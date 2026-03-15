Résultat de l'élection municipale 2026 à Montélimar : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montélimar

Tête de listeListe
Julien Cornillet
Julien Cornillet Liste divers droite
MONTELIMAR AVANCE
  • Julien Cornillet
  • Sandrine Magnette
  • Julien Decorte
  • Ghislaine Savin
  • Alain Bianchetti
  • Valerie Wolff
  • Cyril Manin
  • Corinne Bourgery
  • Jean-Marie Billot
  • Fabienne Menouar
  • Jean-Michel Guallar
  • Marie-Renee Lagarde
  • Antoine Monteiro
  • Vanessa Viau
  • Karim Bensid-Ahmed
  • Aude Morin
  • Patrice Guiraud
  • Audrey Gilbert-Collet
  • Jean-Frederic Fabert
  • Catherine Matsaert
  • Thierry Sofia
  • Laurence Fabre
  • Philippe Mazzuca
  • Christine Pouzet
  • Luc Rodia
  • Sylvie Verchere
  • Mohamed Menouar
  • Clara Herman
  • Vincent Crombez
  • Najate Seghrouchni
  • Philippe Robard
  • Funda Tula
  • Jacques Rocci
  • Ana-Paula Cardoso
  • Diego Garcia
  • Beatrice Catella
  • Vincent Perroux
  • Stephany Mazioux
  • Sacha Verkindere
  • Karine Sargsyan
  • Tristan Mondon
  • Margot Lopez
  • Alexis Chennaf
  • Juliette Buisine
Patricia Brunel-Maillet
Patricia Brunel-Maillet Liste divers centre
Montélimar avec vous
  • Patricia Brunel-Maillet
  • Frédéric Culoma
  • Françoise Capmal
  • Gilles Espic
  • Fatima Niour
  • Alain Ribet
  • Patricia Pic
  • Frédéric Duval
  • Nadine Faquin
  • Cengizhan Akin
  • Petra Tillard
  • Loïc Aumont
  • Pascale Leonard
  • Nicolas Gotti Gleyze
  • Marie-Catherine Time
  • Jérôme Vinches
  • Stephanie Durand
  • Philippe Cecchetto
  • Mireille Bordes
  • Nicolas Durrieux Desmonteix
  • Caroline Favier
  • Bruno Zannotti
  • Karine Richard
  • Roger Léopold Michel Félix
  • Jacqueline Andre
  • Anthony Gilles
  • Yamina Mezdad
  • Mukail Yilmaz
  • Anita Dépré
  • Christian Jacques Gasquet
  • Laurence Gleizal
  • Yvon Charat
  • Laetitia Lopez Ramon
  • Régis Lemoyne de Vernon
  • Lysandra Guedon
  • Willy Compostella
  • Liliane Doloir
  • Jean-Christophe Plouton
  • Muriel Bannier
  • Léo Marechal
  • Corinne Denis
  • Éric Schérer
  • Marie Gasnault
Jérôme Lauzel
Jérôme Lauzel Liste divers gauche
Montélimar en commun
  • Jérôme Lauzel
  • Corinne Lagarde
  • Mathias Abram
  • Véronique Gianesello Ayan
  • Salim Bouziane
  • Samera Naili
  • Pierre Kurzeja
  • Perrine Cataly
  • Christophe Archen
  • Anaé Velez
  • Christophe Combe
  • Alicia Huynh Kim Linh
  • Hervé Garan
  • Hélène Perez
  • Samuel Carminati
  • Olga Rodzik
  • Thierry Lhuillier
  • Sylvie Tournant
  • Pascal Barre
  • Océane de Sousa
  • Karim Ben Mouloud
  • Dominique Vielle
  • Marcel Perez
  • Latefa Beldjilali
  • Josselin Liegeois
  • Sylviane Dumont-Sanchez
  • Jérôme Velez
  • Ahlem Zaghouani
  • Christophe Vidal
  • Maryline Marchand
  • Tony Bedouet
  • Melisande Balola
  • Yannick Dumont
  • Marie-France Fernandez
  • Anthony Perez
  • Séverine Alaize
  • Guillaume Tubry
  • Fabienne Rougny
  • Elmi Hafdhi
  • Frédérique Forcheron
  • Benoit Chaleat
  • Elise Brunet-Mahl
  • Louis Rueda
Christophe Roissac
Christophe Roissac Liste divers gauche
Montélimar solidaire
  • Christophe Roissac
  • Brigitte Billy
  • Laurent Milazzo
  • Véronique Michel
  • Fabien Greffe
  • Inès Heeren
  • Robert Faresse
  • Kenza Dif
  • Serge Saby
  • Julia Rousselet
  • Benjamin Sevenier
  • Isabelle Valleix
  • Thierry Rigaud
  • Nelly Faure
  • Gil Debard
  • Véronique Blanc-Blanchard
  • Serge Magnet
  • Brigitte Seyve
  • Dominique Darsonville
  • Sylvie Latard
  • Philippe Seigneur
  • Hélène Michel
  • Patrick Lachaux
