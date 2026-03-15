Résultat municipale 2026 à Montfort-l'Amaury (78490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montfort-l'Amaury a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montfort-l'Amaury, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montfort-l'Amaury [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé PLANCHENAULT
Hervé PLANCHENAULT (18 élus) GARDER LE CAP 		772 51,57%
  • Hervé PLANCHENAULT
  • Laurence REIG
  • Damien THEVIN
  • Marion PIPART INDJEYAN
  • Jean-Jacques MAILLARD
  • Christiane METREAU
  • Thomas ROLLAND
  • Françoise CORNILLEAU
  • Yann MARTEAU
  • Yasmine LE PÊCHEUR
  • François Henry BRAULT
  • Elodie RIOLON
  • Michel MAGRINO
  • Karine DELMAS
  • Alexis CHENDEROFF
  • Rachel CODEN
  • Lionel LAURENT
  • Kathaleen NORMAND
Pauline WINOCOUR LEFEVRE
Pauline WINOCOUR LEFEVRE (5 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTFORT L'AMAURY 		725 48,43%
  • Pauline WINOCOUR LEFEVRE
  • Jacky DEGRENNE
  • Pascale PESSEY-MARTINEAU
  • Olivier COUPERY
  • Diane BONNECUELLE
Participation au scrutin Montfort-l'Amaury
Taux de participation 67,79%
Taux d'abstention 32,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 1 511

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Montfort-l'Amaury