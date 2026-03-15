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19:21 - Élections municipales à Monteux : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Monteux montrent des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,18%. En outre, le taux de ménages propriétaires (55,14%) souligne l'importance des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2 259 €/mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 6510 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,87%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,06%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Monteux mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,96% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quels scores du RN à Monteux avant les élections de 2026 ? Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Monteux en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 38,71% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 60,86% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 42,35% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 62,55% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 51,16% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 57,43% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Hervé de Lépinau.

16:58 - Une participation de 48,42 % à Monteux aux dernières municipales Dans le cadre des municipales à Monteux, la désertion des urnes jouera un rôle essentiel sur les résultats. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 51,58 % pour le premier tour des élections il y a six ans, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le Covid perturbait la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 24,47 % des citoyens en mesure de voter. Même si les logiques varient d'un scrutin à l'autre, il est intéressant d'observer l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,33 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 33,20 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,98 % d'abstention. Cette photographie des urnes depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays.

15:59 - Qui a dominé les scrutins en 2024 à Monteux ? Hervé de Lépinau (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections législatives à Monteux au printemps 2024 avec 57,43%. Muriel Duenas (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 17,46%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Lors des élections européennes précédemment, le résultat à Monteux s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,16%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,69%) et Raphaël Glucksmann (7,61%). Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Monteux s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national, affermissant sa position historique.

14:57 - À Monteux, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour l'extrême droite L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Monteux s'affirme comme une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Monteux votaient en priorité pour Marine Le Pen (38,71%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 19,50%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,86% pour Marine Le Pen, contre 39,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Monteux plébiscitaient Hervé de Lépinau (RN) avec 42,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,55%.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Monteux En matière d'impôts locaux à Monteux, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 903 € en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 737 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 41,78 % en 2024 (contre 20,37 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 155 800 € en 2024. Un apport qui est loin des 2 305 160 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 14,93 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Monteux À Monteux, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Christian Gros (Divers centre) a devancé tous ses rivaux en obtenant 2 410 bulletins (54,18%). En deuxième position, Patrice De Camaret (Extrême droite) a rassemblé 1 667 suffrages en sa faveur (37,47%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Monteux, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche pour ébranler cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.