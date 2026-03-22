Résultat municipale 2026 à Montferrier-sur-Lez (34980) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montferrier-sur-Lez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montferrier-sur-Lez, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montferrier-sur-Lez [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric GUEYDAN (20 élus) Pour Montferrier ! Montferrier vous appartient
|1 051
|42,92%
|
|Victor KAHN (5 élus) MONTFERRIER AU CONCRET
|906
|36,99%
|
|Steve CHRÉTIEN (2 élus) MONTFERRIER AVENIR
|492
|20,09%
|
|Participation au scrutin
|Montferrier-sur-Lez
|Taux de participation
|70,02%
|Taux d'abstention
|29,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,24%
|Nombre de votants
|2 476
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montferrier-sur-Lez - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Victor KAHN (Ballotage) MONTFERRIER AU CONCRET
|685
|28,73%
|Frédéric GUEYDAN (Ballotage) Pour Montferrier !
|680
|28,52%
|Steve CHRÉTIEN (Ballotage) MONTFERRIER AVENIR
|543
|22,78%
|Christian RAYMOND (Ballotage) MONTFERRIER VOUS APPARTIENT
|476
|19,97%
|Participation au scrutin
|Montferrier-sur-Lez
|Taux de participation
|68,41%
|Taux d'abstention
|31,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|2 419
Election municipale 2026 à Montferrier-sur-Lez [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montferrier-sur-Lez sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montferrier-sur-Lez.
L'actu des élections municipales 2026 à Montferrier-sur-Lez
18:38 - Quel bilan pour 2024 à Montferrier-sur-Lez ?
Les Européennes de 2024 à Montferrier-sur-Lez avaient vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,09%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 19,78% des suffrages. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Montferrier-sur-Lez accordaient leurs suffrages à Laurence Cristol (Ensemble !) avec 41,05% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 60,75%. Un écho très fort des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Le résultat des dernières municipales à Montferrier-sur-Lez
L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Montferrier-sur-Lez est riche d'enseignements. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Brigitte Devoisselle (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 47,25% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Michel Bourelly (Divers gauche) a engrangé 444 voix (26,82%). Une large distance. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Brigitte Devoisselle l'a finalement emporté avec 53,66% des votes, face à Michel Bourelly s'adjugeant 452 votants (26,51%) et Jean-Paul Bord avec 338 voix (19,82%). La hiérarchie a été confirmée, le fossé se confirmant pour déboucher sur un résultat irréfutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Divers droite a sans doute tiré parti des votes des partisans des listes de droite, gagnant 133 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est sommée d'unir davantage ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le schéma gagnant.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de la municipale à Montferrier-sur-Lez
Comme le précisent les candidatures officielles au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin doit donc passer par une nouvelle étape ce dimanche, avec Frédéric Gueydan, Victor Kahn et Steve Chrétien. Christian Raymond (Divers) a de son côté opté pour le retrait, malgré un résultat suffisant au tour précédent. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 3 bureaux de vote de la ville de Montferrier-sur-Lez permettront aux électeurs de voter.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection à Montferrier-sur-Lez
A l'ouverture de l'élection municipale à Montferrier-sur-Lez, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a mobilisé 68,41 % des électeurs dans la ville. C'est Victor Kahn (Divers gauche) qui s'est placé en première position avec 28,73 % des voix. Derrière, Frédéric Gueydan (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 28,52 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 22,78 %, Steve Chrétien (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Christian Raymond a récolté 19,97 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Villes voisines de Montferrier-sur-Lez
- Montferrier-sur-Lez (34980)
- Ecole primaire à Montferrier-sur-Lez
- Maternités à Montferrier-sur-Lez
- Crèches et garderies à Montferrier-sur-Lez
- Classement des collèges à Montferrier-sur-Lez
- Salaires à Montferrier-sur-Lez
- Impôts à Montferrier-sur-Lez
- Dette et budget de Montferrier-sur-Lez
- Climat et historique météo de Montferrier-sur-Lez
- Accidents à Montferrier-sur-Lez
- Délinquance à Montferrier-sur-Lez
- Inondations à Montferrier-sur-Lez
- Nombre de médecins à Montferrier-sur-Lez
- Pollution à Montferrier-sur-Lez
- Entreprises à Montferrier-sur-Lez
- Prix immobilier à Montferrier-sur-Lez