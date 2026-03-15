Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-le-Bretonneux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montigny-le-Bretonneux

Tête de listeListe
Lorrain Merckaert
Lorrain Merckaert Liste divers droite
MONTIGNY ENSEMBLE
  • Lorrain Merckaert
  • Catherine Bastoni
  • Yannick Le Dorze
  • Ketchanh Abhay
  • José Cachin
  • Corinne Basque
  • Bruno Boussard
  • Karima Lakhlalki-Nfissi
  • Eric Alain Junes
  • Corinne Issartel
  • Christophe Rouesné
  • Claire Dizes
  • Youssef Torbay
  • Anne-Marie Gerard
  • Antoine Aubriet
  • Nathalie Esnouf
  • Nicolas Chaudot
  • Véronique Cochereau
  • Julien Le Coquil
  • Céline Dahman
  • Yaya Dianka
  • Aurélie Charon
  • Georges Mhanna
  • Florence Pierquet
  • Sébastien Proyart
  • Anaïs Hau
  • Marc Etienne
  • Amal Hessane
  • Christophe Augis
  • Amal Covain
  • Arnold Cara
  • Flore Courcoux
  • Alexandre Haltebourg
  • Laurence Schilter
  • François Asquin
  • Christine Chauvin
  • Clément Gibaux
  • Alina Din
  • Lionel Berland
  • Marie-Pascale Caron
  • Patrice Salmon
Claire Lavenant
Claire Lavenant Liste écologiste
AIMES Montigny
  • Claire Lavenant
  • Guillaume Beuriot
  • Claudie Souché
  • Pascal Fayard
  • Isabelle Pezron
  • François André
  • Sonia Tessé
  • Laurent Zerah
  • Céline Penet
  • Baptiste Cardin
  • Evelyne Peguet
  • Éric Lannemajou
  • Catherine Frugier
  • Thomas Dreneau
  • Anne Gudefin
  • Vivien Gasq
  • Joe Fernandez
  • Vincent Pouvreau
  • Christine Bouvet de Gouttes
  • Abderrahman Mezbert
  • Sophie Prouteau
  • Jean-Paul Morcillo
  • Céline Touraille
  • Ilan Guery
  • Dorothée Pichaud
  • François Painlong
  • Myriam Adam
  • Kamal Karti
  • Carole Cheminel
  • El Mehdi El Amrani
  • Anne Pellet
  • Samir Mecibah
  • Marie-Claude Jack-Roch
  • Jean-Luc Bernard
  • Christiane Pelissonnier
  • Rémy Blanes
  • Cécile Bayard
  • Jean-Pierre Beuriot
  • Julie Brie
Sylvain Rouquette
Sylvain Rouquette Liste divers gauche
MONTIGNY SOLIDARITÉ 2026
  • Sylvain Rouquette
  • Agnès Perez
  • Damien Nadeau
  • Astrid Shriqui Garain
  • Claude Nava
  • Muriel Bonnefond
  • Cédric Delescluse
  • Harindranto Valiha Randrianaivo
  • Pierre Binet
  • Roseline Simon Melloul
  • Raphaël Mader
  • Laetitia Grivot
  • Sacha Domec--Bialek
  • Sakina Benbrika
  • Alain Bouyssy
  • Nathalie Lauret
  • Patrick Chotteau
  • Jamila Anba
  • Michel Shriqui
  • Stéphanie Caillard
  • Karim Malki
  • Leyla Akgun
  • Antoine Bäumler
  • Mary-Christine Mottaz
  • Hugues Rolao
  • Marie-Sabine Marquer
  • François Chardon
  • Monique Girardi
  • Florian Pelissier
  • Catherine Bosseur
  • Eric Pottier
  • Maureen Le Goff
  • Charles Denier
  • Sylvie Ranc
  • Christian Rozé
  • Marie-Françoise Maniere
  • Claude Kintzig
  • Maryse Le Bellec
  • Jérôme Perez
  • Jacqueline Sandjak
  • Amaury Valette

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lorrain Merckaert
Lorrain Merckaert (32 élus) Montigny ensemble 		5 422 62,70%
  • Lorrain Merckaert
  • Catherine Bastoni
  • José Cachin
  • Marie Toussaint
  • Yannick Le Dorze
  • Ketchanh Abhay
  • Philippe Bruneel
  • Christine Garnier
  • Bruno Boussard
  • Claire Dizes
  • Eric-Alain Junes
  • Karima Lakhlalki-Nfissi
  • Michel Cretin
  • Lakshmi Devi Loganadane
  • Régis Harel
  • Marie-Pascale Caron
  • Youssef Torbay
  • Corinne Basque
  • Yaya Sickou Dianka
  • Anne-Sophie De La Vaissiere
  • Christophe Rouesné
  • Véronique Anne Cochereau
  • Jérémy Jouglet
  • Corinne Issartel
  • Julien Le Coquil
  • Anne-Marie Gerard
  • Nicolas Chaudot
  • Nathalie Esnouf
  • Georges Mhanna
  • Alina Daniela Din
  • Philippe Moigno
  • Flore Courcoux
Vivien Gasq
Vivien Gasq (5 élus) Aimes montigny 		2 303 26,63%
  • Vivien Gasq
  • Caroline Scao
  • François Andre
  • Sonia Tessé
  • Guillaume Beuriot
Pierre Dejean
Pierre Dejean (2 élus) Montigny solidarite 2020 		922 10,66%
  • Pierre Dejean
  • Catherine Sacchi
Participation au scrutin Montigny-le-Bretonneux
Taux de participation 37,95%
Taux d'abstention 62,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 855

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Laugier
Michel Laugier (33 élus) Montigny ensemble 		8 418 62,78%
  • Michel Laugier
  • Suzanne Blanc
  • Jean-Luc Ourgaud
  • Armelle Aubriet
  • Eric-Alain Junes
  • Marie-Noëlle Thareau
  • Bruno Boussard
  • Catherine Bastoni
  • Jean-Pierre Pluyaud
  • Michèle Parent
  • José Cachin
  • Ketchanh Abhay
  • Michel Cretin
  • Marie Toussaint
  • Régis Harel
  • Christine Garnier
  • Yannick Le Dorze
  • Audrey Allain
  • Xavier Plassard
  • Anne-Virginie Durand-Mascart
  • Yaya Dianka
  • Lakshmi Devi Loganadane
  • Philippe Bruneel
  • Claire Dizes
  • Antoine Baud
  • Joëlle Petruzzelli
  • Youssef Torbay
  • Blandine Balk
  • Stéphane Ferchichi-Martinez
  • Véronique Cochereau
  • Christophe Rouesne
  • Marie-José Maveyraud
  • Philippe Dhersin
Vivien Gasq
Vivien Gasq (5 élus) Montigny a venir 		3 733 27,84%
  • Vivien Gasq
  • Agnès Tanguy
  • Michel Boix
  • Agathe Viard
  • Jean-Luc Manceau
Sylvain Grison
Sylvain Grison (1 élu) Montigny bleu marine 		1 257 9,37%
  • Sylvain Grison
Participation au scrutin Montigny-le-Bretonneux
Taux de participation 56,08%
Taux d'abstention 43,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Nombre de votants 13 742

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