Résultat municipale 2026 à Montferrier-sur-Lez (34980) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montferrier-sur-Lez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montferrier-sur-Lez, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montferrier-sur-Lez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric GUEYDAN
Frédéric GUEYDAN (20 élus) Pour Montferrier ! Montferrier vous appartient 		1 051 42,92%
  • Frédéric GUEYDAN
  • Amélie GIORGETTI
  • Christian RAYMOND
  • Sophie GAUCHER
  • Bruno BARASCUD
  • Sophie GARRIGUE RIVENQ
  • Pierre MERCIER
  • Alexia MOURGUES
  • Dominique LOTA
  • Sylvie PROFICHET
  • Hugues MAIGNAN
  • Clémence TREGOAT
  • Jean-Christophe AVARRE
  • Jana KRATKA
  • Clément CAPDEVILA
  • Nadine THOMAS
  • Alexis DUFFO
  • Christelle MOURIÉ-VANBRACKEL
  • Philippe GAILLARD
  • Sophie DESCHAMPS
Victor KAHN
Victor KAHN (5 élus) MONTFERRIER AU CONCRET 		906 36,99%
  • Victor KAHN
  • Nathalie RAYMOND
  • Maxime ECHENNE
  • Corinne SEGUIN
  • Simon VANHELST
Steve CHRÉTIEN
Steve CHRÉTIEN (2 élus) MONTFERRIER AVENIR 		492 20,09%
  • Steve CHRÉTIEN
  • Valérie VERGÉ
Participation au scrutin Montferrier-sur-Lez
Taux de participation 70,02%
Taux d'abstention 29,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Nombre de votants 2 476

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Hérault. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Montferrier-sur-Lez - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Victor KAHN
Victor KAHN (Ballotage) MONTFERRIER AU CONCRET 		685 28,73%
Frédéric GUEYDAN
Frédéric GUEYDAN (Ballotage) Pour Montferrier ! 		680 28,52%
Steve CHRÉTIEN
Steve CHRÉTIEN (Ballotage) MONTFERRIER AVENIR 		543 22,78%
Christian RAYMOND
Christian RAYMOND (Ballotage) MONTFERRIER VOUS APPARTIENT 		476 19,97%
Participation au scrutin Montferrier-sur-Lez
Taux de participation 68,41%
Taux d'abstention 31,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 2 419

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