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19:20 - Analyse démographique et économique des municipales à Montfort-sur-Argens Dans la ville de Montfort-sur-Argens, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Dans le village, 15,57% des résidents sont des enfants, et 31,43% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (31,62%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 751 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,34%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (14,22%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,98%, comme à Montfort-sur-Argens, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Montfort-sur-Argens ? Le RN n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Montfort-sur-Argens il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 33,83% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,35% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 29,46% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 56,12% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 45,95% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 54,38% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Montfort-sur-Argens avant 2026 Dans le cadre de la municipale 2026 à Montfort-sur-Argens, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle clé sur les résultats. Lors des municipales de 2020, la participation était évaluée à 42,64 % au premier tour (dans la moyenne nationale). 426 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne, en pleine épidémie de Covid à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 78,72 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 52,70 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 72,35 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 61,88 % des électeurs locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une contrée civiquement engagée par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Montfort-sur-Argens ? Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Montfort-sur-Argens restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, réaffirmant encore un peu plus sa position. Le scrutin des Européennes 2024 à Montfort-sur-Argens avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (45,95%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 10,49% des voix. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Montfort-sur-Argens soutenaient en priorité Philippe Schreck (Rassemblement National) avec 54,38% au premier tour. Les votants expédiaient d'ailleurs le débat directement dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire

14:57 - À Montfort-sur-Argens, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à l'extrême droite La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Montfort-sur-Argens voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 33,83% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 19,05%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,35% pour Marine Le Pen, contre 39,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Montfort-sur-Argens plébiscitaient Philippe Schreck (RN) avec 29,46% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,12% des suffrages.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne à Montfort-sur-Argens Si on se penche sur la fiscalité de Montfort-sur-Argens, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,00 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 86 850 €, contre 335 500 euros engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Montfort-sur-Argens atteint désormais près de 37,00 % en 2024 (contre 20,00 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Montfort-sur-Argens s'est chiffrée à environ 964 euros en 2024 (contre 832 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Montfort-sur-Argens L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Montfort-sur-Argens s'avère riche d'enseignements. Seule en lice, 'Montfort citoyen, ensemble continuons a constuire demain' menée par Eric Audibert a sans surprise obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Montfort-sur-Argens, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).