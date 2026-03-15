Résultat de l'élection municipale 2026 à Montereau-Fault-Yonne : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Montereau-Fault-Yonne [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Montereau-Fault-Yonne
- Résultat municipale 2020 Montereau-Fault-Yonne
- Résultat municipale 2014 Montereau-Fault-Yonne
- Bureaux de vote à Montereau-Fault-Yonne
- Montereau-Fault-Yonne (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montereau-Fault-Yonne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montereau-Fault-Yonne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montereau-Fault-Yonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Montereau-Fault-Yonne
13:09 - Les résultats de la dernière municipale à Montereau-Fault-Yonne
Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal de 2020 à Montereau-Fault-Yonne ? Au soir du premier tour à l'époque, James Chéron (Union des Démocrates et Indépendants) a fait la course en tête en récoltant 2 282 bulletins (48,09%). Dans la position du principal opposant, Yves Jego (Divers droite) a obtenu 41,22% des suffrages. La troisième place est revenue à Henri Auclair (Divers centre), s'adjugeant 4,99% des voix. La très nette avance obtenue au départ donnait une direction nette pour la suite. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. James Chéron l'a finalement emporté avec 2 901 suffrages (53,55%), face à Yves Jego s'adjugeant 2 516 votants (46,44%). Le candidat étiqueté Union des Démocrates et Indépendants a sans doute profité des votes des listes du centre éjectées au premier tour, gagnant 619 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Montereau-Fault-Yonne ?
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Montereau-Fault-Yonne de se prononcer sur les enjeux qui concernent leur territoire. À Montereau-Fault-Yonne et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui succédera à James Chéron, qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Montereau-Fault-Yonne. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Montereau-Fault-Yonne sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Les résultats du premier tour à Montereau-Fault-Yonne seront affichés ici à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montereau-Fault-Yonne
|Tête de listeListe
|
Yves Jégo
Liste divers centre
MONTEREAU UN NOUVEL AVENIR
|
|
Rambert Steinmesse
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
James Chéron
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
EN AVANT MONTEREAU - AVEC NOTRE MAIRE JAMES CHERON, ENSEMBLE ALLONS PLUS LOIN !
|
|
Sabrine Djilali
Liste de La France insoumise
UNISSONS NOUS POUR UN AVENIR EN COMMUN AVEC SABRINE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|James Chéron (27 élus) Avec notre maire james chéron, en avant montereau
|2 901
|53,55%
|
|Yves Jego (8 élus) Vivre au confluent
|2 516
|46,44%
|
|Participation au scrutin
|Montereau-Fault-Yonne
|Taux de participation
|56,88%
|Taux d'abstention
|43,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 668
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|James Chéron Avec notre maire james chéron, en avant montereau
|2 282
|48,09%
|Yves Jego Vivre au confluent
|1 956
|41,22%
|Henri Auclair Montereau pour tous ville verte et solidaire
|237
|4,99%
|Nadia Belaghlem Générations engagées
|165
|3,47%
|Rambert Steinmesse Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|62
|1,30%
|Libie Pothin Liste de défense de la population laborieuse de montereau
|43
|0,90%
|Participation au scrutin
|Montereau-Fault-Yonne
|Taux de participation
|49,46%
|Taux d'abstention
|50,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 917
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Jego (30 élus) Vivre au confluent
|3 444
|76,94%
|
|Sofiane Reguig (3 élus) Union citoyenne
|849
|18,96%
|
|Carmen Daubard Liste d'unite democratique et sociale
|183
|4,08%
|Participation au scrutin
|Montereau-Fault-Yonne
|Taux de participation
|53,06%
|Taux d'abstention
|46,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|10,50%
|Nombre de votants
|5 001
Villes voisines de Montereau-Fault-Yonne
- Montereau-Fault-Yonne (77130)
- Ecole primaire à Montereau-Fault-Yonne
- Maternités à Montereau-Fault-Yonne
- Crèches et garderies à Montereau-Fault-Yonne
- Classement des collèges à Montereau-Fault-Yonne
- Salaires à Montereau-Fault-Yonne
- Impôts à Montereau-Fault-Yonne
- Dette et budget de Montereau-Fault-Yonne
- Climat et historique météo de Montereau-Fault-Yonne
- Accidents à Montereau-Fault-Yonne
- Délinquance à Montereau-Fault-Yonne
- Inondations à Montereau-Fault-Yonne
- Nombre de médecins à Montereau-Fault-Yonne
- Pollution à Montereau-Fault-Yonne
- Entreprises à Montereau-Fault-Yonne
- Prix immobilier à Montereau-Fault-Yonne