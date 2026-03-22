Résultat municipale 2026 à Monteneuf (56380) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monteneuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monteneuf, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monteneuf [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann YHUEL (12 élus) L'expérience au service d'un nouvel élan !
|256
|52,78%
|
|Daniel HUET (3 élus) 2026 nouveau cap
|184
|37,94%
|
|Laurence OLIVIER Monteneuf aujourd'hui et demain, pour vous et avec vous
|45
|9,28%
|Participation au scrutin
|Monteneuf
|Taux de participation
|83,25%
|Taux d'abstention
|16,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|497
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Monteneuf - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann YHUEL (Ballotage) L'expérience au service d'un nouvel élan !
|224
|47,76%
|Daniel HUET (Ballotage) 2026 nouveau cap
|158
|33,69%
|Laurence OLIVIER (Ballotage) Monteneuf aujourd'hui et demain, pour vous et avec vous
|87
|18,55%
|Participation au scrutin
|Monteneuf
|Taux de participation
|81,41%
|Taux d'abstention
|18,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Nombre de votants
|486
Election municipale 2026 à Monteneuf [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Monteneuf sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Monteneuf.
L'actu des élections municipales 2026 à Monteneuf
18:34 - Comment Monteneuf a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Lors des élections européennes, le résultat à Monteneuf s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,56%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,55%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,52%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Monteneuf soutenaient en priorité Katel Le Cuillier (Rassemblement National) avec 38,13% au premier tour. Mais c'est finalement Paul Molac (Régionaliste) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,84% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Monteneuf a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Les résultats des dernières élections municipales à Monteneuf
Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales à Monteneuf ? Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé sur la base de candidatures individuelles et non de listes, laissant aux votants la possibilité de choisir plusieurs conseillers. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Élodie Denier a récolté le plus grand nombre de suffrages avec 58,75% des soutiens. Juste derrière, Séverine Lelievre a rassemblé 57,37% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Monteneuf, ces équilibres propres aux petites communes vont encore compter. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a cependant plus cours dorénavant.
13:58 - Qui est encore en lice à Monteneuf pour le 2e tour de la municipale ?
Sont donc alignés pour ce deuxième passage aux urnes ce dimanche : Daniel Huet sous l'étiquette DIV, Yann Yhuel (DIV) et Laurence Olivier sous l'étiquette DIV, selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures pour ce deuxième tour cette semaine. Le bureau de vote de la commune de Monteneuf sera ouvert jusqu'à 18 heures pour permettre aux 597 inscrits sur les listes électorales de s'exprimer.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Monteneuf pour ce 2e tour de l'élection municipale ?
Les élections municipales 2026 à Monteneuf ont vu Yann Yhuel terminer en tête dimanche dernier avec 47,76 % des suffrages exprimés. Derrière, Daniel Huet est arrivé en deuxième position avec 33,69 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Laurence Olivier s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Monteneuf, le rendez-vous électoral a vu 81,41 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Villes voisines de Monteneuf
- Monteneuf (56380)
- Ecole primaire à Monteneuf
- Maternités à Monteneuf
- Crèches et garderies à Monteneuf
- Salaires à Monteneuf
- Impôts à Monteneuf
- Dette et budget de Monteneuf
- Climat et historique météo de Monteneuf
- Accidents à Monteneuf
- Délinquance à Monteneuf
- Inondations à Monteneuf
- Nombre de médecins à Monteneuf
- Pollution à Monteneuf
- Entreprises à Monteneuf
- Prix immobilier à Monteneuf