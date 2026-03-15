Résultat de l'élection municipale 2026 à Montgeron : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montgeron

Tête de listeListe
Céline Ciéplinski
Céline Ciéplinski Liste d'union à gauche
Montgeron en commun 2026
  • Céline Ciéplinski
  • Guillaume Prim
  • Élise Billebault
  • Sami Hidri
  • Alida Poivre
  • Jean-François Vincent
  • Laetitia Poustay
  • Rémi Hackert
  • Aude Bristot
  • Philippe Pontonne
  • Ewelina Kuchalska
  • Omar Laaraj
  • Agnès Thabuy
  • Gérald Heulluy
  • Isis Plantier
  • Olivier Penanhoat
  • Hinde El Rhazouani
  • Jephthé Makanzu Mbuangi
  • Aurélie Jaffrelot
  • Bernard Salandre
  • Elisabeth Descombe
  • Mohammed Salmi
  • Anne-Maëlle Baujard
  • Quentin Tony--Buhsing
  • Amandine Lambert
  • Emmanuel Arnol
  • Camille Germain
  • Gérard Moal
  • Constance Cheynel
  • Pablo Carrion
  • July Rapp
  • Olivier Derquenne
  • Galia Maïkovsky
  • Pierre Popowski
  • Élisa Doussot
  • Vicente Negre
  • Christine Langumier
Sabrina Nadji
Sabrina Nadji Liste divers centre
Montgeron en vrai
  • Sabrina Nadji
  • Stéphane Debauge
  • Harmonie Perin
  • Dinesh Khoosy
  • Virginie Barrois
  • Patrice Cros
  • Patricia de Brito E Silva
  • Florian Bourras
  • Safia Nabet
  • Marc Loizon
  • Aurélie Haas
  • Nicolas Lecerf
  • Clara Hengeveld
  • Frédéric Vieira
  • Emma Michelet
  • Franck Percher
  • Sylvie Thomazie
  • Antonio Isidoro
  • Mélanie Chattaoui
  • Benoît Louviot
  • Emi-Ly Aly
  • Thibaut Richard
  • Aoussa Camara
  • Philippe Charpentier
  • Suvirtha Thayaharan
  • Nader Ben Abdeljelil
  • Jocelyne Tshomba
  • Abdelkader Chea
  • Florence Schorgeré
  • Bernard Lebeau
  • Mégane Otto Schacht
  • Jean-Michel Rataj
  • Valérie Coutrier
  • Tanguy Le Gall
  • Sophie Foucart
Stefan Milosevic
Stefan Milosevic Liste d'extrême droite
Engagés pour Montgeron
  • Stefan Milosevic
  • Martine Boulay
  • Walter Contiero
  • Catherine Schleef
  • Olivier Bernardin
  • Ivana Pavlovic
  • Christopher Malivert
  • Claire Le Provost
  • Didier Frenkel
  • Véronique Chassery
  • Nelson Fernandes de Abreu
  • Adeline Page
  • Clément Bernardin
  • Vanessa Ramos
  • Brian Guichard
  • Sylvie Sabathé
  • Dominique Gueremy
  • Lilia Jitari
  • Jacques Alves
  • Stéphanie Delahaye
  • Gérard Cherbit
  • Aurélie Bocognano
  • Christian Bastard
  • Stéphanie Durieux
  • Nelson Filipe Da Costa
  • Sylvie Armbruster
  • Lionel Biron
  • Priya Baskarane
  • Jean Martin
  • Annick Vaysse
  • Philippe Ceresa
  • Line Gacquiere
  • Jean Barnay
  • Marie Kohler
  • Maurice Tete
  • Jeannine Bachet
  • Igor Chapy
Sylvie Carillon
Sylvie Carillon Liste des Républicains
Montgeron pour la vie !
  • Sylvie Carillon
  • François Durovray
  • Valérie Dollfus
  • Pierre-Valéry Gaudeau
  • Graziella Riou-Harchaoui
  • Clément Veyrat
  • Françoise Nicolas
  • Franck Leroy
  • Sandrine Guery
  • Christian Corbin
  • Martine Poulet
  • Fabrice Allard
  • Isabelle Gartenlaub
  • Maurice Knafo
  • Agathe Laporte
  • Eric Magadoux
  • Isabelle Marques
  • Géraud Goury
  • Samia Benzarti
  • Yann Chevert
  • Caroline Touchon
  • Yannick Le Meur
  • Lenaïc Ferrier
  • Oumar Soumare
  • Pierrette Provost
  • Christian Ferrier
  • Agnès Morin
  • Olivier Glaçon
  • Teona Zare
  • Florian Bunoust-Becques
  • Patricia Raunier
  • Olivier Gartenlaub
  • Monique Nourry
  • Jean-Claude Mattenet
  • Brigitte Dalaigre
  • Alain Le Tadic
  • Muriel Moisson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie Carillon
Sylvie Carillon (28 élus) Montgeron naturellement 		3 332 54,90%
  • Sylvie Carillon
  • François Durovray
  • Françoise Nicolas
  • Géraud Goury
  • Patricia Raunier
  • Maurice Knafo
  • Anne Teixeira
  • Christian Ferrier
  • Muriel Moisson
  • Aly Sall
  • Valérie Dollfus
  • Franck Leroy
  • Monique Nourry
  • Christian Corbin
  • Isabelle Gartenlaub
  • Jean-Claude Mattenet
  • Catherine Pléchot
  • Michel Noel
  • Caroline Touchon
  • Oumar Soumaré
  • Samia Benzarti
  • Alain Le Tadic
  • Isabelle Carlos
  • Eric Magadoux
  • Brigitte Dalaigre
  • Pierre-Marie Guenier
  • Agnès Morin
  • Yohan Hiraut
Céline Cieplinski
Céline Cieplinski (3 élus) Montgeron en commun 		1 241 20,44%
  • Céline Cieplinski
  • Rémi Hackert
  • Elise Billebault
Patrice Cros
Patrice Cros (3 élus) Montgeron avec vous 		1 026 16,90%
  • Patrice Cros
  • Sabrina Nadji
  • Clément Veyrat
Stefan Milosevic
Stefan Milosevic (1 élu) Au coeur de montgeron 		470 7,74%
  • Stefan Milosevic
Participation au scrutin Montgeron
Taux de participation 39,71%
Taux d'abstention 60,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 248

