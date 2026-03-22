Résultat de l'élection municipale 2026 à Montgeron : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montgeron [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montgeron sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montgeron.
L'actu des élections municipales 2026 à Montgeron
11:50 - Sylvie Carillon largement en tête des élections municipales il y a une semaine
Sylvie Carillon (Les Républicains) a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale 2026 à Montgeron il y a une semaine, avec 43,55 % des bulletins valides. Céline Ciéplinski (Union de la gauche) s'est classée deuxième avec 30,26 %. La confrontation a abouti à une domination très nette de la leader. Sylvie Carillon a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a chuté lourdement, abandonnant 11 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Stefan Milosevic, étiqueté Extrême droite, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Sabrina Nadji, portant la nuance Divers centre, a obtenu 6,16 % des voix, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord. Enfin, concernant la participation à Montgeron, l'élection a enregistré une participation de 57,57 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montgeron
Le deuxième tour des élections municipales à Montgeron a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Céline Ciéplinski
Liste d'union à gauche
Montgeron en commun 2026
|
|
Stefan Milosevic
Liste d'extrême droite
Engagés pour Montgeron
|
|
Sylvie Carillon
Liste des Républicains
Montgeron pour la vie !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montgeron
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie CARILLON (Ballotage) Montgeron pour la vie !
|3 918
|43,55%
|Céline CIÉPLINSKI (Ballotage) Montgeron en commun 2026
|2 722
|30,26%
|Stefan MILOSEVIC (Ballotage) Engagés pour Montgeron
|1 802
|20,03%
|Sabrina NADJI Montgeron en vrai
|554
|6,16%
|Participation au scrutin
|Montgeron
|Taux de participation
|57,57%
|Taux d'abstention
|42,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|9 146
Source : ministère de l’Intérieur
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