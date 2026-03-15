Résultat municipale 2026 à Montereau-Fault-Yonne (77130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montereau-Fault-Yonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montereau-Fault-Yonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montereau-Fault-Yonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
James CHÉRON
James CHÉRON (28 élus) EN AVANT MONTEREAU - AVEC NOTRE MAIRE JAMES CHERON, ENSEMBLE ALLONS PLUS LOIN ! 		2 850 55,42%
  • James CHÉRON
  • Davina DOURET
  • Stéphane DERVILLEZ
  • Virginie GONÇALVES
  • Sofiane REGUIG
  • Audrey SAINTE-ROSE
  • Ertan BELEK
  • Virginie RICHARD
  • Haris MEBARKI
  • Kaoutar MEUNIER
  • Jean De Dieu MALONGA
  • Béatrice CORNEILLAN
  • Didier DURAND-BANCEL
  • Majdoline EL ABIDI
  • Maxime LEMOINE
  • Seval SARICA AYGAN
  • Gilles ASFAUX
  • Mélanie MAIROT
  • Brahim - Nadhir GRABSI
  • Paula CAMACHO
  • Christophe ESPARRAGA
  • Soraya SONI MAZOUZI
  • Antoine VILLEMIN
  • Corinne LEROY
  • Eren CELIK
  • Malika BENADDA-SAHRIDJ
  • Dan BOURDY
  • Mariane YANGO LONGUET
Yves JÉGO
Yves JÉGO (6 élus) MONTEREAU UN NOUVEL AVENIR 		1 848 35,93%
  • Yves JÉGO
  • Schéhérazade LABIOD
  • Jean-Marie ALBOUY
  • Rosa DA FONSECA
  • Alexandre BAROUKH
  • Marie-Laure DESANTE
Sabrine DJILALI
Sabrine DJILALI (1 élu) UNISSONS NOUS POUR UN AVENIR EN COMMUN AVEC SABRINE 		359 6,98%
  • Sabrine DJILALI
Rambert STEINMESSE
Rambert STEINMESSE LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		86 1,67%
Participation au scrutin Montereau-Fault-Yonne
Taux de participation 58,35%
Taux d'abstention 41,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 366

Source : ministère de l’Intérieur

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