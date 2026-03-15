Résultat de l'élection municipale 2026 à Monteux : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Monteux

Tête de listeListe
Carine Blanc
Carine Blanc Liste divers centre
Avançons ensemble
  • Carine Blanc
  • Christian Gros
  • Mireille Sauvayre-Gaudin
  • Philippe Goepp
  • Anaïs Soumille
  • Quentin Rouviere
  • Sandrine Marchand
  • Mario Harelle
  • Alice Guierrieri
  • François Dipietro
  • Sandrine Prax-Gros
  • Marc Chauvet
  • Karine Georges
  • Mickaël Bagnol
  • Séverine Dorce
  • Jean-Luc Delevaux
  • Delphine Fligeat
  • Luc Chaffois
  • Elodie Monier
  • Jean-Marie Bressy
  • Camille Arnoux
  • Daniel Urbano
  • Sahra Marzouk
  • Julien Fornerone
  • Assya Khamma
  • Wilfried Giacomo
  • Charlotte Leydier
  • Kamel Benouali
  • Olivia Cheikh-Boukal
  • Dominique Cavey
  • Deborah Goria
  • Angelo Solani
  • Thérèsa Margaillan
  • Jacques Reboul
  • Anaïs Dupuydt
Michel Mus
Michel Mus Liste divers gauche
Tous Montiliens
  • Michel Mus
  • Aurore Lamouroux
  • Simon Berthe
  • Magali Mazet
  • David Peton
  • Valérie Escoubas
  • Damien Guillaume
  • Magali Galdo
  • Jean-Pierre Goutailler
  • Evelyne Moncada
  • Jean-Luc Ros
  • Sonia Brizay
  • Laurent Navarrette
  • Loubna Kritel
  • Christophe Boudin
  • Brigitte Surelle
  • Denis Blancs
  • Ina Andlauer
  • Christophe Da Cunha
  • Coralie Grangier
  • Mariano Romero
  • Ghislaine Brun
  • Bruno Gamain
  • Christine Niziolek
  • Guillaume Roch
  • Perrine Bernard
  • Laurent Thibert
  • Monique Bres
  • Victor Oliveira
  • Véronique Borg
  • Jacques Bausseron
  • Françoise Raymond-Helie
  • Daniel Icard
  • Christine Laeremans
  • Didier Romero
Patrice de Camaret
Patrice de Camaret Liste du Rassemblement National
Renouveau pour Monteux
  • Patrice de Camaret
  • Valérie Bouriquet-Tellene
  • Jean-Claude Ober
  • Cathy Benhamou
  • Frédéric Bres
  • Marielle Chiron
  • Jérôme Amouroux
  • Ghislaine Morard
  • Philippe Morel
  • Sylvie Peyre
  • Lorenzo Francon
  • Carine Aurand
  • Patrick Roux
  • Marie-Christine Mouries
  • Frédéric Fiorentino
  • Nathalie Devauchelles
  • Frédéric Bonnet
  • Tatsiana Durand
  • Didier Clément
  • Jacqueline Haillot
  • Jean-Marc Chloup
  • Jessica Avara
  • Mickael Hubac
  • Michelle Richard
  • Gilbert Aurand
  • Sylvie Roux
  • Marcel Mouries
  • Karine Nal
  • Alain Llados
  • Asuncion Bermudez
  • Jean-Pierre Buffard
  • Sandrine Simoncelli
  • Georges Troesch
  • Marguerite Escargueil Epouse Groseil
  • Frédéric Locatelli
Christophe Mourgeon
Christophe Mourgeon Liste divers centre
Un nouvel élan pour Monteux
  • Christophe Mourgeon
  • Chantal Gonnet-Olivi
  • Stéphane Michel
  • Fabienne Ertel
  • Philippe Collet
  • Sonia Namouchi
  • Pascal Bonnin
  • Sylvie Gacquière
  • Cyrille Geel
  • Sylvie Mencarelli
  • Mohammed Aïtane
  • Caroline Platero Delerm
  • Simon Joheir
  • Christiane Tcha Seng Nou
  • Damien Juge
  • Carole Leydier
  • Franck Grandidier
  • Valérie Dherbomez Kimpe
  • Alain Torres
  • Teresa Moutinho
  • Valentin Bonna
  • Maryse Sabatier
  • Fabien Damet
  • Émilie Garot
  • Jean-Louis Mérindol
  • Alexandra Frazzitta
  • Marc Giunta
  • Marina Bernard
  • Gérard Camilleri
  • Marie Thibault
  • Michaël Travostino
  • Annie Garnero
  • Jean-Pierre Bézert
  • Carole Hermet
  • Denis Chevallier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Gros
Christian Gros (26 élus) Ensemble pour monteux 		2 410 54,18%
  • Christian Gros
  • Carine Blanc-Teste
  • Michel Mus
  • Annie Millet
  • Samuel Montgermont
  • Chantal Gonnet-Olivi
  • Christophe Mourgeon
  • Mireille Sauvayre-Gaudin
  • Philippe Collet
  • Sandy Geiger
  • Mario Harelle
  • Evelyne Espenon
  • Stéphane Michel
  • Laurence Delachaume
  • Damien Juge
  • Sonia Namouchi
  • Mohammed Aïtane
  • Annie Garnero
  • Cyrille Geel
  • Rosa-Lila Hammache
  • Younes Bourohi
  • Christiane Tcha Seng Nou
  • Quentin Rouviere
  • Sylvie Gacquiere
  • Marc Chauvet
  • Caroline Platero-Delerm
Patrice De Camaret
Patrice De Camaret (6 élus) Une nouvelle majorité pour monteux 		1 667 37,47%
  • Patrice De Camaret
  • Florence Guillaume
  • Jean-Claude Ober
  • Agapia Dimitroff-Mekarov
  • Frédéric Bres
  • Valérie Bouriquet-Tellene
Simon Berthe
Simon Berthe (1 élu) Monteux citoyen 		371 8,34%
  • Simon Berthe
Participation au scrutin Monteux
Taux de participation 48,42%
Taux d'abstention 51,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 558

