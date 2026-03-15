En direct

19:17 - Analyse socio-économique de Montferrand-le-Château : perspectives électorales Dans les rues de Montferrand-le-Château, les élections s'achèvent. Avec ses 2 191 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 137 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,38%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,46% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,99% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1131,20 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Montferrand-le-Château, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel score pour le RN à Montferrand-le-Château aux municipales ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru pour la dernière élection municipale à Montferrand-le-Château il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 25,37% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,47% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 23,58% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Montferrand-le-Château comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 35,85% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 38,36% pour le parti d'extrême droite. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 39,98% lors du vote définitif et la victoire de Laurent Croizier.

16:58 - Une participation de 54,78 % à Montferrand-le-Château aux dernières municipales Lors des municipales de 2020 à Montferrand-le-Château, l'abstention avait culminé à 45,22 % lors du premier round (en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale). C'étaient 900 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est pour sa part arrêté à 16,66 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 40,37 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 26,88 %, loin des 46,60 % affichés aux législatives de 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît visiblement comme une contrée où l'abstention est contenue. En ce jour d'élections municipales à Montferrand-le-Château, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Montferrand-le-Château a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Montferrand-le-Château accordaient leurs suffrages à Thomas Lutz (Rassemblement National) avec 38,36% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Thomas Lutz culminant à 39,98% des voix sur place. Les élections européennes en amont à Montferrand-le-Château avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (35,85%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 13,43% des suffrages. La préférence des électeurs de Montferrand-le-Château a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Les électeurs de Montferrand-le-Château avaient opté pour le centre-droit il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Montferrand-le-Château se positionne comme une ville acquise au bloc central. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Montferrand-le-Château accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 25,81%, devant Marine Le Pen qui terminait à 25,37%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,53% pour Emmanuel Macron, contre 43,47% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Montferrand-le-Château portaient leur choix sur Laurent Croizier (Ensemble !) avec 25,28% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,94% des suffrages.

12:58 - Fiscalité en hausse à Montferrand-le-Château : quel impact sur les élections municipales Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Montferrand-le-Château, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,11 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 9 680 €, en net recul par rapport aux 323 920 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Montferrand-le-Château s'est établi à environ 41,61 % en 2024 (contre 23,53 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Montferrand-le-Château s'est établi à 728 euros en 2024 (contre 605 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Michel Gaillot à Montferrand-le-Château Il peut être instructif de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Montferrand-le-Château. À l'occasion du premier vote, Michel Gaillot a dominé le scrutin en récoltant 576 soutiens (65,82%). Juste derrière, Pascal Duchézeau a rassemblé 299 votes (34,17%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Montferrand-le-Château, ce décor pose les bases. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.