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Durovray
François Durovray (28 élus) J'aime montgeron 		5 535 58,26%
  • François Durovray
  • Sylvie Carillon
  • Géraud Goury
  • Françoise Nicolas
  • Franck Leroy
  • Martine Boulay
  • Christian Ferrier
  • Muriel Moisson
  • Pierre-Marie Guenier
  • Isabelle Gartenlaub-Destat
  • Jean-Christophe Gallouin
  • Valérie Dollfus
  • Christian Corbin
  • Samia Benzarti
  • Michel Noel
  • Françoise Mucel
  • Oumar Soumare
  • Stéphanie Silvert
  • Alexandre Vignier
  • Gisèle Kellermann
  • Eric Magadoux
  • Catherine Plechot
  • Gilles Leon-Rey
  • Charlotte De Souza
  • Moïse Knafo
  • Dominique Baroux
  • Michel Berthou
  • Valérie Shimizu
Aude Bristot
Aude Bristot (5 élus) "montgeron, passionnement !" 		2 916 30,69%
  • Aude Bristot
  • Gérard Feydel
  • Amarantha Bourgeois
  • Christophe Joseph
  • Pierrette Provost
Patrice Cros
Patrice Cros (2 élus) Ensemble, donnons un avenir a montgeron 		1 049 11,04%
  • Patrice Cros
  • Stéphanie Mouton
Participation au scrutin Montgeron
Taux de participation 63,44%
Taux d'abstention 36,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 9 771

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