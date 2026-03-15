Résultat de l'élection municipale 2026 à Montereau-Fault-Yonne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montereau-Fault-Yonne

Tête de listeListe
Yves Jégo
Yves Jégo Liste divers centre
MONTEREAU UN NOUVEL AVENIR
  • Yves Jégo
  • Schéhérazade Labiod
  • Jean-Marie Albouy
  • Rosa Da Fonseca
  • Alexandre Baroukh
  • Marie-Laure Desante
  • Frédéric Vatonne
  • Aurélie Pinto
  • Henri Brun
  • Catherine Doignon
  • Hervé Deydier
  • Murielle Bigault
  • Akil El Hani
  • Krystel Billé
  • Murat Arslan
  • Kenza Ould Boukhitine
  • Alain Gaultier
  • Barbara Kilagoz
  • Nordine Zaïdi
  • Diamy Konaté
  • Manuel Afonso
  • Elisabeth Paillaud
  • Stéphane Magniez
  • Isabelle Choisnet
  • Monhime Azouagh
  • Rachel Sautron
  • Akli Mahmoudi
  • Noémie Kara
  • Suleyman Tan
  • Gamze Erdel
  • Kamal Sadoun
  • Rose Yakhlef
  • Bruno Vaury
  • Riham Albitar
  • Guy Ankaoua
  • Morgane Brochard
  • Jyl Brice Bikindou
Rambert Steinmesse
Rambert Steinmesse Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Rambert Steinmesse
  • Meryem Gülsev
  • Pierre Martini
  • Valérie Blanchard
  • Hugues Sinitambirivoutin
  • Nesli Ismet
  • Kirtly Bethelmie
  • Camille Roy
  • Svetoslav Izmirliev
  • Christine Maréchal
  • David Karakoc
  • Valérie Morzadec
  • Faouzi Neffati
  • Nazlati Oumouri Said
  • Michel Simon
  • Kawther Machrou
  • Christophe Pinsel-Lampecinado
  • Christina Maltaverne
  • Rudy Bohain
  • Monique Bourgarel
  • Hasan Yegin
  • Aline Gueneau
  • Jérémy Savignat
  • Chaïma Makhloufi
  • Michel Montmain
  • Virginie André
  • Stanislas Pedra Meira
  • Valérie Simon
  • André Bassouamina
  • Linda Daniel
  • Samir Karimi-Hajji
  • Lyse Bobelet Ansesset
  • Larbi Fouilah
  • Catarina Thomas
  • Jacques Lenormand
James Chéron
James Chéron Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
EN AVANT MONTEREAU - AVEC NOTRE MAIRE JAMES CHERON, ENSEMBLE ALLONS PLUS LOIN !
  • James Chéron
  • Davina Douret
  • Stéphane Dervillez
  • Virginie Gonçalves
  • Sofiane Reguig
  • Audrey Sainte-Rose
  • Ertan Belek
  • Virginie Richard
  • Haris Mebarki
  • Kaoutar Meunier
  • Jean De Dieu Malonga
  • Béatrice Corneillan
  • Didier Durand-Bancel
  • Majdoline El Abidi
  • Maxime Lemoine
  • Seval Sarica Aygan
  • Gilles Asfaux
  • Mélanie Mairot
  • Brahim - Nadhir Grabsi
  • Paula Camacho
  • Christophe Esparraga
  • Soraya Soni Mazouzi
  • Antoine Villemin
  • Corinne Leroy
  • Eren Celik
  • Malika Benadda-Sahridj
  • Dan Bourdy
  • Mariane Yango Longuet
  • Chiril Marinescu
  • Delphine Chabar
  • Grégory Pouvesle
  • Nadine Ayad
  • Bertrand Tervil
  • Inès Blanche Pavard
  • Djamel Djillali
  • Elisabeth Vié-Garnier
  • Roland Savary
Sabrine Djilali
Sabrine Djilali Liste de La France insoumise
UNISSONS NOUS POUR UN AVENIR EN COMMUN AVEC SABRINE
  • Sabrine Djilali
  • David Allaert
  • Safiya Bandudi Kusa
  • Evangelos Goulas
  • Camille Fernandez
  • Rahal Chebili
  • Amel Aidoudi
  • Farouk Djillali
  • Thoueibat Djoumbé
  • Fouad Negliz
  • Mélanie Ledoux
  • Mathias Dantan
  • Carole Coïdo
  • Younés Abbassi
  • Océane Romero
  • Hamdi Trabelsi
  • Maryde Mabonzo
  • Nourdine Aboudou
  • Delphine Vivier
  • Amane Aboudou
  • Hafssa Djillali
  • Messaoud Aouaou
  • Carole Beaufils
  • Fabrice Janot
  • Fanny Ciceron
  • Jean Paul Mabonzo
  • Gwendoline Oudotte
  • Hillal Djillali
  • Cynthia Aïdoudi
  • Taïeb Djouah
  • Nassera Karimi
  • L'Hachemi Hamlaoui
  • Sylvie Regnard épouse Lefevre
  • Ammor Khelidj
  • Noa Allaert
  • Brahim Ladjini
  • Virginie Bigouret

