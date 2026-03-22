Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Ostrevent : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Ostrevent [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montigny-en-Ostrevent sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montigny-en-Ostrevent.
L'actu des élections municipales 2026 à Montigny-en-Ostrevent
11:43 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
Pour le lancement des municipales à Montigny-en-Ostrevent, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 64,42 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Pascal Jumeaux qui est arrivé en tête en s'adjugeant 38,67 % des bulletins valides. À sa suite, Salvatore De Cesare (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 30,69 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Hervé Morelle, étiqueté Extrême droite, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montigny-en-Ostrevent
Le deuxième tour des élections municipales à Montigny-en-Ostrevent a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Salvatore de Cesare
Liste divers gauche
MONTIGNY TERRE D'OSTREVENT
|
|
Pascal Jumeaux
Liste Divers
MIEUX VIVRE A MONTIGNY
|
|
Hervé Morelle
Liste d'extrême droite
MONTIGNY RASSEMBLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Ostrevent
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal JUMEAUX (Ballotage) MIEUX VIVRE A MONTIGNY
|843
|38,67%
|Salvatore DE CESARE (Ballotage) MONTIGNY TERRE D'OSTREVENT
|669
|30,69%
|Hervé MORELLE (Ballotage) MONTIGNY RASSEMBLEMENT
|668
|30,64%
|Participation au scrutin
|Montigny-en-Ostrevent
|Taux de participation
|64,42%
|Taux d'abstention
|35,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|2 245
Source : ministère de l’Intérieur
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