Résultat municipale 2026 à Montdidier (80500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montdidier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montdidier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montdidier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Wilfried LARCHER
Wilfried LARCHER AVEC VOUS, POUR MONTDIDIER 		990 37,44%
Vincent JACQUES
Vincent JACQUES AGISSONS POUR MONTDIDIER 		967 36,57%
David MINARD
David MINARD MONTDIDIER UNIS POUR AGIR 		687 25,98%
Participation au scrutin Montdidier
Taux de participation 59,48%
Taux d'abstention 40,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 2 721

Source : ministère de l’Intérieur

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