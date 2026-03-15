Résultat municipale 2026 à Montigny-le-Bretonneux (78180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montigny-le-Bretonneux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montigny-le-Bretonneux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-le-Bretonneux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lorrain MERCKAERT
Lorrain MERCKAERT (34 élus) MONTIGNY ENSEMBLE 		8 838 72,53%
  • Lorrain MERCKAERT
  • Catherine BASTONI
  • Yannick LE DORZE
  • Ketchanh ABHAY
  • José CACHIN
  • Corinne BASQUE
  • Bruno BOUSSARD
  • Karima LAKHLALKI-NFISSI
  • Eric Alain JUNES
  • Corinne ISSARTEL
  • Christophe ROUESNÉ
  • Claire DIZES
  • Youssef TORBAY
  • Anne-Marie GERARD
  • Antoine AUBRIET
  • Nathalie ESNOUF
  • Nicolas CHAUDOT
  • Véronique COCHEREAU
  • Julien LE COQUIL
  • Céline DAHMAN
  • Yaya DIANKA
  • Aurélie CHARON
  • Georges MHANNA
  • Florence PIERQUET
  • Sébastien PROYART
  • Anaïs HAU
  • Marc ETIENNE
  • Amal HESSANE
  • Christophe AUGIS
  • Amal COVAIN
  • Arnold CARA
  • Flore COURCOUX
  • Alexandre HALTEBOURG
  • Laurence SCHILTER
Claire LAVENANT
Claire LAVENANT (3 élus) AIMES Montigny 		1 978 16,23%
  • Claire LAVENANT
  • Guillaume BEURIOT
  • Claudie SOUCHÉ
Sylvain ROUQUETTE
Sylvain ROUQUETTE (2 élus) MONTIGNY SOLIDARITÉ 2026 		1 369 11,24%
  • Sylvain ROUQUETTE
  • Agnès PEREZ
Participation au scrutin Montigny-le-Bretonneux
Taux de participation 54,36%
Taux d'abstention 45,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 12 420

Source : ministère de l’Intérieur

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