Résultat de l'élection municipale 2026 à Monteux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Monteux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Monteux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Monteux.
L'actu des élections municipales 2026 à Monteux
13:09 - Le bilan de la dernière élection à Monteux
À Monteux, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Christian Gros (Divers centre) a devancé tous ses rivaux en obtenant 2 410 bulletins (54,18%). En deuxième position, Patrice De Camaret (Extrême droite) a rassemblé 1 667 suffrages en sa faveur (37,47%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Monteux, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche pour ébranler cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Monteux
Ce dimanche 15 mars 2026, les 9 745 votants de Monteux sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. La liste des candidats aux municipales 2026 à Monteux est mise à disposition ci-dessous. Les 12 bureaux de vote de la ville de Monteux sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Vous pourrez consulter les résultats à Monteux ici à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Monteux
|Tête de listeListe
|
Carine Blanc
Liste divers centre
Avançons ensemble
|
|
Michel Mus
Liste divers gauche
Tous Montiliens
|
|
Patrice de Camaret
Liste du Rassemblement National
Renouveau pour Monteux
|
|
Christophe Mourgeon
Liste divers centre
Un nouvel élan pour Monteux
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Gros (26 élus) Ensemble pour monteux
|2 410
|54,18%
|
|Patrice De Camaret (6 élus) Une nouvelle majorité pour monteux
|1 667
|37,47%
|
|Simon Berthe (1 élu) Monteux citoyen
|371
|8,34%
|
|Participation au scrutin
|Monteux
|Taux de participation
|48,42%
|Taux d'abstention
|51,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 558
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Gros (25 élus) Pour monteux, toujours mieux
|2 851
|47,50%
|
|Jacqueline Bouyac (4 élus) Ensemble, construisons un nouvel avenir pour monteux
|1 745
|29,07%
|
|Rémy Arnaud (4 élus) Monteux bleu marine
|1 406
|23,42%
|
|Participation au scrutin
|Monteux
|Taux de participation
|70,27%
|Taux d'abstention
|29,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,26%
|Nombre de votants
|6 141
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Gros Pour monteux, toujours mieux
|2 620
|43,84%
|Jacqueline Bouyac Ensemble, construisons un nouvel avenir pour monteux
|1 583
|26,49%
|Rémy Arnaud Monteux bleu marine
|1 492
|24,97%
|Alain Bernabe Monteux liste alternative
|280
|4,68%
|Roland Ceysson Toute la gauche unie pour monteux
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|Monteux
|Taux de participation
|69,96%
|Taux d'abstention
|30,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,32%
|Nombre de votants
|6 117
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