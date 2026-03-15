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19:17 - Démographie et politique à Montenois, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Montenois montrent des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,10% et une densité de population de 174 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,69%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 914 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,91%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,20%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Montenois mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,62% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Montenois aux municipales ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Montenois il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 34,81% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,29% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 30,36% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 53,68% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 49,71% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,72% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 57,39% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Matthieu Bloch.

16:58 - Résultats électoraux à Montenois : le point sur l'abstention Pour rappel, l'abstention se montait à 35,76 % à Montenois lors des dernières élections municipales, un niveau très bas alors que sévissait l'épidémie de Covid. Notons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec les présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 20,86 % des citoyens inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 51,87 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 29,96 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,36 % d'abstention. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays. Cette réalité à Montenois sera en tout cas une variable majeure pour cette municipale 2026.

15:59 - Montenois classée au centre avant les municipales 2026 Les élections des députés à Montenois organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Matthieu Bloch (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 49,72% au premier tour, devant Nicolas Pacquot (Majorité présidentielle) avec 26,05%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Matthieu Bloch culminant à 57,39% des votes dans la commune. Lors du scrutin européen en amont, les électeurs de Montenois avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,71% des bulletins. .

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Montenois reste un territoire arrimé à la droite radicale Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Montenois portaient leur choix sur Nathalie Fritsch (RN) avec 30,36% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,68% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Montenois privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (34,81%), devant Emmanuel Macron avec 23,04%. Lors de la finale de l'élection à Montenois, les électeurs accordaient 57,29% pour Marine Le Pen, contre 42,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Montenois comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - La fiscalité locale à Montenois, un sujet électoral ? En matière d'impôts locaux à Montenois, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 710 euros en 2024 (dernières données en date) contre 641 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 40,03 % en 2024 (contre environ 21,17 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 7 370 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 230 820 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,16 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Municipales 2020 à Montenois : une élection pliée dès le premier round Les configurations politiques locales demeurent déterminées par le verdict des dernières élections en date à Montenois. Lors de la première manche de ce scrutin, Mathieu Kalyntschuk a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 551 suffrages (69,22%). Sur la seconde marche, Claudine Lepeule a engrangé 30,77% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Montenois, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.