  • Françoise Goutant
  • Serge Chastan
  • Sandrine Dardaillon
  • Stéphane Ramos
  • Claudie Guimet
  • René Camporesi
  • Monique Bois
  • Jean-Pierre Clement
  • Elisabeth Benichou
  • Mathieu Pic
  • Sigrid Milazzo
  • Jean-Louis Chuilon
  • Josette Magnon
  • Geoffrey Peron
  • Dominique Robert
  • André Brun
  • Emilie Valantin
  • Daniel Clement
  • Catherine Coutard
  • François Pruvost
Christophe Zimmermann
Christophe Zimmermann Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTÉLIMAR
  • Christophe Zimmermann
  • Veronique Giulivi
  • Jean-Paul Clément
  • Hélène Juvin
  • Robin Collignon
  • Catherine Bugel
  • Philippe Bataillon
  • Rachel Mahé
  • Mohammed Soummar
  • Marie-Pierre Vigne
  • Thibaut Breuillon
  • Delphine Brun
  • Rhudy Buchet
  • Lana Simonetti
  • Mathieu Jardin
  • Malika Boukharfane
  • Louis Rivoire
  • Lucie Abriel
  • Antoine Hospital
  • Aude Marie Stella Valette
  • Serge Zanon
  • Christiane Peyronel
  • Jean-Pascal Medurio
  • Yvette Igou
  • Najib Karbache
  • Nathalie Grac
  • Eden Hubidos
  • Amélie Franco
  • Victor Dos Reis
  • Caroline Genet
  • Alain Collignon
  • Nadia El Mechhour
  • Michel Bouffier
  • Françoise Duranton
  • Thomas Tizot
  • Laetitia de Wyse
  • Esteban Moro
  • Sonia Colin
  • Nathanaël Beranger
  • Michèle Balussou
  • Mattéo Nigri
  • Florence Elisabeth Forst
  • Lou Lavigne
  • Yolande Dominguez
  • Loup Lemitre
David Masse
David Masse Liste du Rassemblement National
Rassemblons Montélimar
  • David Masse
  • Laure Leandre
  • Alain Quemin
  • Laëtitia Vera
  • Stéphane Moraud
  • Martine Boulard
  • Guillaume Richard
  • Michèle Trappiez
  • Dominique Steinle
  • Valérie Debroize
  • Denis Alcaraz
  • Sergine Duchene Martinez
  • Romuald Gambier
  • Alexandra Aubert
  • Patrice Cochin
  • Patricia Rosello
  • Samuel Garcia
  • Laure Saintpierre
  • Dylan Ronzon
  • Lysiane Groullier
  • Yohan Boulle
  • Michèle Cliquet-Beaulieu
  • Philippe Delhomme
  • Sophie Godart
  • Eric Garcia
  • Christine Meyer
  • Arno Pascal
  • Nathalie Bernard
  • Dany Ameloot
  • Gaëlle Rossi
  • Michel Buck
  • Nadia Boltramovich
  • Christophe Bros
  • Danielle Hermann
  • Frédéric Perez
  • Laïla Berjaly
  • Raphaël Rosello
  • Tessa Perret
  • David Bonnet
  • Viviane Malyszko
  • Didier Linglet
  • Colette Peingeon
  • Raphaël Rosello
  • Karine Bernard
  • Julien Guigou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Cornillet
Julien Cornillet (29 élus) Montelimar demain 		5 333 46,78%
  • Julien Cornillet
  • Marie-Christine Magnanon
  • Eric Phelippeau
  • Ghislaine Savin
  • Karim Oumeddour
  • Sandrine Magnette
  • Jean-Michel Guallar
  • Emeline Mehukaj
  • Cyril Manin
  • Fabienne Maria Menouar
  • Chérif Heroum
  • Sylvie Verchere
  • Julien Decorte
  • Chloé Palayret Carillion
  • Dorian Plumel
  • Françoise Laroche
  • Philippe Lhottellier
  • Vanessa Viau
  • Jacques Rocci
  • Demet Yedili
  • Laurent Chauveau
  • Anne Belle
  • Norbert Graves
  • Danièle Jalat
  • Nicolas Deloly
  • Catherine Matsaert
  • Jérôme Beautheac
  • Florence Vinent
  • Vincent Perroux
Catherine Coutard
Catherine Coutard (5 élus) Plus belle ma ville montelimar 2020 		3 210 28,16%
  • Catherine Coutard
  • Christophe Roissac
  • Aurore Desrayaud
  • Karim Bensid-Ahmed
  • Mathilde Contat
Franck Reynier
Franck Reynier (5 élus) Montélimar ensemble 		2 856 25,05%
  • Franck Reynier
  • Catherine Autajon
  • Laurent Lanfray
  • Françoise Capmal
  • Jean-Frédéric Fabert
Participation au scrutin Montélimar
Taux de participation 42,73%
Taux d'abstention 57,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 579

