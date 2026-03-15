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19:20 - Montfort-l'Amaury et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Montfort-l'Amaury est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 36,90% de cadres supérieurs pour 2 790 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 388 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (17,67%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 22,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,95% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 410,10 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Montfort-l'Amaury contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - La montée du Rassemblement national RN à Montfort-l'Amaury avant les municipales Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Montfort-l'Amaury il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 15,15% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 28,79% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 9,67% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Montfort-l'Amaury comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,21% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 26,83% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 31,68% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle participation attendre à Montfort-l'Amaury aux municipales ? En parallèle de cette élection municipale 2026, l'état de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Montfort-l'Amaury. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 67,28 % pour le premier tour des élections de 2020, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé un grand nombre de votants. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 25,84 % dans la ville (et donc 74,16 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 41,26 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,08 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 43,22 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Montfort-l'Amaury il y a deux ans Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Montfort-l'Amaury. Lors des européennes, le podium à Montfort-l'Amaury s'était en effet cristallisé autour de la liste menée par Valérie Hayer (22,01%), talonnée par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,21%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (14,83%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Montfort-l'Amaury portaient leur choix sur Aurore Bergé (Majorité présidentielle) avec 41,63% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Aurore Bergé culminant à 57,46% des votes dans la commune.

14:57 - Pour les municipales 2026, Montfort-l'Amaury reste un territoire orienté vers la majorité présidentielle Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Montfort-l'Amaury votaient en priorité pour Emmanuel Macron (40,05%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 15,15%. Lors de la finale de l'élection à Montfort-l'Amaury, les électeurs accordaient 71,21% pour Emmanuel Macron, contre 28,79% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Montfort-l'Amaury accordaient leurs suffrages à Aurore Bergé (Ensemble !) avec 36,84% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 76,97%. Cette physionomie politique de Montfort-l'Amaury dessine une place forte du courant central.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Montfort-l'Amaury Côté fiscalité de Montfort-l'Amaury, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 1 371 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 174 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 29,79 % en 2024 (contre près de 18,21 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 164 100 euros en 2024. Une somme loin des 889 190 € récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 11,51 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la liste "Proteger Montfort Et Les Montfortois" aux élections municipales de 2020 à Montfort-l'Amaury Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Montfort-l'Amaury ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Proteger montfort et les montfortois' a naturellement obtenu 602 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Montfort-l'Amaury, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Lors des résultats des élections ce dimanche, le défi sera de savoir si une véritable opposition arrive à se constituer. Un début de réponse particulièrement clair a déjà été apporté avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).