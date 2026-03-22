Résultat de l'élection municipale 2026 à Montévrain : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montévrain

Le deuxième tour des élections municipales à Montévrain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Pajot
Olivier Pajot Liste Divers
DEMAIN MONTÉVRAIN 2026
  • Olivier Pajot
  • Floriane Puissant
  • Julien Marliac
  • Juliane Seng
  • Sébastien Geneslay
  • Sylvie Fouda
  • Anthony Desmots
  • Laurence Fabregues
  • Joris Lagarde
  • Virginie de Oliveira
  • Antoine Lienard
  • Marilyn Fayet
  • David Nguyen
  • Coralie Lutinier
  • Brice Marquet
  • Marion Neveu
  • Idriss Ben Hamou
  • Pauline Delannay
  • Akim Zerarka
  • Samira Zeraï
  • Pascal Gohin
  • Tania Himmelsbach
  • Michel Jaxel
  • Andra Parisot
  • Nicolas Gill
  • Corina Cantoni
  • Stéphane Traulet
  • Stéphanie Granier
  • Romain Achaintre
  • Céline Somsanith
  • Robert Corbin
  • Christiane Grosso
  • Thierry Pannier
  • Odile Dresse
  • Marc Tadbir
Philippe Bès
Philippe Bès Liste Divers
RENOUVEAU POUR MONTEVRAIN
  • Philippe Bès
  • Karine Rainguenet
  • Jean-Marc Miguel
  • Léa Vincent
  • Olivier Louisy
  • Manon Mourgères
  • Pascal Duphot
  • Dominique Hostingue
  • Patrick Christophe Puysegur
  • Vanessa Seleucide
  • Jean-Mickaël Robin
  • Laure Darricau
  • Arnaud Fessy
  • Dominique Serruau
  • Henri Colombie
  • Estelle Montel
  • Sacha Mekerri
  • Françoise Levy
  • Florent Dupuis
  • Christine Aymard
  • Franck Mourjan
  • Clara Bruhier
  • Nicolas Benner
  • Laurence Gengembre
  • Enzo Rainguenet
  • Mireille Forestier
  • Roger Roth
  • Sabine Victorine
  • Alexandre Beausire
  • Anne Burdalo
  • Pascal Forestier
  • Aristide Lemoyne
  • Antony Preo
Christian Robache
Christian Robache Liste divers centre
Montévrain, ville audacieuse
  • Christian Robache
  • Christel Huby
  • Serge Dujarrier
  • Cindy Laborie
  • Vincent Weber
  • Mariétou Sarr
  • Alain Galli
  • Ghyslaine Couret
  • Jean-Louis Delattre
  • Nadia Boulaire
  • Olivier Badureau
  • Félicie Chainon
  • Gaylord Caron Condette
  • Sonia Petro
  • Philippe Monscourt
  • Clémence Chuet
  • Alioune Djigo
  • Martine Thomas
  • Tanguy Lohezic
  • Prisca Barcot
  • Sébastien Libbrecht
  • Claudie Paris
  • Ron Edorh
  • Audrey Conan
  • Cédric Tartaud Gineste
  • Sabrina Chaillou
  • Frédéric Rizzo
  • Stéphanie Dagron
  • Léo Avez
  • Isabelle Desroses
  • Omar Meknaci
  • Chantal Millet
  • Manuel Marques Dasilva
  • Emilie Fourrier
  • Philippe Echalier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montévrain

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian ROBACHE
Christian ROBACHE (Ballotage) Montévrain, ville audacieuse 		1 765 45,61%
Olivier PAJOT
Olivier PAJOT (Ballotage) DEMAIN MONTÉVRAIN 2026 		1 510 39,02%
Philippe BÈS
Philippe BÈS (Ballotage) RENOUVEAU POUR MONTEVRAIN 		595 15,37%
Participation au scrutin Montévrain
Taux de participation 47,65%
Taux d'abstention 52,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 3 964

Source : ministère de l’Intérieur

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