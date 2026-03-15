Résultat municipale 2026 à Montfort-sur-Argens (83570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montfort-sur-Argens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montfort-sur-Argens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montfort-sur-Argens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe CHUYEN
Philippe CHUYEN (13 élus) POUR MONTFORT, AVEC VOUS! 		471 63,99%
  • Philippe CHUYEN
  • Anne-Line ROCCATI-CHAMAK
  • Andre FABRE
  • Stéphanie CROLARD-URBACH
  • Olivier DEBOURREZ
  • Amélie AGNEL
  • Jean-François COMBLE
  • Marie-Pierre BERRAT-BURLANDO
  • Michael KREBS
  • Frédérique MANCHE
  • Fabrice RENAUD
  • Christelle GENDRON-BENICOURT
  • Cédric BERNARD
Marc LIAUTAUD
Marc LIAUTAUD (2 élus) MONTFORT ATOUT COEUR 		265 36,01%
  • Marc LIAUTAUD
  • Delphine DELSARTE
Participation au scrutin Montfort-sur-Argens
Taux de participation 68,77%
Taux d'abstention 31,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 751

Source : ministère de l’Intérieur

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