Résultat de l'élection municipale 2026 à Montesson : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montesson [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montesson sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montesson.
L'actu des élections municipales 2026 à Montesson
11:50 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Montesson pour la municipale
Nicole Bristol (Divers droite) a remporté le premier volet de l'élection municipale à Montesson il y a une semaine, avec 45,45 % des voix. Dans son sillage, Antoine Lemaire (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 41,54 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Nicole Bristol a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a vu son électorat s'éroder de 8 points. Du côté des autres candidats, avec 13,01 %, Sylvain Thialon, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Montesson, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 40,52 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montesson
Le deuxième tour des élections municipales à Montesson a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sylvain Thialon
Liste divers gauche
Montesson Demain
|
|
Antoine Lemaire
Liste divers droite
MONTESSON AGISSONS ENSEMBLE
|
|
Nicole Bristol
Liste divers droite
L'expérience en action pour Montesson
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montesson
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicole BRISTOL (Ballotage) L'expérience en action pour Montesson
|2 847
|45,45%
|Antoine LEMAIRE (Ballotage) MONTESSON AGISSONS ENSEMBLE
|2 602
|41,54%
|Sylvain THIALON (Ballotage) Montesson Demain
|815
|13,01%
|Participation au scrutin
|Montesson
|Taux de participation
|59,48%
|Taux d'abstention
|40,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|6 387
Source : ministère de l’Intérieur
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