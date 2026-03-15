Résultat de l'élection municipale 2026 à Montélimar : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montélimar [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montélimar sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montélimar.
L'actu des élections municipales 2026 à Montélimar
13:09 - La dernière élection municipale à Montélimar marquée par une triangulaire
Les équilibres politiques locaux actuels restent, encore aujourd'hui, façonnés par l'issue du dernier scrutin à Montélimar. Au terme du premier tour à l'époque, Julien Cornillet (Divers droite) a dominé le scrutin avec 3 590 voix (34,22%). Dans la position de la principale opposante, Catherine Coutard (Union de la gauche) a recueilli 25,58% des suffrages. Franck Reynier (Divers centre) complétait le trio de tête, réunissant 2 535 bulletins (24,16%). Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Julien Cornillet l'a finalement emporté avec 46,78% des voix, face à Catherine Coutard avec 3 210 votants (28,16%) et Franck Reynier réunissant 2 856 votants (25,05%). Le fossé de départ s'est vérifié et encore élargi, débouchant sur un succès retentissant et indiscutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité des votes des électeurs des listes de droite, ajoutant 1 743 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Montélimar : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 22 bureaux de vote de Montélimar sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Montélimar sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. En 2020, la crise du coronavirus avait entraîné le report du deuxième tour. La liste des prétendants en 2026 est disponible ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montélimar
|Tête de listeListe
|
Julien Cornillet
Liste divers droite
MONTELIMAR AVANCE
|
|
Patricia Brunel-Maillet
Liste divers centre
Montélimar avec vous
|
|
Jérôme Lauzel
Liste divers gauche
Montélimar en commun
|
|
Christophe Roissac
Liste divers gauche
Montélimar solidaire
|
|
Christophe Zimmermann
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTÉLIMAR
|
|
David Masse
Liste du Rassemblement National
Rassemblons Montélimar
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Cornillet (29 élus) Montelimar demain
|5 333
|46,78%
|
|Catherine Coutard (5 élus) Plus belle ma ville montelimar 2020
|3 210
|28,16%
|
|Franck Reynier (5 élus) Montélimar ensemble
|2 856
|25,05%
|
|Participation au scrutin
|Montélimar
|Taux de participation
|42,73%
|Taux d'abstention
|57,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 579
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Cornillet Montelimar demain
|3 590
|34,22%
|Catherine Coutard Plus belle ma ville montelimar 2020
|2 684
|25,58%
|Franck Reynier Montélimar ensemble
|2 535
|24,16%
|Alice Thourot J'aime montélimar
|1 196
|11,40%
|Raphaël Rosello Mobilisation pour montelimar
|484
|4,61%
|Participation au scrutin
|Montélimar
|Taux de participation
|40,22%
|Taux d'abstention
|59,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 784
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Reynier (30 élus) Continuons ensemble
|7 838
|51,95%
|
|Johann Matti (6 élus) Montelimar vous appartient
|4 525
|29,99%
|
|Julien Rochedy (3 élus) Montelimar bleu marine
|2 723
|18,04%
|
|Participation au scrutin
|Montélimar
|Taux de participation
|58,87%
|Taux d'abstention
|41,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,16%
|Nombre de votants
|15 579
Villes voisines de Montélimar
- Montélimar (26200)
- Ecole primaire à Montélimar
- Maternités à Montélimar
- Crèches et garderies à Montélimar
- Classement des collèges à Montélimar
- Salaires à Montélimar
- Impôts à Montélimar
- Dette et budget de Montélimar
- Climat et historique météo de Montélimar
- Accidents à Montélimar
- Délinquance à Montélimar
- Inondations à Montélimar
- Nombre de médecins à Montélimar
- Pollution à Montélimar
- Entreprises à Montélimar
- Prix immobilier à Montélimar