Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Ostrevent : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montigny-en-Ostrevent

Le deuxième tour des élections municipales à Montigny-en-Ostrevent a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Salvatore de Cesare
Salvatore de Cesare Liste divers gauche
MONTIGNY TERRE D'OSTREVENT
  • Salvatore de Cesare
  • Rita Kfoury
  • René Lamour
  • Anne-Marie Jacquin
  • Juan-Nicolas Rivera
  • Veronique Van Cappellen
  • Olivier Bodin
  • Annick Brouwers
  • Jean-Christophe Castelli
  • Isabelle Chartier
  • Olivier Vandaele
  • Anne-Marie Nowak
  • Jérémie Dussart
  • France-Agnès Baisez
  • Fabio Trapuzzano
  • Patricia Dargencourt
  • Cédric Pollet
  • Angelina de Paepe
  • Christian Bernard
  • Frédérique Dupas
  • Didier Theretz
  • Camille Trapuzzano
  • Laurent Delorme
  • Henriane Bulinski
  • Jean Lefebvre
  • Myriam Vandaele
  • Thibaut Brouwers
  • Marie-Josée Rousselle
  • Raffaël Chirola
Pascal Jumeaux
Pascal Jumeaux Liste Divers
MIEUX VIVRE A MONTIGNY
  • Pascal Jumeaux
  • Martine Fehlich
  • Gérard Laurent
  • Marie-Ange Delsert
  • Yazid Kahal
  • Wendy Dolata
  • Stanislas Szperka
  • Cathy Genel
  • Jean-Christophe Guinchi
  • Malika Riccelli
  • Philippe Siriu
  • Henriette Wailly
  • Daniel Hugoo
  • Fabienne Wojciechowski
  • Julien Buquet
  • Fanny Tempesta
  • Nicolas Lebecq
  • Gyliane Jambart
  • Christian Jakel
  • Emilie Coquerelle
  • Cedric Ducrocq
  • Nathalie Colin
  • Serge Blanquart
  • Anne-Laure Boutillier
  • Jean-Francois Arold
  • Sylvie Firmin
  • Franco Angelo Mastragostino
  • Marie-Claire Pigache
  • Patrick Thery
Hervé Morelle
Hervé Morelle Liste d'extrême droite
MONTIGNY RASSEMBLEMENT
  • Hervé Morelle
  • Caroline Delcroix
  • Kévin Varella
  • Karine Leleux
  • Stéphane Boutry
  • Katy Pollart
  • Franck Dhennin
  • Peggy Dolata
  • Christophe Sede
  • Christelle Quelquejeu
  • Eddy Serclaeyssen
  • Typhaine Bienfait
  • Jonathan Gerils
  • Laëtitia Fouquart
  • Claude Dorchain
  • Lôan Gauthier
  • Guylann Decaqueraye
  • Prescillia Broux
  • Anthony Delahaye
  • Angélique Lamoot
  • Régis Bronsart
  • Juliette Delcroix
  • Raymond Flinois
  • Marine Sede
  • Maxime Dhennin
  • Bernadette Boulard
  • Sandro Di Silvestre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montigny-en-Ostrevent

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal JUMEAUX
Pascal JUMEAUX (Ballotage) MIEUX VIVRE A MONTIGNY 		843 38,67%
Salvatore DE CESARE
Salvatore DE CESARE (Ballotage) MONTIGNY TERRE D'OSTREVENT 		669 30,69%
Hervé MORELLE
Hervé MORELLE (Ballotage) MONTIGNY RASSEMBLEMENT 		668 30,64%
Participation au scrutin Montigny-en-Ostrevent
Taux de participation 64,42%
Taux d'abstention 35,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 2 245

Source : ministère de l’Intérieur

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