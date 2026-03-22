Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Gohelle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Gohelle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montigny-en-Gohelle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montigny-en-Gohelle.
L'actu des élections municipales 2026 à Montigny-en-Gohelle
11:50 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Montigny-en-Gohelle
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Montigny-en-Gohelle dimanche dernier, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 43,96 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Marcello Della Franca (Union de la gauche) qui s'est arrogé la première place en récoltant 49,62 % des suffrages exprimés. Derrière, Odile Casier (Rassemblement National) a pris la position de dauphine avec 44,61 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Marcello Della Franca a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a marqué un léger repli de 3 points depuis. Par ailleurs, avec 5,77 %, Maryse Delvallez (La France insoumise) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montigny-en-Gohelle
Le deuxième tour des élections municipales à Montigny-en-Gohelle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Odile Casier
Liste du Rassemblement National
EN AVANT POUR MONTIGNY
|
|
Marcello Della Franca
Liste d'union à gauche
MONTIGNY, UNE VILLE POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Gohelle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marcello DELLA FRANCA (Ballotage) MONTIGNY, UNE VILLE POUR TOUS
|1 746
|49,62%
|Odile CASIER (Ballotage) EN AVANT POUR MONTIGNY
|1 570
|44,61%
|Maryse DELVALLEZ FAIRE MIEUX POUR MONTIGNY-EN-GOHELLE
|203
|5,77%
|Participation au scrutin
|Montigny-en-Gohelle
|Taux de participation
|56,04%
|Taux d'abstention
|43,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|3 578
Source : ministère de l’Intérieur
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