ferre
  • Privat Kossou
  • Aurore Wiart
  • Sylvain Bulthé
Christian Gouspy
Christian Gouspy Divers
DEMAIN, MONTCHEVREUIL POUR TOUS
  • Christian Gouspy
  • Anne-Sophie Grabowski
  • Patrick Pignard
  • Severine Schwizgebel
  • Laurent Hotin
  • Virginie Carubini
  • Christophe Huck
  • Nathalie Camdessanché
  • Vincent Giraud
  • Carine Benard
  • Abdillahi Aboudou
  • Beatrice Frost
  • Patrick Nalbo
  • Sabrina Savreux
  • Francis Rebours
  • Odile Dorémus
  • Jean-Marie Timmerman
  • Sabine Folastre
  • Alain Chojnacki
Eric Marchal
Eric Marchal Divers
Mieux vivre à Montchevreuil
  • Eric Marchal
  • Veronique Bellot
  • Jammy Allegaert
  • Eloïse Couillerot
  • Thomas Foy
  • Annick Charles
  • Michel Olivier Luxereau
  • Camille Mathe
  • Jerome Deligne
  • Stéphanie Heber
  • Christophe Hayes
  • Api N'Guessan-N'To
  • Manuel Jean-Michel Philippe
  • Sophie Allegaert
  • Marc Launay
  • Audrey Monique Annie Klein
  • David Delamare
  • Sylvie Galerne
  • Jean-Marc Lambert
  • Angelique Montanarini
  • Ludovic Billoet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montchevreuil

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent LEGUIDCOQ
Laurent LEGUIDCOQ (Ballotage) CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR POUR MONTCHEVREUIL 		307 47,60%
Christian GOUSPY
Christian GOUSPY (Ballotage) DEMAIN, MONTCHEVREUIL POUR TOUS 		173 26,82%
Eric MARCHAL
Eric MARCHAL (Ballotage) Mieux vivre à Montchevreuil 		165 25,58%
Participation au scrutin Montchevreuil
Taux de participation 62,91%
Taux d'abstention 37,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 658

Source : ministère de l’Intérieur

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