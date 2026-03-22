Résultat de l'élection municipale 2026 à Montesson : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montesson

Le deuxième tour des élections municipales à Montesson a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sylvain Thialon
Sylvain Thialon Liste divers gauche
Montesson Demain
  • Sylvain Thialon
  • Martine Cret
  • Mickaël Sapori
  • Anya Zemmouri
  • Jean-Pierre Cret
  • Béatrice Moëllic
  • Guy Biancorosso
  • Margareth Ferrier
  • Daniel Bailly
  • Valérie Decastille
  • Marco Mangin
  • Satine Rameau
  • Jocelyn Ganga Goma
  • Marie Moulès
  • Jean-Jacques Moure
  • Sylvie Bart
  • Yves Fonseca Paris
  • Sonia Zemmouri
  • Philippe Gouet
  • Josiane Beral
  • Jean-François Desplat
  • Christel Daumas
  • Vincent Dubusset
  • Nicole Bailly
  • Alain Boudier
  • Pascale Saint-Maxent
  • Jean-Pierre Nerré
  • Sylvie Dalmenesche
  • Roland Kessler
  • Édith Thomas
  • Michel Carrara
  • Régine Lozac'h
  • Jean-Luc Galibert
Antoine Lemaire
Antoine Lemaire Liste divers droite
MONTESSON AGISSONS ENSEMBLE
  • Antoine Lemaire
  • Anne Neveu
  • Jean-Baptiste Baroni
  • Mariama Yilla
  • Jérôme Berthier
  • Sylvie Maurel
  • Dominique Goudeau
  • Audrey Laglantine
  • Xavier Capron
  • Solène Guyon
  • Pierre-Jean Dufour
  • Béatrice Vicherat
  • François Gancel
  • Donia Zouaoui
  • Johann Schneider
  • Marie-Anne Sparks
  • Grégory Finance
  • Pascale Boulanger
  • Vincent Collet
  • Fadila Boukaoula
  • Gérard Fournier
  • Valérie Jeger
  • Philippe Poulain
  • Eve Guillaume
  • Paul Castelsague
  • Muriel Entz
  • Cédric Come
  • Nathalie Pinier
  • Jean-Philippe Deranlot
  • Sophie Dufour
  • Marc Bernard
  • Clémence de Montmarin
  • Emmanuel Nunes
  • Ines Agoumallah
  • Antoine Baffeleuf
Nicole Bristol
Nicole Bristol Liste divers droite
L'expérience en action pour Montesson
  • Nicole Bristol
  • Christophe Ouchet
  • Huguette Fouché
  • Philippe Bourgeois
  • Marie-Thérèse Fleury
  • Jérôme Quetard
  • Françoise Fabrer
  • Grégory Ployart
  • Florence Ropion
  • Yves Dubois
  • Anne Gillet
  • Hubert Ribardiere
  • Andrée Bel
  • Olivier Ginestet
  • Maïssa Gargouri
  • Jean-François Lesigne
  • Martine Guichenduc
  • Rémy Venot
  • Bénédicte Pineau
  • Miguel Fernandes
  • Caroline Mendes
  • Arnaud Tremolières
  • Estelle Levy
  • Bruno Volle
  • Audrey Penfornis
  • Mickaël Labigne
  • Claire Drilhon
  • Eynard de Crecy
  • Andréa Ruellan-Sörensen
  • Nicolas Lai
  • Sophie Guillory
  • Anes Ahmetkadic
  • Josiane Tournaux
  • Philippe Pung
  • Martine Dura

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montesson

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicole BRISTOL
Nicole BRISTOL (Ballotage) L'expérience en action pour Montesson 		2 847 45,45%
Antoine LEMAIRE
Antoine LEMAIRE (Ballotage) MONTESSON AGISSONS ENSEMBLE 		2 602 41,54%
Sylvain THIALON
Sylvain THIALON (Ballotage) Montesson Demain 		815 13,01%
Participation au scrutin Montesson
Taux de participation 59,48%
Taux d'abstention 40,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 6 387

Source : ministère de l’Intérieur

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