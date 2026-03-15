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19:16 - Monthermé : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Monthermé, les élections s'achèvent. Dotée de 1 259 logements pour 2 155 habitants, la densité de la commune est de 67 habitants par km². L'existence de 125 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,44% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,67% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 105 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 21,19%, annonçant une situation économique mitigée. À Monthermé, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Quels résultats du RN à Monthermé avant les municipales ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice à la dernière bataille municipale à Monthermé il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 41,47% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,94% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 20,45% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 26,94% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 48,77% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 41,68% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 44,49% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 60,31 % d'abstention à Monthermé Dans le cadre de la municipale 2026 à Monthermé, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. En 2020, l'abstention s'était fixée à 60,31 % au premier tour, proche des 55,3 % observés au niveau national. 608 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le scrutin avait lieu en pleine épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 25,49 % dans la ville (contre 74,51 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 52,61 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 33,58 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,76 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une localité frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux tendances françaises.

15:59 - À Monthermé, les élections de 2024 en faveur de la droite Pour le tour unique des européennes 2024 à Monthermé, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,77%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Monthermé portaient leur choix sur Pauline Mester (Rassemblement National) avec 41,68% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Pierre Cordier (Divers droite) en tête avec 55,51%. Le paysage politique de Monthermé a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Monthermé affichait un paysage particulier il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Monthermé plaçait Marine Le Pen en tête avec 41,47% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 19,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,94% pour Marine Le Pen, contre 35,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Monthermé plébiscitaient Pierre Cordier (LR) avec 46,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 73,06% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Fiscalité à Monthermé : un thème central en vue des municipales 2026 ? Avec la montée des prélèvements locaux à Monthermé, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,60 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 37 900 € la même année. Un apport qui est loin des 292 000 euros engrangés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Monthermé a évolué pour se fixer à un peu moins de 43,40 % en 2024 (contre 18,93 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Monthermé s'est chiffrée à environ 663 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 484 € relevés en 2020.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Monthermé ? Les résultats des municipales de 2020 à Monthermé ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, la liste menée par Catherine Joly a naturellement rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Monthermé, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Au moment des résultats des municipales à Monthermé, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. Un indice est probablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).