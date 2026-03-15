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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Montereau-Fault-Yonne A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Montereau-Fault-Yonne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 21 840 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 006 entreprises, Montereau-Fault-Yonne permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (67,53%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Montereau-Fault-Yonne forme une communauté diversifiée, avec ses 5 426 résidents étrangers, soit 24,84% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 062 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,22%, annonçant une situation économique tendue. À Montereau-Fault-Yonne, où les moins de 30 ans représentent 45% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Montereau-Fault-Yonne Le mouvement lepéniste restait loin du groupe de tête lors des municipales à Montereau-Fault-Yonne en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 20,64% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,03% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 18,15% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Montereau-Fault-Yonne comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 29,90% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,23% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 30,63% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 50,54 % d'abstention En ce jour de municipales 2026 à Montereau-Fault-Yonne, la participation sera particulièrement scrutée. La participation s'élevait à 49,46 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de l'épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part suscité un fort engouement, avec 63,92 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 36,08 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 35,22 % des électeurs (soit environ 3 656 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 51,38 %, bien au-delà des 32,13 % enregistrés en 2022. Décortiquer cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Montereau-Fault-Yonne comme une zone en déficit de participation.

15:59 - Montereau-Fault-Yonne : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections des députés à Montereau-Fault-Yonne provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Laura Vallée-Hans (Union de la gauche) en tête avec 51,52% au premier tour, devant Davy Brun (Rassemblement National) avec 27,23%. Mais c'est néanmoins Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 69,37% des suffrages exprimés. Lors du match européen avant la dissolution, les citoyens de Montereau-Fault-Yonne avaient cette fois donné la victoire localement à l'équipe menée par Manon Aubry avec 34,54% des votes. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Montereau-Fault-Yonne demeurait à l'époque un territoire très porté vers la gauche, solidifiant encore un peu plus son orientation.

14:57 - Montereau-Fault-Yonne : rappel des scores majeurs de la dernière présidentielle en date Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Montereau-Fault-Yonne plaçait Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 46,82% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 20,64%. Lors de la finale de l'élection à Montereau-Fault-Yonne, les électeurs accordaient 58,97% pour Emmanuel Macron, contre 41,03% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Montereau-Fault-Yonne accordaient leurs suffrages à Elodie Gérôme-Delgado (Nupes) avec 38,00% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,59%. Cette physionomie politique de Montereau-Fault-Yonne laisse donc apparaître une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Les électeurs de Montereau-Fault-Yonne voteront-ils sur la fiscalité ? À Montereau-Fault-Yonne, où la fiscalité locale n'a pas évolué entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 25,20 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 538 560 €. Un apport qui est loin des 3,97511 millions d'euros (3 975 110 € très exactement) engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Montereau-Fault-Yonne est passé à 53,83 % en 2024 (contre 35,83 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Montereau-Fault-Yonne s'est établi à 1 108 euros en 2024 (contre 1 096 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Montereau-Fault-Yonne Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal de 2020 à Montereau-Fault-Yonne ? Au soir du premier tour à l'époque, James Chéron (Union des Démocrates et Indépendants) a fait la course en tête en récoltant 2 282 bulletins (48,09%). Dans la position du principal opposant, Yves Jego (Divers droite) a obtenu 41,22% des suffrages. La troisième place est revenue à Henri Auclair (Divers centre), s'adjugeant 4,99% des voix. La très nette avance obtenue au départ donnait une direction nette pour la suite. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. James Chéron l'a finalement emporté avec 2 901 suffrages (53,55%), face à Yves Jego s'adjugeant 2 516 votants (46,44%). Le candidat étiqueté Union des Démocrates et Indépendants a sans doute profité des votes des listes du centre éjectées au premier tour, gagnant 619 voix supplémentaires entre les deux tours.