Résultat municipale 2026 à Montévrain (77144) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montévrain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montévrain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montévrain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian ROBACHE
Christian ROBACHE Montévrain, ville audacieuse 		1 765 45,61%
Olivier PAJOT
Olivier PAJOT DEMAIN MONTÉVRAIN 2026 		1 510 39,02%
Philippe BÈS
Philippe BÈS RENOUVEAU POUR MONTEVRAIN 		595 15,37%
Participation au scrutin Montévrain
Taux de participation 47,65%
Taux d'abstention 52,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 3 964

Source : ministère de l’Intérieur

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