Résultat de l'élection municipale 2026 à Montdidier : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montdidier [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montdidier sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montdidier.
L'actu des élections municipales 2026 à Montdidier
11:46 - Quels étaient les résultats des élections municipales à Montdidier dimanche dernier ?
Pour le lancement des municipales à Montdidier, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin s'est soldé par une participation de 59,48 % localement. Au terme de ce vote, c'est Wilfried Larcher qui a pris l'avantage en récoltant 37,44 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Vincent Jacques s'est classé deuxième avec 36,57 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 25,98 %, David Minard, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montdidier
Le deuxième tour des élections municipales à Montdidier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Minard
Liste divers gauche
MONTDIDIER UNIS POUR AGIR
|
|
Wilfried Larcher
Liste Divers
AVEC VOUS, POUR MONTDIDIER
|
|
Vincent Jacques
Liste Divers
AGISSONS POUR MONTDIDIER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montdidier
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Wilfried LARCHER (Ballotage) AVEC VOUS, POUR MONTDIDIER
|990
|37,44%
|Vincent JACQUES (Ballotage) AGISSONS POUR MONTDIDIER
|967
|36,57%
|David MINARD (Ballotage) MONTDIDIER UNIS POUR AGIR
|687
|25,98%
|Participation au scrutin
|Montdidier
|Taux de participation
|59,48%
|Taux d'abstention
|40,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Nombre de votants
|2 721
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Montdidier
- Montdidier (80500)
- Ecole primaire à Montdidier
- Maternités à Montdidier
- Crèches et garderies à Montdidier
- Classement des collèges à Montdidier
- Salaires à Montdidier
- Impôts à Montdidier
- Dette et budget de Montdidier
- Climat et historique météo de Montdidier
- Accidents à Montdidier
- Délinquance à Montdidier
- Inondations à Montdidier
- Nombre de médecins à Montdidier
- Pollution à Montdidier
- Entreprises à Montdidier
- Prix immobilier à Montdidier