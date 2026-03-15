Résultat municipale 2026 à Montgivray (36400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montgivray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montgivray, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montgivray [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aliocha SAPELKINE
Aliocha SAPELKINE (15 élus) Montgivray, votre village 		517 57,00%
  • Aliocha SAPELKINE
  • Charline BRUNET
  • Aurélien LAVILLE
  • Catarina SARAIVA
  • Dominique NOULIN
  • Agnès ROBIN
  • Benoît VIVIER
  • Ophélie PIGOIS
  • Colin CHRISTIN
  • Charlotte RABOTTIN
  • Simon HÉMERY
  • Lucie NICOLINI
  • Anthony HANNON
  • Viviane LECERF
  • Miryan DIEUDONNÉ
Michel BLIN
Michel BLIN (4 élus) Montgivray pour tous, une équipe sérieuse 		390 43,00%
  • Michel BLIN
  • Hélène CHARRIER
  • Quentin MENURET
  • Michelle TRICOT
Participation au scrutin Montgivray
Taux de participation 70,16%
Taux d'abstention 29,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,76%
Nombre de votants 943

Source : ministère de l’Intérieur

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