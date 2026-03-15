Résultat de l'élection municipale 2026 à Montesson : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montesson

Tête de listeListe
Sylvain Thialon
Sylvain Thialon Liste divers gauche
Montesson Demain
  • Sylvain Thialon
  • Martine Cret
  • Mickaël Sapori
  • Anya Zemmouri
  • Jean-Pierre Cret
  • Béatrice Moëllic
  • Guy Biancorosso
  • Margareth Ferrier
  • Daniel Bailly
  • Valérie Decastille
  • Marco Mangin
  • Satine Rameau
  • Jocelyn Ganga Goma
  • Marie Moulès
  • Jean-Jacques Moure
  • Sylvie Bart
  • Yves Fonseca Paris
  • Sonia Zemmouri
  • Philippe Gouet
  • Josiane Beral
  • Jean-François Desplat
  • Christel Daumas
  • Vincent Dubusset
  • Nicole Bailly
  • Alain Boudier
  • Pascale Saint-Maxent
  • Jean-Pierre Nerré
  • Sylvie Dalmenesche
  • Roland Kessler
  • Édith Thomas
  • Michel Carrara
  • Régine Lozac'h
  • Jean-Luc Galibert
Antoine Lemaire
Antoine Lemaire Liste divers droite
MONTESSON AGISSONS ENSEMBLE
  • Antoine Lemaire
  • Anne Neveu
  • Jean-Baptiste Baroni
  • Mariama Yilla
  • Jérôme Berthier
  • Sylvie Maurel
  • Dominique Goudeau
  • Audrey Laglantine
  • Xavier Capron
  • Solène Guyon
  • Pierre-Jean Dufour
  • Béatrice Vicherat
  • François Gancel
  • Donia Zouaoui
  • Johann Schneider
  • Marie-Anne Sparks
  • Grégory Finance
  • Pascale Boulanger
  • Vincent Collet
  • Fadila Boukaoula
  • Gérard Fournier
  • Valérie Jeger
  • Philippe Poulain
  • Eve Guillaume
  • Paul Castelsague
  • Muriel Entz
  • Cédric Come
  • Nathalie Pinier
  • Jean-Philippe Deranlot
  • Sophie Dufour
  • Marc Bernard
  • Clémence de Montmarin
  • Emmanuel Nunes
  • Ines Agoumallah
  • Antoine Baffeleuf
Nicole Bristol
Nicole Bristol Liste divers droite
L'expérience en action pour Montesson
  • Nicole Bristol
  • Christophe Ouchet
  • Huguette Fouché
  • Philippe Bourgeois
  • Marie-Thérèse Fleury
  • Jérôme Quetard
  • Françoise Fabrer
  • Grégory Ployart
  • Florence Ropion
  • Yves Dubois
  • Anne Gillet
  • Hubert Ribardiere
  • Andrée Bel
  • Olivier Ginestet
  • Maïssa Gargouri
  • Jean-François Lesigne
  • Martine Guichenduc
  • Rémy Venot
  • Bénédicte Pineau
  • Miguel Fernandes
  • Caroline Mendes
  • Arnaud Tremolières
  • Estelle Levy
  • Bruno Volle
  • Audrey Penfornis
  • Mickaël Labigne
  • Claire Drilhon
  • Eynard de Crecy
  • Andréa Ruellan-Sörensen
  • Nicolas Lai
  • Sophie Guillory
  • Anes Ahmetkadic
  • Josiane Tournaux
  • Philippe Pung
  • Martine Dura

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicole Bristol
Nicole Bristol (26 élus) Mon parti c'est montesson 		2 423 53,60%
  • Nicole Bristol
  • Pascal Giraud
  • Huguette Fouché
  • Stéphane Renard
  • Marie-Thérèse Fleury
  • Xavier Capron
  • Martine Guichenduc
  • Mickaël Labigne
  • Catherine Montagnes
  • Christophe Ouchet
  • Marie-Christine Perucca
  • Olivier Ginestet
  • Françoise Fabrer
  • Hubert Ribardiere
  • Agnès Richard
  • Jean-Baptiste Noé
  • Maïssa Gargouri
  • Jean-Baptiste Baroni
  • Florence Ropion
  • Vincent Lassagne
  • Anne Gillet
  • Hervé Canchel
  • Emeline Sallé
  • Jean-François Lesigne
  • Dominique Winterhalter
  • Patrice Jan
Cyril Billiard
Cyril Billiard (5 élus) Montesson c'est vous ! 		1 432 31,68%
  • Cyril Billiard
  • Hélène Joubert
  • Gabriel Rodrigues Dos Reis
  • Frédérique Roge
  • Serge-Yves Handschuh
Valérie Lallemant-Rachid
Valérie Lallemant-Rachid (2 élus) Montesson citoyenne 		665 14,71%
  • Valérie Lallemant-Rachid
  • Serge Canape
Participation au scrutin Montesson
Taux de participation 44,84%
Taux d'abstention 55,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 646

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Bel
Jean-François Bel (29 élus) Action et passion pour montesson 		3 937 70,44%
  • Jean-François Bel
  • Martine Piofret
  • Jean-Yves Galet
  • Nicole Bristol
  • Jean-Claude Fichet
  • Marie-Thérèse Fleury
  • Denis Caspard
  • Huguette Fouche
  • Didier Breuzet
  • Catherine Lansiart
  • Nazim Djebbari
  • Françoise Fabrer
  • Jean-Baptiste Noe
  • Catherine Montagnes
  • Ivanoff Lebarbey
  • Martine Guichenduc
  • Christophe Durand
  • Amal Hazael-Massieux
  • Vincent Lassagne
  • Constance Patte
  • Eric Guillemet
  • Florence Ropion
  • Jean-François Lesigne
  • Patricia Moureaud
  • Charles Nicolet
  • Evelyne Cabaret
  • Patrick Mallet
  • Sandrine Perruchon
  • Antony Contessa
Sylvain Thialon
Sylvain Thialon (3 élus) Un nouvel elan pour montesson 		1 274 22,79%
  • Sylvain Thialon
  • Frédérique Roge
  • Guy Biancorosso
Jean-Pierre Cret
Jean-Pierre Cret (1 élu) Montesson l'humain d'abord 		378 6,76%
  • Jean-Pierre Cret
Participation au scrutin Montesson
Taux de participation 55,43%
Taux d'abstention 44,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Nombre de votants 5 772

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