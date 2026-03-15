Résultat de l'élection municipale 2026 à Montesson : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montesson [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montesson sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montesson.
L'actu des élections municipales 2026 à Montesson
13:09 - Municipales 2020 : la victoire de Nicole Bristol à Montesson
Il peut se révéler instructif d'observer les scores des dernières municipales à Montesson. Au terme du premier tour, Nicole Bristol (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 2 423 voix (53,60%). Sur la seconde marche, Cyril Billiard (La République en marche) a rassemblé 31,68% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Nicole Bristol a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Montesson, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront redoubler d'efforts, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Montesson
Ce dimanche 15 mars 2026, les 10 538 électeurs de Montesson sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Montesson. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Montesson sont les suivants : de 8 h à 20 h. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections municipales à Montesson dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montesson
|Tête de listeListe
|
Sylvain Thialon
Liste divers gauche
Montesson Demain
|
|
Antoine Lemaire
Liste divers droite
MONTESSON AGISSONS ENSEMBLE
|
|
Nicole Bristol
Liste divers droite
L'expérience en action pour Montesson
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicole Bristol (26 élus) Mon parti c'est montesson
|2 423
|53,60%
|
|Cyril Billiard (5 élus) Montesson c'est vous !
|1 432
|31,68%
|
|Valérie Lallemant-Rachid (2 élus) Montesson citoyenne
|665
|14,71%
|
|Participation au scrutin
|Montesson
|Taux de participation
|44,84%
|Taux d'abstention
|55,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 646
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Bel (29 élus) Action et passion pour montesson
|3 937
|70,44%
|
|Sylvain Thialon (3 élus) Un nouvel elan pour montesson
|1 274
|22,79%
|
|Jean-Pierre Cret (1 élu) Montesson l'humain d'abord
|378
|6,76%
|
|Participation au scrutin
|Montesson
|Taux de participation
|55,43%
|Taux d'abstention
|44,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Nombre de votants
|5 772
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