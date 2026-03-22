Résultat de l'élection municipale 2026 à Montdidier : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montdidier

Le deuxième tour des élections municipales à Montdidier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Minard
David Minard Liste divers gauche
MONTDIDIER UNIS POUR AGIR
  • David Minard
  • Cécile Caron
  • Patrick Drapron
  • Mandy Dubreuil
  • Olivier Deparis
  • Sophia Mordaque
  • Mehdi Salah
  • Jennifer Roger
  • Jean-Claude Leclercq
  • Katia Gambier
  • Cedric Bosson
  • Anne Balny
  • Kévin Gibot
  • Nadia Roger
  • Yvon Picard
  • Martine Bachellez
  • Martin Ligny
  • Séverine Lefèvre
  • Rayan Cottrelle
  • Jacqueline Ricquer
  • Ryan Barbier
  • Sandrine Saint
  • David Fée
  • Lilou Borgne
  • Dorian Dumais
  • Nathalie Mallet
  • Jean-Bernard Bourguignon
  • Céline Paciaga
  • Jean-Michel Baclet
  • Catherine Quignon
  • Hervé Defrance
Wilfried Larcher
Wilfried Larcher Liste Divers
AVEC VOUS, POUR MONTDIDIER
  • Wilfried Larcher
  • Stéphanie Delarue
  • Gilles Demuynck
  • Audrey Carpentier
  • Tony Lheureux
  • Sarah Brefdent
  • Thomas Clément
  • Camille Ayangma
  • Jean-Claude Sénéchal
  • Patricia Warin
  • Francis Fougerat
  • Mélanie Beraud
  • Pascal Lefort
  • Caroline Gros
  • Sébastien Borgne
  • Samantha Cardon
  • Théo Gervoise
  • Clémence Isaac
  • Jacky Allard
  • Edwige Lefebvre
  • Christian Debeauvais
  • Stéphanie Fontagne
  • Stéphane Detand
  • Fabienne Scombart
  • Corentin Delavière
  • Céline Andrieux
  • Stéphane Leclere
  • Christine Boyaval
  • Mickaël Désormeaux
Vincent Jacques
Vincent Jacques Liste Divers
AGISSONS POUR MONTDIDIER
  • Vincent Jacques
  • Aurélie Charpentier
  • Jérôme Cotelle
  • Hélène Plet
  • Jean-Michel Serres
  • Marine Triboulet
  • Manar Ksra-Haddad
  • Amandine Brasseur
  • Vincent de Benedittis
  • Chantal Canicio
  • Jackie Bondrole
  • Dominique Tampère Batteux
  • Benoît Moiret
  • Audrey Guzel Hatterer
  • Thierry Thomas
  • Emeline Farin
  • Eric Gransart
  • Agnès Morel
  • Arnaud Legrand
  • Sylvie Tetu
  • Laurent Pernel
  • Fabienne Dupressoir
  • Emmanuel Lheureux
  • Sabrina Demaret
  • Gaëtan Flament
  • Rachel Robles
  • Bruno de Neckere
  • Héloïse Allart Gambier
  • Stéphane Farin
  • Charlette Lepage Mercier
  • Killian Francière

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montdidier

Tête de listeListe Voix % des voix
Wilfried LARCHER
Wilfried LARCHER (Ballotage) AVEC VOUS, POUR MONTDIDIER 		990 37,44%
Vincent JACQUES
Vincent JACQUES (Ballotage) AGISSONS POUR MONTDIDIER 		967 36,57%
David MINARD
David MINARD (Ballotage) MONTDIDIER UNIS POUR AGIR 		687 25,98%
Participation au scrutin Montdidier
Taux de participation 59,48%
Taux d'abstention 40,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 2 721

Source : ministère de l’Intérieur

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