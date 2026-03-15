Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Gohelle : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Gohelle [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montigny-en-Gohelle sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montigny-en-Gohelle.
L'actu des élections municipales 2026 à Montigny-en-Gohelle
13:09 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Montigny-en-Gohelle
À Montigny-en-Gohelle, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Marcello Della Franca (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en obtenant 1 361 soutiens (53,45%). À sa poursuite, Vincent Birmann (Rassemblement National) a engrangé 38,02% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Montigny-en-Gohelle, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité si large représentera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Montigny-en-Gohelle
Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Montigny-en-Gohelle sont ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de décider. À l’occasion des élections municipales 2026, les habitants de Montigny-en-Gohelle devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Gohelle
|Tête de listeListe
|
Odile Casier
Liste du Rassemblement National
EN AVANT POUR MONTIGNY
|
|
Maryse Delvallez
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTIGNY-EN-GOHELLE
|
|
Marcello Della Franca
Liste d'union à gauche
MONTIGNY, UNE VILLE POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcello Della Franca (26 élus) Montigny, une ville pour tous
|1 361
|53,45%
|
|Vincent Birmann (6 élus) Ensemble, un nouvel elan pour montigny-en-gohelle
|968
|38,02%
|
|Vincent Brabant (1 élu) Ensemble, redynamisons montigny en gohelle
|217
|8,52%
|
|Participation au scrutin
|Montigny-en-Gohelle
|Taux de participation
|42,53%
|Taux d'abstention
|57,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 601
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Yard (24 élus) Un nouveau souffle et l'humain d'abord avec bruno yard
|1 733
|42,07%
|
|Emmanuel Rignaux (6 élus) Montigny bleu marine
|1 487
|36,10%
|
|Claude Ponchaut (3 élus) Avec vous, donnons un nouveau souffle a montigny
|899
|21,82%
|
|Participation au scrutin
|Montigny-en-Gohelle
|Taux de participation
|63,96%
|Taux d'abstention
|36,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Nombre de votants
|4 212
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Rignaux Montigny bleu marine
|1 169
|28,86%
|Bruno Yard Un nouveau souffle
|1 087
|26,83%
|Claude Ponchaut Avec vous, donnons un nouveau souffle a montigny
|847
|20,91%
|Edmond Bruneel L'humain d'abord - vivre mieux ensemble
|709
|17,50%
|Jean-Marc Bouche Jm bouche et son equipe proches de vous
|238
|5,87%
|Participation au scrutin
|Montigny-en-Gohelle
|Taux de participation
|62,93%
|Taux d'abstention
|37,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,27%
|Nombre de votants
|4 144
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