Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Gohelle : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Gohelle

Tête de listeListe
Odile Casier
Odile Casier Liste du Rassemblement National
EN AVANT POUR MONTIGNY
  • Odile Casier
  • Ivan Jarte
  • Virginie Milczynski
  • Olivier Idkowiak
  • Audrey Tempelaere
  • Emmanuel Rignaux
  • Patricia Kedziora
  • Xavier Debruyne
  • Manuella Garcia
  • Jonathan Rudant
  • Stéphanie Guilbert
  • Pierre Dhormes
  • Caroline Detourmignies
  • Brice Grenier
  • Laure-Marie Ligny
  • Christophe Dhenin
  • Caroline Stabik
  • Didier Beneitone
  • Isabelle Debeaupuis
  • Eric Bossu
  • Danielle Colin
  • Roger Landry
  • Sylvie Ostojak
  • Patrick Leroy
  • Alexandra Lis
  • Philippe Bindi
  • Cindy Didelet
  • Jean-Paul Martin
  • Nathalie Geiregat
  • Gérard Crikelaire
  • Sandy Lecointe
Maryse Delvallez
Maryse Delvallez Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTIGNY-EN-GOHELLE
  • Maryse Delvallez
  • Vincent Brabant
  • Amandine Legrand
  • Christian Jacobs
  • Isabelle Huet
  • Patrick Sart
  • Céline Joly
  • Christophe Kobetiak
  • Morgane Delfosse
  • Aristephane Moulenda
  • Imane Ben Addi
  • Salvatore Caruso
  • Atidel Fathi
  • Sylver Jacobs
  • Laurie Slinckaert
  • Melvin La Ganga
  • Isabelle Kobetiak
  • Mourad Hassaine
  • Amira Djab
  • Nazim Ould-Rabah
  • Kentia Szymczak
  • Anthony Gozet
  • Chrystèle Gheysens
  • Christophe Henry
  • Reine-Marie Dembrement
  • René Vanuynsberghe
  • Geneviève Dacquembronne
  • Jean-Luc Trouiller
  • Suzelle Carpentier
Marcello Della Franca
Marcello Della Franca Liste d'union à gauche
MONTIGNY, UNE VILLE POUR TOUS
  • Marcello Della Franca
  • Isabelle Giunta
  • François Care
  • Brigitte Bocquet
  • Bernard Dominikiewicz
  • Cécile Goffart
  • Stanislas Smuraga
  • Sihame Ihdina
  • Jean-Paul Deroch
  • Isabelle Machu
  • Vincent Caruso
  • Fatima Isli
  • Olivier Rousies
  • Danièle Lambert
  • Christian Herbaut
  • Karine Milleville
  • Sebastien Ancelin
  • Aline Bayart
  • Georges Leroy
  • Rekia Benmimoune
  • Jabrane Aghribi
  • Veronique Wagner
  • Frederic Bossu
  • Celine Bayeuil
  • Jean-Marc Wauquier
  • Veronique Detournay
  • Djamel Tikouirt
  • Maria Cala
  • Jean Salome
  • Celine Lictevout
  • Arnold Herck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcello Della Franca
Marcello Della Franca (26 élus) Montigny, une ville pour tous 		1 361 53,45%
  • Marcello Della Franca
  • Isabelle Giunta
  • Jean Salome
  • Brigitte Bocquet
  • François Care
  • Sihame Ihdina-Chajia
  • Daniel Jaworski
  • Isabelle Machu
  • Vincent Caruso
  • Cathy Smid
  • Nordine Briki
  • Cécile Goffart
  • Stanislas Smuraga
  • Ingrid Mars
  • Jean-Paul Deroch
  • Rékia Benmimoune
  • Bernard Dominikiewicz
  • Danièle Lambert
  • Abdelkrim Hasnaoui
  • Aline Bayart
  • Christian Herbaut
  • Karine Bonjour-Milleville
  • Gautier Lictevout
  • Myriam Benouahlima
  • Luc Morin
  • Christel Lecomte
Vincent Birmann
Vincent Birmann (6 élus) Ensemble, un nouvel elan pour montigny-en-gohelle 		968 38,02%
  • Vincent Birmann
  • Virginie Milczynski
  • Francis Verbeke
  • Odile Casier
  • Ivan Jarte
  • Yasmina El Kourchi
Vincent Brabant
Vincent Brabant (1 élu) Ensemble, redynamisons montigny en gohelle 		217 8,52%
  • Vincent Brabant
Participation au scrutin Montigny-en-Gohelle
Taux de participation 42,53%
Taux d'abstention 57,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 601

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Yard
Bruno Yard (24 élus) Un nouveau souffle et l'humain d'abord avec bruno yard 		1 733 42,07%
  • Bruno Yard
  • Isabelle Giunta
  • Edmond Bruneel
  • Danièle Lambert
  • Jean Salome
  • Aline Madrzyk
  • Florian Fryson
  • Chantal Taszarek
  • Stanislas Smugara
  • Laurence Fleur
  • Patrice Bossu
  • Cécile Goffart
  • Daniel Jaworski
  • Isabelle Machu
  • Marcello Della Franca
  • Ingrid Mars
  • François Care
  • Brigitte Bocquet
  • Christian Herbaut
  • Marie-Line Ustyanowski
  • Jean-Paul Deroch
  • Emilie Delebarre
  • Michel Dancoisne
  • Aline Bayart
Emmanuel Rignaux
Emmanuel Rignaux (6 élus) Montigny bleu marine 		1 487 36,10%
  • Emmanuel Rignaux
  • Odile Casier
  • Jean-Louis Cailluyere
  • Virginie Milczynski
  • Steven Bacus
  • Wanda Czerwinski
Claude Ponchaut
Claude Ponchaut (3 élus) Avec vous, donnons un nouveau souffle a montigny 		899 21,82%
  • Claude Ponchaut
  • Monique Lannoy
  • David Demagny
Participation au scrutin Montigny-en-Gohelle
Taux de participation 63,96%
Taux d'abstention 36,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 4 212

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Rignaux
Emmanuel Rignaux Montigny bleu marine 		1 169 28,86%
Bruno Yard
Bruno Yard Un nouveau souffle 		1 087 26,83%
Claude Ponchaut
Claude Ponchaut Avec vous, donnons un nouveau souffle a montigny 		847 20,91%
Edmond Bruneel
Edmond Bruneel L'humain d'abord - vivre mieux ensemble 		709 17,50%
Jean-Marc Bouche
Jean-Marc Bouche Jm bouche et son equipe proches de vous 		238 5,87%
Participation au scrutin Montigny-en-Gohelle
Taux de participation 62,93%
Taux d'abstention 37,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Nombre de votants 4 144

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