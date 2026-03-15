Résultat municipale 2026 à Monteux (84170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Monteux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monteux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Monteux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice DE CAMARET
Patrice DE CAMARET Renouveau pour Monteux 		2 812 47,42%
Christophe MOURGEON
Christophe MOURGEON Un nouvel élan pour Monteux 		1 282 21,62%
Carine BLANC
Carine BLANC Avançons ensemble 		961 16,21%
Michel MUS
Michel MUS Tous Montiliens 		875 14,76%
Participation au scrutin Monteux
Taux de participation 59,95%
Taux d'abstention 40,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 6 027

Source : ministère de l’Intérieur

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