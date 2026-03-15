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19:18 - Montgivray : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Montgivray, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? Dans la commune, 23% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 35,66% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,19%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 963 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,49%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,48%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Montgivray mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,85% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le RN avance à Montgivray Le mouvement lepéniste n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Montgivray en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 26,45% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 44,41% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 20,17% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite arrachait 40,92% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,36% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,03% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il finira avec 42,29% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Montgivray très mobilisés lors des scrutins Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 785 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Montgivray, ce qui donnait un taux de participation de 56,23 %, une mobilisation plutôt forte alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir bon nombre d'inscrits. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet de longue date, avec les présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 1 041 habitants qui ont voté au premier tour, soit 75,93 % de participation. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 52,06 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 71,49 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 54,03 %. Décortiquer cette évolution lors des dernières élections permet d'identifier Montgivray comme une zone relativement attachée au vote au regard des moyennes nationales. À l'occasion de l'élection municipale de 2026, l'état de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Montgivray.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Montgivray Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Montgivray avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 35,36% des bulletins. Marc Siffert (Union de l'extrême droite) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Montgivray près d'un mois plus tard avec 37,03%. Nicolas Forissier (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 35,95%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Nicolas Forissier (Les Républicains) en tête avec 57,71%. Le contexte politique de Montgivray a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Montgivray ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Montgivray accordaient leurs suffrages à Nicolas Forissier (LR) avec 28,01% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,08%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Montgivray quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en tête avec 29,11% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 26,45%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,59% pour Emmanuel Macron, contre 44,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Montgivray laisse ainsi apparaître une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les impôts locaux, enjeu de campagne à Montgivray ? Du côté de la fiscalité de Montgivray, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 674 € en 2024 (année des dernières données) contre 614 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 29,97 % en 2024 (contre 13,32 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 45 700 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 357 990 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 14,42 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le duel particulièrement serré du résultat de la dernière élection municipale à Montgivray Que peut-on retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Montgivray ? À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Blin a fait la course en tête en obtenant 387 bulletins (50,65%). À ses trousses, Jean-François Rebillaud a engrangé 377 voix (49,34%). Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Montgivray, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de remettre en cause cette suprématie ce dimanche, le bloc minoritaire devra réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.