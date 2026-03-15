Résultat municipale 2026 à Montfermeil (93370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montfermeil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montfermeil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montfermeil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier LEMOINE
Xavier LEMOINE (29 élus) TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL 		3 586 64,14%
  • Xavier LEMOINE
  • Maria DA SILVA
  • Ludovic NEVO
  • Zoé Solonirina VIGREUX
  • Gérard GINAC
  • Djena DIARRA
  • Franck BARTH
  • Najat HASHAS
  • Mohamed DAHMOUNI
  • Aleyna-Nur CUBAN
  • Jean ARSLAN
  • Nathalie DESGRIPPES
  • Louis FALCK
  • Oxana BRAGUTA
  • Mouloud MEDJALDI
  • Malgorzata DUDEK
  • Farid MECHMACHE
  • Maria PINTO
  • Jean-Yves LAVALLEZ
  • Emily FERNANDEZ DESSERRE
  • Ludovic PEDRO
  • Lydie HITACHE
  • Virgile-Adam BIKINDOU
  • Chrystel LAÏDOUNI
  • Kevin CAUCHIE
  • Gwendoline LE BER
  • Antoine JOUSSET
  • Elisa LICIDE
  • Pierre BESNARD
Angélique PLANET-LEDIEU
Angélique PLANET-LEDIEU (6 élus) Montfermeil Gauche Ecologie 		2 005 35,86%
  • Angélique PLANET-LEDIEU
  • Farid KACHOUR
  • Laurence RIBEAUCOURT
  • Soufiane EL MOUNAFIS
  • Zeynep CUBAN
  • Jordi LE COINTE
Participation au scrutin Montfermeil
Taux de participation 41,52%
Taux d'abstention 58,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 5 781

Source : ministère de l’Intérieur

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