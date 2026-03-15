Résultat de l'élection municipale 2026 à Montgeron : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montgeron [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montgeron sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montgeron.
L'actu des élections municipales 2026 à Montgeron
13:09 - Une victoire écrasante à la dernière élection municipale à Montgeron
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Montgeron s'avère très instructive. Dès le premier tour, Sylvie Carillon (Divers droite) a fait la course en tête avec 3 332 bulletins (54,90%). En deuxième position, Céline Cieplinski (Divers gauche) a recueilli 20,44% des suffrages. Ce succès d'emblée de Sylvie Carillon a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Montgeron, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Montgeron ?
Les 19 bureaux de vote de l'agglomération de Montgeron ferment leurs portes à 20 h en prévision du dépouillement. Les élections municipales se déroulent ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de toutes les communes françaises. Lors des précédentes municipales, la crise du coronavirus avait entraîné le report du 2nd tour. La liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Montgeron a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montgeron
|Tête de listeListe
|
Céline Ciéplinski
Liste d'union à gauche
Montgeron en commun 2026
|
|
Sabrina Nadji
Liste divers centre
Montgeron en vrai
|
|
Stefan Milosevic
Liste d'extrême droite
Engagés pour Montgeron
|
|
Sylvie Carillon
Liste des Républicains
Montgeron pour la vie !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie Carillon (28 élus) Montgeron naturellement
|3 332
|54,90%
|
|Céline Cieplinski (3 élus) Montgeron en commun
|1 241
|20,44%
|
|Patrice Cros (3 élus) Montgeron avec vous
|1 026
|16,90%
|
|Stefan Milosevic (1 élu) Au coeur de montgeron
|470
|7,74%
|
|Participation au scrutin
|Montgeron
|Taux de participation
|39,71%
|Taux d'abstention
|60,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 248
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Durovray (28 élus) J'aime montgeron
|5 535
|58,26%
|
|Aude Bristot (5 élus) "montgeron, passionnement !"
|2 916
|30,69%
|
|Patrice Cros (2 élus) Ensemble, donnons un avenir a montgeron
|1 049
|11,04%
|
|Participation au scrutin
|Montgeron
|Taux de participation
|63,44%
|Taux d'abstention
|36,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Nombre de votants
|9 771
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