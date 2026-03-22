Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Gohelle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montigny-en-Gohelle

Le deuxième tour des élections municipales à Montigny-en-Gohelle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Odile Casier
Odile Casier Liste du Rassemblement National
EN AVANT POUR MONTIGNY
  • Odile Casier
  • Ivan Jarte
  • Virginie Milczynski
  • Olivier Idkowiak
  • Audrey Tempelaere
  • Emmanuel Rignaux
  • Patricia Kedziora
  • Xavier Debruyne
  • Manuella Garcia
  • Jonathan Rudant
  • Stéphanie Guilbert
  • Pierre Dhormes
  • Caroline Detourmignies
  • Brice Grenier
  • Laure-Marie Ligny
  • Christophe Dhenin
  • Caroline Stabik
  • Didier Beneitone
  • Isabelle Debeaupuis
  • Eric Bossu
  • Danielle Colin
  • Roger Landry
  • Sylvie Ostojak
  • Patrick Leroy
  • Alexandra Lis
  • Philippe Bindi
  • Cindy Didelet
  • Jean-Paul Martin
  • Nathalie Geiregat
  • Gérard Crikelaire
  • Sandy Lecointe
Marcello Della Franca
Marcello Della Franca Liste d'union à gauche
MONTIGNY, UNE VILLE POUR TOUS
  • Marcello Della Franca
  • Isabelle Giunta
  • François Care
  • Brigitte Bocquet
  • Bernard Dominikiewicz
  • Cécile Goffart
  • Stanislas Smuraga
  • Sihame Ihdina
  • Jean-Paul Deroch
  • Isabelle Machu
  • Vincent Caruso
  • Fatima Isli
  • Olivier Rousies
  • Danièle Lambert
  • Christian Herbaut
  • Karine Milleville
  • Sebastien Ancelin
  • Aline Bayart
  • Georges Leroy
  • Rekia Benmimoune
  • Jabrane Aghribi
  • Veronique Wagner
  • Frederic Bossu
  • Celine Bayeuil
  • Jean-Marc Wauquier
  • Veronique Detournay
  • Djamel Tikouirt
  • Maria Cala
  • Jean Salome
  • Celine Lictevout
  • Arnold Herck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Gohelle

Tête de listeListe Voix % des voix
Marcello DELLA FRANCA
Marcello DELLA FRANCA (Ballotage) MONTIGNY, UNE VILLE POUR TOUS 		1 746 49,62%
Odile CASIER
Odile CASIER (Ballotage) EN AVANT POUR MONTIGNY 		1 570 44,61%
Maryse DELVALLEZ
Maryse DELVALLEZ FAIRE MIEUX POUR MONTIGNY-EN-GOHELLE 		203 5,77%
Participation au scrutin Montigny-en-Gohelle
Taux de participation 56,04%
Taux d'abstention 43,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 3 578

Source : ministère de l’Intérieur

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