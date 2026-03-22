Résultat municipale 2026 à Monteneuf (56380) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monteneuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monteneuf, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monteneuf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann YHUEL
Yann YHUEL (12 élus) L'expérience au service d'un nouvel élan ! 		256 52,78%
  • Yann YHUEL
  • Emmanuelle CRESP
  • Patrick NARAT-VIALA
  • Danielle PLOUARD
  • Fabrice RACAPÉ
  • Céline BLAIMONT
  • Yann JUHEL
  • Margaux SCHMIDLIN
  • Yves ORHAN
  • Sandrine MAINGUET
  • Sylvain HENRY
  • Yolande CHEVAL
Daniel HUET
Daniel HUET (3 élus) 2026 nouveau cap 		184 37,94%
  • Daniel HUET
  • Laëtitia SOURGET
  • Yann GRANDVALLET
Laurence OLIVIER
Laurence OLIVIER Monteneuf aujourd'hui et demain, pour vous et avec vous 		45 9,28%
Participation au scrutin Monteneuf
Taux de participation 83,25%
Taux d'abstention 16,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 497

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Monteneuf - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann YHUEL
Yann YHUEL (Ballotage) L'expérience au service d'un nouvel élan ! 		224 47,76%
Daniel HUET
Daniel HUET (Ballotage) 2026 nouveau cap 		158 33,69%
Laurence OLIVIER
Laurence OLIVIER (Ballotage) Monteneuf aujourd'hui et demain, pour vous et avec vous 		87 18,55%
Participation au scrutin Monteneuf
Taux de participation 81,41%
Taux d'abstention 18,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 486

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