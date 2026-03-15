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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Montdidier Quel portrait faire de Montdidier, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 5 978 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 295 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (67,38%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,62% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 033 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 20,06%, annonçant une situation économique instable. Pour conclure, Montdidier incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Montdidier ? Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Montdidier en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 37,61% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 61,12% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 32,09% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 59,20% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,35% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,47% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,36% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Jean-Philippe Tanguy.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Montdidier Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Montdidier, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 47,07 %, une abstention modeste (la participation se limitant à 52,93 %) alors que le pays était frappé par l'épidémie de Covid-19. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 32,32 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 61,02 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 44,39 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 58,01 % d'abstention. En prenant du recul, les données dessinent in fine le profil d'une localité souvent détournée des bureaux de vote face aux moyennes nationales.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Montdidier a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Montdidier s'était en effet cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,35%), en première position devant Valérie Hayer (11,05%) et Raphaël Glucksmann (9,89%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) en tête du peloton avec 49,47% au premier tour, devant Elodie Héren (Union de la gauche) avec 20,17%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Philippe Tanguy culminant à 59,36% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Montdidier : des suffrages éminemment instructifs dans les urnes il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Montdidier accordaient leurs suffrages à Jean-Philippe Tanguy (RN) avec 32,09% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,20%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Montdidier quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,61% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 22,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,12% pour Marine Le Pen, contre 38,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Montdidier comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Quelle est l'évolution de la fiscalité locale à Montdidier ces dernières années ? Reflet d'une fiscalité constante depuis 2020 à Montdidier, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 26,63 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 148 660 € la même année, loin des 1,84521 million d'euros enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Montdidier a évolué pour se fixer à 40,36 % en 2024 (contre 14,82 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Montdidier s'est chiffrée à 738 euros en 2024 (contre 728 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Montdidier Les résultats des dernières élections municipales à Montdidier ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Catherine Quignon (Divers gauche) a raflé la première place en rassemblant 1 090 soutiens (48,53%). Sur la seconde marche, Tony Lheureux (Divers) a capté 496 votes (22,08%). Le trio de tête a été complété par Jean-Michel Serres (Divers), rassemblant 18,87% des électeurs. Un différentiel considérable. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Catherine Quignon l'a finalement emporté avec 1 228 bulletins (57,06%), face à Tony Lheureux avec 27,50% des électeurs et Jean-Michel Serres avec 15,42% des votes. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. La candidate étiquetée Divers gauche a sans doute profité du report de voix des listes de gauche, engrangeant 138 voix supplémentaires entre les deux tours.