Résultat de l'élection municipale 2026 à Montévrain : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montévrain [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montévrain sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montévrain.
L'actu des élections municipales 2026 à Montévrain
11:46 - Christian Robache et Olivier Pajot aux premières places il y a une semaine
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Montévrain dimanche dernier, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 52,35 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Christian Robache (Divers centre) qui a pris la tête avec 45,61 % des votes. À sa suite, Olivier Pajot a obtenu la seconde place avec 39,02 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Christian Robache a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 19 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 15,37 %, Philippe Bès a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montévrain
Le deuxième tour des élections municipales à Montévrain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Pajot
Liste Divers
DEMAIN MONTÉVRAIN 2026
|
|
Philippe Bès
Liste Divers
RENOUVEAU POUR MONTEVRAIN
|
|
Christian Robache
Liste divers centre
Montévrain, ville audacieuse
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montévrain
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian ROBACHE (Ballotage) Montévrain, ville audacieuse
|1 765
|45,61%
|Olivier PAJOT (Ballotage) DEMAIN MONTÉVRAIN 2026
|1 510
|39,02%
|Philippe BÈS (Ballotage) RENOUVEAU POUR MONTEVRAIN
|595
|15,37%
|Participation au scrutin
|Montévrain
|Taux de participation
|47,65%
|Taux d'abstention
|52,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|3 964
Source : ministère de l’Intérieur
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