Résultat municipale 2026 à Monthermé (08800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Monthermé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monthermé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Monthermé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David LEONARD
David LEONARD (15 élus) U.N.I Une Nouvelle Impulsion 		589 57,46%
  • David LEONARD
  • Lucile CULIANEZ
  • Bruno DAMECHE
  • Marie BOUAKIL-LEMPEREUR
  • Emeric LEBEL
  • Martine IURETIG
  • Cédric CRETON
  • Linda GHAZI
  • Patrick BOUILLARD
  • Eve COUAILLIER
  • Alex KRALIK
  • Claudette DUCHÂTELET
  • Pascal DA FONSECA
  • Coralie FERET DULONGBOIS
  • Mickaël COLAS
Catherine JOLY
Catherine JOLY (4 élus) MAINTENIR LE CAP 		436 42,54%
  • Catherine JOLY
  • Etienne DUPONT
  • Brigitte LUNARDI
  • François MANDAGARAN
Participation au scrutin Monthermé
Taux de participation 68,78%
Taux d'abstention 31,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 1 040

Source : ministère de l’Intérieur

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