Résultat de l'élection municipale 2026 à Monteux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Monteux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Monteux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Monteux.
L'actu des élections municipales 2026 à Monteux
11:50 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Monteux dimanche dernier ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Monteux, le rendez-vous a mobilisé 59,95 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Patrice De Camaret (Rassemblement National) qui a dominé en rassemblant 47,42 % des voix. Derrière, Christophe Mourgeon (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 21,62 %. Un écart très large a séparé les deux candidats. En ravissant la première place, Patrice De Camaret a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 9,95 points. Du côté des autres candidats, avec 16,21 %, Carine Blanc (Divers centre) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Michel Mus, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 14,76 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Monteux
Le deuxième tour des élections municipales à Monteux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Mus
Liste divers gauche
Tous Montiliens
|
|
Patrice de Camaret
Liste du Rassemblement National
Renouveau pour Monteux
|
|
Christophe Mourgeon
Liste divers centre
Un nouvel élan pour Monteux
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Monteux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice DE CAMARET (Ballotage) Renouveau pour Monteux
|2 812
|47,42%
|Christophe MOURGEON (Ballotage) Un nouvel élan pour Monteux
|1 282
|21,62%
|Carine BLANC (Ballotage) Avançons ensemble
|961
|16,21%
|Michel MUS (Ballotage) Tous Montiliens
|875
|14,76%
|Participation au scrutin
|Monteux
|Taux de participation
|59,95%
|Taux d'abstention
|40,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|6 027
Source : ministère de l’Intérieur
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