Résultat de l'élection municipale 2026 à Montgeron : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montgeron

Le deuxième tour des élections municipales à Montgeron a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Céline Ciéplinski
Céline Ciéplinski Liste d'union à gauche
Montgeron en commun 2026
  • Céline Ciéplinski
  • Guillaume Prim
  • Élise Billebault
  • Sami Hidri
  • Alida Poivre
  • Jean-François Vincent
  • Laetitia Poustay
  • Rémi Hackert
  • Aude Bristot
  • Philippe Pontonne
  • Ewelina Kuchalska
  • Omar Laaraj
  • Agnès Thabuy
  • Gérald Heulluy
  • Isis Plantier
  • Olivier Penanhoat
  • Hinde El Rhazouani
  • Jephthé Makanzu Mbuangi
  • Aurélie Jaffrelot
  • Bernard Salandre
  • Elisabeth Descombe
  • Mohammed Salmi
  • Anne-Maëlle Baujard
  • Quentin Tony--Buhsing
  • Amandine Lambert
  • Emmanuel Arnol
  • Camille Germain
  • Gérard Moal
  • Constance Cheynel
  • Pablo Carrion
  • July Rapp
  • Olivier Derquenne
  • Galia Maïkovsky
  • Pierre Popowski
  • Élisa Doussot
  • Vicente Negre
  • Christine Langumier
Stefan Milosevic
Stefan Milosevic Liste d'extrême droite
Engagés pour Montgeron
  • Stefan Milosevic
  • Martine Boulay
  • Walter Contiero
  • Catherine Schleef
  • Olivier Bernardin
  • Ivana Pavlovic
  • Christopher Malivert
  • Claire Le Provost
  • Didier Frenkel
  • Véronique Chassery
  • Nelson Fernandes de Abreu
  • Adeline Page
  • Clément Bernardin
  • Vanessa Ramos
  • Brian Guichard
  • Sylvie Sabathé
  • Dominique Gueremy
  • Lilia Jitari
  • Jacques Alves
  • Stéphanie Delahaye
  • Gérard Cherbit
  • Aurélie Bocognano
  • Christian Bastard
  • Stéphanie Durieux
  • Nelson Filipe Da Costa
  • Sylvie Armbruster
  • Lionel Biron
  • Priya Baskarane
  • Jean Martin
  • Annick Vaysse
  • Philippe Ceresa
  • Line Gacquiere
  • Jean Barnay
  • Marie Kohler
  • Maurice Tete
  • Jeannine Bachet
  • Igor Chapy
Sylvie Carillon
Sylvie Carillon Liste des Républicains
Montgeron pour la vie !
  • Sylvie Carillon
  • François Durovray
  • Valérie Dollfus
  • Pierre-Valéry Gaudeau
  • Graziella Riou-Harchaoui
  • Clément Veyrat
  • Françoise Nicolas
  • Franck Leroy
  • Sandrine Guery
  • Christian Corbin
  • Martine Poulet
  • Fabrice Allard
  • Isabelle Gartenlaub
  • Maurice Knafo
  • Agathe Laporte
  • Eric Magadoux
  • Isabelle Marques
  • Géraud Goury
  • Samia Benzarti
  • Yann Chevert
  • Caroline Touchon
  • Yannick Le Meur
  • Lenaïc Ferrier
  • Oumar Soumare
  • Pierrette Provost
  • Christian Ferrier
  • Agnès Morin
  • Olivier Glaçon
  • Teona Zare
  • Florian Bunoust-Becques
  • Patricia Raunier
  • Olivier Gartenlaub
  • Monique Nourry
  • Jean-Claude Mattenet
  • Brigitte Dalaigre
  • Alain Le Tadic
  • Muriel Moisson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montgeron

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie CARILLON
Sylvie CARILLON (Ballotage) Montgeron pour la vie ! 		3 918 43,55%
Céline CIÉPLINSKI
Céline CIÉPLINSKI (Ballotage) Montgeron en commun 2026 		2 722 30,26%
Stefan MILOSEVIC
Stefan MILOSEVIC (Ballotage) Engagés pour Montgeron 		1 802 20,03%
Sabrina NADJI
Sabrina NADJI Montgeron en vrai 		554 6,16%
Participation au scrutin Montgeron
Taux de participation 57,57%
Taux d'abstention 42,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 9 146

Source : ministère de l’Intérieur

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