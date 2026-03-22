Résultat municipale 2026 à Montgermont (35760) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montgermont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montgermont, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montgermont [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent PRIZÉ (20 élus) AGIR ENSEMBLE POUR MONTGERMONT
|817
|46,98%
|
|Anne VIMONT (5 élus) MONTGERMONT GENERATIONS CITOYENNES
|613
|35,25%
|
|Bernard OLLIER (2 élus) MONTGERMONT ESPRIT VILLAGE
|309
|17,77%
|
|Participation au scrutin
|Montgermont
|Taux de participation
|65,61%
|Taux d'abstention
|34,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|1 761
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montgermont - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent PRIZÉ (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR MONTGERMONT
|765
|43,39%
|Anne VIMONT (Ballotage) MONTGERMONT GENERATIONS CITOYENNES
|597
|33,86%
|Bernard OLLIER (Ballotage) MONTGERMONT ESPRIT VILLAGE
|401
|22,75%
|Participation au scrutin
|Montgermont
|Taux de participation
|66,98%
|Taux d'abstention
|33,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|1 797
Election municipale 2026 à Montgermont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montgermont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montgermont.
L'actu des élections municipales 2026 à Montgermont
18:38 - Avant et après la dissolution, comment Montgermont a-t-elle voté ?
Tristan Lahais (Union de la gauche) avait performé au premier tour des législatives à Montgermont suite à la dissolution en 2024 avec 38,10%. Laurence Maillart-Méhaignerie (Ensemble !) était à la deuxième place avec 37,81%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Laurence Maillart-Méhaignerie (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 43,77%. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Raphaël Glucksmann (24,21%). La physionomie politique de Montgermont a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée dès lors comme un terrain favorable aux idées de gauche.
15:57 - Quel était le résultat des dernières municipales à Montgermont ?
Les résultats des municipales il y a six ans à Montgermont ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Unique liste en présence, la liste menée par Laurent Prize a naturellement recueilli 768 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette municipale 2026 à Montgermont, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales à Montgermont, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. Un élément de réponse assez clair a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection municipale de Montgermont
Selon les candidatures officielles pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le scrutin connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec la liste "Agir Ensemble Pour Montgermont" emmenée par Laurent Prizé, la liste "Montgermont Esprit Village" emmenée par Bernard Ollier et la liste "Montgermont Generations Citoyennes" emmenée par Anne Vimont. Les 3 bureaux de vote de la ville de Montgermont ferment à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Montgermont ?
Pour le premier tour des élections municipales à Montgermont, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 33,02 %, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Laurent Prizé (Divers gauche) qui a pris la tête en rassemblant 43,39 % des voix. Ensuite, Anne Vimont (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 33,86 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Bernard Ollier, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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