Résultat municipale 2026 à Montgeron (91230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montgeron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montgeron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montgeron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie CARILLON
Sylvie CARILLON Montgeron pour la vie ! 		3 918 43,55%
Céline CIÉPLINSKI
Céline CIÉPLINSKI Montgeron en commun 2026 		2 722 30,26%
Stefan MILOSEVIC
Stefan MILOSEVIC Engagés pour Montgeron 		1 802 20,03%
Sabrina NADJI
Sabrina NADJI Montgeron en vrai 		554 6,16%
Participation au scrutin Montgeron
Taux de participation 57,57%
Taux d'abstention 42,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 9 146

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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