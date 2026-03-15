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19:21 - Montgeron et municipales : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale municipale, Montgeron est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 29,63% de cadres pour 23 890 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 532 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 19,64% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,12% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 3 709 personnes (15,53%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Parmi cette diversité sociale, 47,96% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 830,73 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Montgeron s'inscrit dans l'histoire française.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Montgeron Le Rassemblement national n'était pas représenté dans le groupe de tête lors du scrutin municipal à Montgeron en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 15,44% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 32,40% lors du tour final. Le parti lepéniste était invisible dans la circonscription de la commune lors des législatives dans la foulée. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 22,58% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Le Rassemblement national faisait figure de grand absent dans l'urne.

16:58 - À Montgeron, 39,71 % de participation aux dernières municipales Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Montgeron, l'abstention frappait 60,29 % du corps électoral, proche des 55,3 % observés au niveau national, l'épidémie de Covid-19 ayant pesé sur le vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 25,21 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,96 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 32,45 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,70 % d'abstention. L'observation de ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Montgeron comme une ville distancée du processus électoral en comparaison de la moyenne. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité à Montgeron sera en définitive fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Montgeron Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Montgeron accordaient leurs suffrages à François Durovray (Divers droite) avec 35,92% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Bérenger Cernon (Union de la gauche), avec 39,18%. Les Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Montgeron avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (22,58%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait recueilli 16,73% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Montgeron restait à l'époque une zone pivot, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - À Montgeron, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Montgeron choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,76% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 27,53%. Lors de la finale de l'élection à Montgeron, les électeurs accordaient 67,60% pour Emmanuel Macron, contre 32,40% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Montgeron plébiscitaient Emilie Chazette-Guillet (Nupes) avec 31,18% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nicolas Dupont-Aignan (Droite souverainiste) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,49% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Montgeron comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Montgeron Concernant la pression fiscale de Montgeron, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 246 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 393 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu moins de 40,76 % en 2024 (contre 24,39 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 518 380 € en 2024. Un apport qui est loin des 10 260 510 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 21,51 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Une victoire écrasante à la dernière élection municipale à Montgeron L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Montgeron s'avère très instructive. Dès le premier tour, Sylvie Carillon (Divers droite) a fait la course en tête avec 3 332 bulletins (54,90%). En deuxième position, Céline Cieplinski (Divers gauche) a recueilli 20,44% des suffrages. Ce succès d'emblée de Sylvie Carillon a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Montgeron, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.