Résultat de l'élection municipale 2026 à Montfermeil : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montfermeil [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montfermeil sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montfermeil.
L'actu des élections municipales 2026 à Montfermeil
13:09 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Montfermeil
Les résultats des municipales il y a six ans à Montfermeil ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. À l'occasion du premier vote à l'époque, Xavier Lemoine (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 58,82% des bulletins. Deuxième, Dominique Dellac (Parti communiste français) a recueilli 31,44% des voix. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette municipale 2026 à Montfermeil, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Afin de renverser cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront redoubler d'efforts, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Montfermeil ?
Les 16 bureaux de vote de la commune de Montfermeil sont ouverts de 8 heures à 20 heures pour permettre aux habitants de décider. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montfermeil
|Tête de listeListe
|
Angélique Planet-Ledieu
Liste d'union à gauche
Montfermeil Gauche Ecologie
|
|
Xavier Lemoine
Liste divers droite
TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Lemoine (29 élus) Tous unis pour montfermeil
|2 617
|58,82%
|
|Dominique Dellac (5 élus) Montfermeil autrement
|1 399
|31,44%
|
|Marie-Françoise Reygnaud (1 élu) Montfermeil pour tous
|433
|9,73%
|
|Participation au scrutin
|Montfermeil
|Taux de participation
|34,73%
|Taux d'abstention
|65,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 618
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Lemoine (29 élus) Tous unis pour montfermeil
|4 285
|61,33%
|
|Rodrigo Arenas Munoz (3 élus) La force d'agir
|1 332
|19,06%
|
|Olivier D'henry (3 élus) Ensemble pour montfermeil - changeons de cap!
|1 074
|15,37%
|
|Christophe Verstraete Juste citoyens
|295
|4,22%
|Participation au scrutin
|Montfermeil
|Taux de participation
|54,32%
|Taux d'abstention
|45,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,69%
|Nombre de votants
|7 179
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