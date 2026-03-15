Résultat municipale 2026 à Montesson (78360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montesson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montesson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montesson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain THIALON
Sylvain THIALON Montesson Demain 		2 847 45,45%
Nicole BRISTOL
Nicole BRISTOL L'expérience en action pour Montesson 		2 602 41,54%
Antoine LEMAIRE
Antoine LEMAIRE MONTESSON AGISSONS ENSEMBLE 		815 13,01%
Participation au scrutin Montesson
Taux de participation 59,48%
Taux d'abstention 40,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 6 387

Source : ministère de l’Intérieur

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