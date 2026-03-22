Résultat municipale 2026 à Montgermont (35760) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montgermont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montgermont, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montgermont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent PRIZÉ
Laurent PRIZÉ (20 élus) AGIR ENSEMBLE POUR MONTGERMONT 		817 46,98%
  • Laurent PRIZÉ
  • Florence HUGUENIN
  • Hervé LHERMITTE
  • Pauline MATTEÏ
  • Bertrand MARCHERON
  • Manon ROZAT
  • Bertrand GUITTON
  • Rokhaya Dite Daba SÉNE
  • Rémy GENDROT
  • Typhaine WADIER
  • David MAURUGEON
  • Caroline GAVARD
  • Pierrick GÉRARD
  • Isabelle LOMMERT
  • Dominique RICHARD
  • Anne LE MAGOAROU
  • Julien ABGRALL
  • Charline LAMBERT
  • Eric DUMOND
  • Sarah RACAPÉ
Anne VIMONT
Anne VIMONT (5 élus) MONTGERMONT GENERATIONS CITOYENNES 		613 35,25%
  • Anne VIMONT
  • Stéphane HUBERT
  • Nadia MEZIANI
  • Renaud LALOE
  • Hélène HEURTEBIZE
Bernard OLLIER
Bernard OLLIER (2 élus) MONTGERMONT ESPRIT VILLAGE 		309 17,77%
  • Bernard OLLIER
  • Anne VICAIRE
Participation au scrutin Montgermont
Taux de participation 65,61%
Taux d'abstention 34,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 1 761

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Montgermont - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent PRIZÉ
Laurent PRIZÉ (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR MONTGERMONT 		765 43,39%
Anne VIMONT
Anne VIMONT (Ballotage) MONTGERMONT GENERATIONS CITOYENNES 		597 33,86%
Bernard OLLIER
Bernard OLLIER (Ballotage) MONTGERMONT ESPRIT VILLAGE 		401 22,75%
Participation au scrutin Montgermont
Taux de participation 66,98%
Taux d'abstention 33,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 1 797

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