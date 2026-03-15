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19:21 - Démographie et politique à Montfermeil, un lien étroit A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Montfermeil émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 28 257 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 860 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 7 563 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (79,08%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Montfermeil incarne une communauté diversifiée, avec ses 5 865 résidents étrangers, soit 20,76% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 372 €/mois, la ville désire un avenir prospère. À Montfermeil, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quel est le poids du RN à Montfermeil ? Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Montfermeil il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 20,09% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 39,15% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 17,93% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Montfermeil comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 29,63% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 25,16% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 34,91% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Montfermeil aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 4 618 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Montfermeil, soit un taux de participation de 34,73 %, un score en demi-teinte alors que l'épidémie de Covid planait sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 69,30 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 34,82 % (47,51 % au national), avant de bondir à 58,36 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 40,24 % des électeurs (soit environ 5 717 votants). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une ville assez peu mobilisée au regard des moyennes nationales. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence à Montfermeil sera en tout cas primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Montfermeil en 2024 Les élections des députés à Montfermeil provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Jérôme Legavre (Union de la gauche) en pole position avec 46,84% au premier tour, devant Jean-François Perier (Rassemblement National) avec 25,16%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jérôme Legavre culminant à 65,09% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (34,51%). Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Montfermeil restait à l'époque une terre résolument de gauche.

14:57 - À Montfermeil, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de Montfermeil portaient leur choix sur Jérôme Legavre (Nupes) avec 34,21% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,94% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montfermeil voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 41,12% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 20,09%. Lors de la finale de l'élection à Montfermeil, les électeurs accordaient 60,85% pour Emmanuel Macron, contre 39,15% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Montfermeil Dans une dynamique de recul des impositions locales à Montfermeil, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 36,42 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 680 350 € la même année, bien en deçà des 14,38172 millions d'euros récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Montfermeil est passé à 37,39 % en 2024 (contre 16,22 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un panorama national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (soit + 1,2 point en quatre ans). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Montfermeil s'est établi à 1 021 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 406 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Montfermeil Les résultats des municipales il y a six ans à Montfermeil ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. À l'occasion du premier vote à l'époque, Xavier Lemoine (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 58,82% des bulletins. Deuxième, Dominique Dellac (Parti communiste français) a recueilli 31,44% des voix. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette municipale 2026 à Montfermeil, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Afin de renverser cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront redoubler d'efforts, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.