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Cornillet
Julien Cornillet Montelimar demain 		3 590 34,22%
Catherine Coutard
Catherine Coutard Plus belle ma ville montelimar 2020 		2 684 25,58%
Franck Reynier
Franck Reynier Montélimar ensemble 		2 535 24,16%
Alice Thourot
Alice Thourot J'aime montélimar 		1 196 11,40%
Raphaël Rosello
Raphaël Rosello Mobilisation pour montelimar 		484 4,61%
Participation au scrutin Montélimar
Taux de participation 40,22%
Taux d'abstention 59,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 784

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Reynier
Franck Reynier (30 élus) Continuons ensemble 		7 838 51,95%
  • Franck Reynier
  • Ghislaine Savin
  • Joël Duc
  • Françoise Capmal
  • Jean-Frédéric Fabert
  • Patricia Brunel
  • Karim Oumeddour
  • Catherine Autajon
  • Daniel Poirier
  • Madeleine Muraour
  • André Orset-Buisson
  • Chantal Salvador
  • Hervé Landais
  • Catherine Durand
  • Jean-Pierre Menard
  • Isabelle Mourier
  • Maurice Sabarot
  • Ludivine Berger
  • Claude Bourry
  • Ginette Tortosa
  • Jack Ferrero
  • Françoise Oblique
  • Stéphane Morin-Givannangelli
  • Mireille Patel-Dubourg
  • Marc Landouzy
  • Marie-Cécile Scherer
  • Michel Sauvinet
  • Adeline Gil Belchil
  • Maxime Banc
  • Nicole Astier
Johann Matti
Johann Matti (6 élus) Montelimar vous appartient 		4 525 29,99%
  • Johann Matti
  • Catherine Coutard
  • Régis Quanquin
  • Michèle Eybalin
  • Serge Chastan
  • Annie Mazet
Julien Rochedy
Julien Rochedy (3 élus) Montelimar bleu marine 		2 723 18,04%
  • Julien Rochedy
  • Annette Biret
  • Raphael Rosello
Participation au scrutin Montélimar
Taux de participation 58,87%
Taux d'abstention 41,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,16%
Nombre de votants 15 579

Villes voisines de Montélimar

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