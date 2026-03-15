Résultat municipale 2026 à Montferrand-le-Château (25320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montferrand-le-Château a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montferrand-le-Château, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montferrand-le-Château [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel GAILLOT
Michel GAILLOT (17 élus) L'avenir se contruit ensemble 		789 76,53%
  • Michel GAILLOT
  • Lucie BERNARD
  • Fabrice GUINCHARD
  • Laurence LACOMBE
  • Franck FALQUE
  • Séverine EQUOY HUTIN
  • Didier BONZON
  • Chloé CONTRECIVIL
  • Daniel HOURNON
  • Annick LAVIER
  • Mathieu JOVENEAU
  • Marie-Pierre COUTOT
  • Olivier SCHERMANN
  • Nicole BOILLIN
  • Joël VERLHAC
  • Eléa PAUTHIER
  • Emmanuel GUINCHARD
Pascal DUCHEZEAU
Pascal DUCHEZEAU (2 élus) MONTFERRAND-LE-CHATEAU : BIEN VIVRE ET PROXIMITE 		242 23,47%
  • Pascal DUCHEZEAU
  • Pascale HANUS
Participation au scrutin Montferrand-le-Château
Taux de participation 70,00%
Taux d'abstention 30,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 1 071

Source : ministère de l’Intérieur

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