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Gros
Christian Gros (25 élus) Pour monteux, toujours mieux 		2 851 47,50%
  • Christian Gros
  • Maryline Eydoux
  • Michel Mus
  • Evelyne Espenon
  • Alain Bres
  • Isabelle Vinstock
  • Claude Parenti
  • Annie Garnero
  • Yannig Joubrel
  • Michèle Munoz
  • Thomas Constantin
  • Annie Millet
  • Mario Harelle
  • Elisabeth Siegler
  • Samuel Montgermont
  • Mireille Sauvayre-Gaudin
  • Jackie Perrin
  • Carine Blanc
  • Quentin Rouviere
  • Lila Hammache
  • Simon Joheir
  • Caroline Allavena-Mouici
  • Fabien Mazette
  • Sandrine Palombo
  • David Court
Jacqueline Bouyac
Jacqueline Bouyac (4 élus) Ensemble, construisons un nouvel avenir pour monteux 		1 745 29,07%
  • Jacqueline Bouyac
  • Pascal Bonnin
  • Anne Mourgeon-Desroche
  • Daniel Huby
Rémy Arnaud
Rémy Arnaud (4 élus) Monteux bleu marine 		1 406 23,42%
  • Rémy Arnaud
  • Michelle Richard
  • Alain Ober
  • Magali Lejeune
Participation au scrutin Monteux
Taux de participation 70,27%
Taux d'abstention 29,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 6 141

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Gros
Christian Gros Pour monteux, toujours mieux 		2 620 43,84%
Jacqueline Bouyac
Jacqueline Bouyac Ensemble, construisons un nouvel avenir pour monteux 		1 583 26,49%
Rémy Arnaud
Rémy Arnaud Monteux bleu marine 		1 492 24,97%
Alain Bernabe
Alain Bernabe Monteux liste alternative 		280 4,68%
Roland Ceysson
Roland Ceysson Toute la gauche unie pour monteux 		0 0,00%
Participation au scrutin Monteux
Taux de participation 69,96%
Taux d'abstention 30,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 6 117

Villes voisines de Monteux

En savoir plus sur Monteux