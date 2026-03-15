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19:20 - Démographie et politique à Montévrain, un lien étroit A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Montévrain fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26,68% de cadres supérieurs pour 14 847 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 339 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (70,79%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 1 655 personnes (11,15%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Parmi cette diversité sociale, près de 31,90% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1399,47 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Montévrain, où la jeunesse représente 45% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Montévrain aux municipales ? Le parti d'extrême droite ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Montévrain il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 18,63% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 35,29% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 17,24% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Montévrain comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,61% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 31,39% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 29,53% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Montévrain avant 2026 En marge de cette municipale, le niveau de la participation agira sur les résultats de Montévrain. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 34,83 % lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs du fait de l'épidémie de Covid. On observe pourtant traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre attiré les électeurs, avec 78,11 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 21,89 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 41,00 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 66,07 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 47,12 % des électeurs (soit environ 3 755 votants). Zoomer sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Montévrain comme une ville moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Montévrain En juin 2024, les élections législatives à Montévrain avaient placé en tête Hadrien Ghomi (Ensemble !) avec 34,93% au premier tour, devant Arnaud Bonnet (Union de la gauche) avec 31,43%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hadrien Ghomi culminant à 36,61% des votes dans la commune. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Montévrain s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,61%), challengée par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (15,51%) et Valérie Hayer (14,35%). Le panorama politique de Montévrain a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Les électeurs de Montévrain avaient opté pour le centre-droit en 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Montévrain plébiscitaient Hadrien Ghomi (Ensemble !) avec 30,17% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,38% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Montévrain tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,63% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 23,41%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,71% pour Emmanuel Macron, contre 35,29% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Élections municipales : des impôts stables au cœur de la campagne électorale à Montévrain À Montévrain, où la fiscalité locale n'a pas évolué entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 19,09 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 240 680 €, contre quelque 3,54609 millions d'euros (3 546 090 € très exactement) récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Montévrain s'est établi à près de 52,08 % en 2024 (contre 34,08 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Montévrain a atteint environ 1 260 euros en 2024 (contre 1 252 € en 2020).

11:59 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Montévrain Les résultats des dernières élections municipales à Montévrain ont offert un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Christian Robache (Divers centre) a surclassé ses adversaires en récoltant 64,83% des voix. Juste derrière, Philippe Guinard (Divers centre) a capté 35,16% des suffrages. Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ce scrutin de 2026 à Montévrain, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin de renverser cette hégémonie ce dimanche, la minorité devra déplacer des montagnes, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.