Résultat de l'élection municipale 2026 à Montfermeil : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montfermeil

Tête de listeListe
Angélique Planet-Ledieu
Angélique Planet-Ledieu Liste d'union à gauche
Montfermeil Gauche Ecologie
  • Angélique Planet-Ledieu
  • Farid Kachour
  • Laurence Ribeaucourt
  • Soufiane El Mounafis
  • Zeynep Cuban
  • Jordi Le Cointe
  • Pauline Aubert
  • Mohammed Yachou
  • Aurélie Bonvalet
  • Georges Moreira
  • Sara Azeb
  • Christian Brickx
  • Ayda Atmani
  • Souleymane Bagayogo
  • Amel Bouhdjar
  • Vincent Olive
  • Séverine Texier
  • Samir Ramdani
  • Oumou Keita Diarra
  • Mehmet Cetinpolat
  • Inès Mellouk
  • Walid Maach
  • Sonia Tarhuni
  • Alex Kerim Semiz
  • Diana Lamberty
  • Mohamed Ijja
  • Marie-Jeanne Lakhnati
  • Bilel Azza
  • Catherine Experton
  • Gérard Rosenthal
  • Colette Rolin
  • L'Houari Fekih
  • Géraldine Martins
  • Alain Rodenas
  • Emeline Devilliere
  • Pierre Girault
  • Dominique Dellac
Xavier Lemoine
Xavier Lemoine Liste divers droite
TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL
  • Xavier Lemoine
  • Maria Da Silva
  • Ludovic Nevo
  • Zoé Solonirina Vigreux
  • Gérard Ginac
  • Djena Diarra
  • Franck Barth
  • Najat Hashas
  • Mohamed Dahmouni
  • Aleyna-Nur Cuban
  • Jean Arslan
  • Nathalie Desgrippes
  • Louis Falck
  • Oxana Braguta
  • Mouloud Medjaldi
  • Malgorzata Dudek
  • Farid Mechmache
  • Maria Pinto
  • Jean-Yves Lavallez
  • Emily Fernandez Desserre
  • Ludovic Pedro
  • Lydie Hitache
  • Virgile-Adam Bikindou
  • Chrystel Laïdouni
  • Kevin Cauchie
  • Gwendoline Le Ber
  • Antoine Jousset
  • Elisa Licide
  • Pierre Besnard
  • Laetitia Helifi
  • Leon Sextius
  • Solene Chenus
  • Julien Avez
  • Sophie Thiriet
  • Tiago Silva Martins
  • Maryame Grangetaud
  • Djibril Traore

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Lemoine
Xavier Lemoine (29 élus) Tous unis pour montfermeil 		2 617 58,82%
  • Xavier Lemoine
  • Marie-Claude Huart
  • Gérard Ginac
  • Djieneba Diarra
  • Serge Cadio
  • Maria Pinto
  • Franck Barth
  • Isabelle Terren
  • Alain Schumacher
  • Nafi Siby
  • Mohamed Dahmouni
  • Maryline Marques
  • Mouloud Medjaldi
  • Maria Da Silva
  • Jean Arslan
  • Sophie Gerard
  • Emin Saracoz
  • Malgorzata Dudek
  • Jean-Yves Lavallez
  • Isabelle De Bernardin
  • Christophe Da Cruz
  • Najat Hashas
  • Laurent Chainey
  • Péguy Etienne
  • Mohamad Bakhtaoui
  • Halima Boukredine
  • Ludovic Pedro
  • Chrystel Laidouni
  • Kevin Cauchie
Dominique Dellac
Dominique Dellac (5 élus) Montfermeil autrement 		1 399 31,44%
  • Dominique Dellac
  • Farid Kachour
  • Angélique Planet-Ledieu
  • Jean-Riad Kechaou
  • Laurence Ribeaucourt
Marie-Françoise Reygnaud
Marie-Françoise Reygnaud (1 élu) Montfermeil pour tous 		433 9,73%
  • Marie-Françoise Reygnaud
Participation au scrutin Montfermeil
Taux de participation 34,73%
Taux d'abstention 65,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 618

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Lemoine
Xavier Lemoine (29 élus) Tous unis pour montfermeil 		4 285 61,33%
  • Xavier Lemoine
  • Marie-Claude Huart
  • Alain Schumacher
  • Nafi Siby
  • Gérard Pringault
  • Sophie Gerard
  • Gérard Ginac
  • Catherine Carrara
  • Ali Aissaoui
  • Marie-Françoise Reygnaud
  • Franck Barth
  • Maria Da Silva
  • Hervé Le Pouriel
  • Juliette Balland
  • Mohamed Dahmouni
  • Louise Falck
  • Djibril Traore
  • Halima Boukredine
  • Robert Salvatore
  • Maria Pinto
  • Laurent Chainey
  • Alexandra Quignon
  • Jean Arslan
  • Péguy Etienne
  • Bertrand Wodociag
  • Malgorzata Dudek
  • Morgan Jacinto
  • Isabelle Jousselin
  • Alain Rullier
Rodrigo Arenas Munoz
Rodrigo Arenas Munoz (3 élus) La force d'agir 		1 332 19,06%
  • Rodrigo Arenas Munoz
  • Djaouida Jubault
  • Mouloud Medjaldi
Olivier D'henry
Olivier D'henry (3 élus) Ensemble pour montfermeil - changeons de cap! 		1 074 15,37%
  • Olivier D'henry
  • Angélique Planet
  • Christian Brickx
Christophe Verstraete
Christophe Verstraete Juste citoyens 		295 4,22%
Participation au scrutin Montfermeil
Taux de participation 54,32%
Taux d'abstention 45,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 7 179

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