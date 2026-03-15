Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-le-Bretonneux : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Montigny-le-Bretonneux [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Montigny-le-Bretonneux
- Résultat municipale 2020 Montigny-le-Bretonneux
- Résultat municipale 2014 Montigny-le-Bretonneux
- Bureaux de vote à Montigny-le-Bretonneux
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-le-Bretonneux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montigny-le-Bretonneux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montigny-le-Bretonneux.
L'actu des élections municipales 2026 à Montigny-le-Bretonneux
13:09 - Lorrain Merckaert vainqueur des dernières élections à Montigny-le-Bretonneux
Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Montigny-le-Bretonneux ? Dès le premier tour, Lorrain Merckaert (Divers droite) a viré en tête en récoltant 5 422 suffrages (62,70%). Deuxième, Vivien Gasq (Ecologiste) a capté 26,63% des suffrages. Le podium a été complété par Pierre Dejean (Divers gauche), réunissant 10,66% des bulletins. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Montigny-le-Bretonneux, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire sans appel, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Montigny-le-Bretonneux
Les 18 bureaux de vote de la ville de Montigny-le-Bretonneux sont accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer. Dans le cadre des municipales de 2026, les électeurs de Montigny-le-Bretonneux sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Vous pouvez consulter ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Montigny-le-Bretonneux. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montigny-le-Bretonneux
|Tête de listeListe
|
Lorrain Merckaert
Liste divers droite
MONTIGNY ENSEMBLE
|
|
Claire Lavenant
Liste écologiste
AIMES Montigny
|
|
Sylvain Rouquette
Liste divers gauche
MONTIGNY SOLIDARITÉ 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lorrain Merckaert (32 élus) Montigny ensemble
|5 422
|62,70%
|
|Vivien Gasq (5 élus) Aimes montigny
|2 303
|26,63%
|
|Pierre Dejean (2 élus) Montigny solidarite 2020
|922
|10,66%
|
|Participation au scrutin
|Montigny-le-Bretonneux
|Taux de participation
|37,95%
|Taux d'abstention
|62,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 855
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Laugier (33 élus) Montigny ensemble
|8 418
|62,78%
|
|Vivien Gasq (5 élus) Montigny a venir
|3 733
|27,84%
|
|Sylvain Grison (1 élu) Montigny bleu marine
|1 257
|9,37%
|
|Participation au scrutin
|Montigny-le-Bretonneux
|Taux de participation
|56,08%
|Taux d'abstention
|43,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,43%
|Nombre de votants
|13 742
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