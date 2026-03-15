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19:21 - Montesson : démographie et socio-économie impactent les municipales En pleine campagne électorale municipale, Montesson est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 40,57% de cadres supérieurs pour 14 606 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 1 264 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la commune, 18,03% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 30,33% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 1 332 résidents étrangers, représentant 9,12% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 34,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 6,46 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Montesson, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Avant les élections de 2026, l'avancée du vote RN à Montesson Le Rassemblement national était resté en retrait lors de l'élection municipale à Montesson il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 12,41% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 24,58% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 8,84% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Montesson comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,75% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Le Rassemblement national passait inaperçu à ce stade.

16:58 - La commune de Montesson plutôt mobilisée lors des élections Six ans avant l'élection de ce dimanche à Montesson, le premier tour des élections municipales avait vu 44,84 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que sévissait la pandémie du Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 81,28 %. Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 55,35 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 74,07 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient mobilisé 60,52 % des électeurs. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une commune relativement attachée au vote au regard des moyennes nationales. L'affluence dans les isoloirs de Montesson constituera en tout cas un enjeu majeur pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Montesson classée à gauche à l'issue de l'année de la dissolution À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Montesson avaient placé en tête la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 22,73% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Yaël Braun-Pivet (Ensemble !) en tête du peloton avec 46,66% au premier tour, devant Jacques Myard (Divers droite) avec 23,16%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Yaël Braun-Pivet culminant à 54,14% des voix dans la commune. .

14:57 - Au soir des municipales 2026, Montesson reste un territoire bien ancré à la majorité présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Montesson plébiscitaient Yaël Braun-Pivet (Ensemble !) avec 40,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Yaël Braun-Pivet virant de nouveau en tête avec 68,07% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Montesson accordaient précédemment leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 38,83%, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 17,12%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en donnant 75,42% pour Emmanuel Macron, contre 24,58% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Montesson s'affirme comme une place forte du courant central.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les données de Montesson Alors que les impôts locaux ont baissé à Montesson depuis les dernières municipales, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,94 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de près de 145 300 euros. Un montant loin des quelque 4,67836 millions d'euros perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Montesson est passé à 19,91 % en 2024 (contre 9,00 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Montesson a atteint 799 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 922 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Nicole Bristol à Montesson Il peut se révéler instructif d'observer les scores des dernières municipales à Montesson. Au terme du premier tour, Nicole Bristol (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 2 423 voix (53,60%). Sur la seconde marche, Cyril Billiard (La République en marche) a rassemblé 31,68% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Nicole Bristol a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Montesson, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront redoubler d'efforts, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.