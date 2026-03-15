Résultat municipale 2026 à Montenois (25260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montenois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montenois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montenois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel BERNARD
Michel BERNARD (12 élus) MONTENOIS AUTREMENT 		444 50,23%
  • Michel BERNARD
  • Martine COURANT
  • Christophe DUCHANOY
  • Chantal GROSJEAN
  • Christian HORUCKOWA
  • Margaux TISSOT
  • Olivier ARBOUSSET
  • Camille CORBET
  • Salem GARMI
  • Carole RICHARD
  • Jean-Marie JEANNIN
  • Camille VADAM
Mathieu KALYNTSCHUK
Mathieu KALYNTSCHUK (3 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR MONTENOIS 		440 49,77%
  • Mathieu KALYNTSCHUK
  • Annie FIGINI
  • Bernard HARTMANN
Participation au scrutin Montenois
Taux de participation 68,99%
Taux d'abstention 31,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 919

Source : ministère de l’Intérieur

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