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
James Chéron
James Chéron (27 élus) Avec notre maire james chéron, en avant montereau 		2 901 53,55%
  • James Chéron
  • Majdouline El Abidi
  • Stéphane Dervillez
  • Evelyne Henriot
  • Guy Setbon
  • Béatrice Turney Corneillan
  • Maxime Lemoine
  • Marie-José Choisy
  • Philippe Stutz
  • Linda Lachemi
  • Sofiane Reguig
  • Mélanie Mairot
  • Ertan Belek
  • Yasmina Ivakhoff
  • Duke Douret
  • Kaoutar Meunier
  • Jean De Dieu Malonga
  • Florie Brunelle
  • Gilles Asfaux
  • Esen Adanur
  • Haris Mebarki
  • Audrey Sainte-Rose
  • Cheikh Fellah
  • Samia Gagé
  • Giovanni Monier
  • Soraya Soni Mazouzi
  • Christophe Esparraga
Yves Jego
Yves Jego (8 élus) Vivre au confluent 		2 516 46,44%
  • Yves Jego
  • Andrée Zaidi
  • Jean-Marie Albouy
  • Marianne Moignard
  • Hervé Deydier
  • Rosa Da Fonseca
  • Lahcen Chkif
  • Brigitte Pascal De Raykeer
Participation au scrutin Montereau-Fault-Yonne
Taux de participation 56,88%
Taux d'abstention 43,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 668

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
James Chéron
James Chéron Avec notre maire james chéron, en avant montereau 		2 282 48,09%
Yves Jego
Yves Jego Vivre au confluent 		1 956 41,22%
Henri Auclair
Henri Auclair Montereau pour tous ville verte et solidaire 		237 4,99%
Nadia Belaghlem
Nadia Belaghlem Générations engagées 		165 3,47%
Rambert Steinmesse
Rambert Steinmesse Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		62 1,30%
Libie Pothin
Libie Pothin Liste de défense de la population laborieuse de montereau 		43 0,90%
Participation au scrutin Montereau-Fault-Yonne
Taux de participation 49,46%
Taux d'abstention 50,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 917

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Jego
Yves Jego (30 élus) Vivre au confluent 		3 444 76,94%
  • Yves Jego
  • Andrée Zaidi
  • Jean-Marie Albouy
  • Rosa Da Fonseca
  • Lionel Vallee
  • Carole Etienne
  • Laurent Hamelin
  • Jocelyne Castellain
  • James Cheron
  • Corinne Leroy Balta
  • Manuel Afonso
  • Murielle Bigault
  • Herman Brun
  • Marie-Claude Chazouilleres
  • Lahcen Chkif
  • Marie Dreze
  • Alain Gaultier
  • Hélène Sisterne Lorillon
  • Henri Brun
  • Anne-Marie Megret
  • Ertan Belek
  • Maria-Alzira Roque
  • Adil Moueffek
  • Margaux Gomes De Castro
  • Robert Onofrio
  • Nathalie Denou
  • François Mailier
  • Samia Ammarkhodja
  • Frédéric Vatonne
  • Delphine Chabar
Sofiane Reguig
Sofiane Reguig (3 élus) Union citoyenne 		849 18,96%
  • Sofiane Reguig
  • Nadia Belaghlem Boukherouba
  • Henri Auclair
Carmen Daubard
Carmen Daubard Liste d'unite democratique et sociale 		183 4,08%
Participation au scrutin Montereau-Fault-Yonne
Taux de participation 53,06%
Taux d'abstention 46,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 10,50%
Nombre de votants 5 001

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