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19:21 - Dynamique électorale à Montigny-le-Bretonneux : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale municipale, Montigny-le-Bretonneux est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 46,76% de cadres supérieurs pour 32 150 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 2 598 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (22,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 2 991 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 14,89%, Montigny-le-Bretonneux est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,71%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 563 € par mois. À Montigny-le-Bretonneux, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Montigny-le-Bretonneux Le parti à la flamme restait loin du podium lors de l'élection municipale à Montigny-le-Bretonneux il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 10,38% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 22,90% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 8,65% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Montigny-le-Bretonneux comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 15,24% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 17,51% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 18,27% lors du vote final.

16:58 - Montigny-le-Bretonneux classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 8 855 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Montigny-le-Bretonneux, correspondant à un taux de participation de 37,95 %, une mobilisation modeste alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 79,10 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). La mobilisation atteignait de son côté 58,52 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,65 %, contre seulement 56,21 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune se révèle in fine comme une zone soucieuse de voter. En ce jour d'élections municipales à Montigny-le-Bretonneux, cette donnée sera quoi qu'il en soit très observée.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Montigny-le-Bretonneux ? En juin 2024, les élections législatives à Montigny-le-Bretonneux avaient placé en tête Charles Rodwell (Ensemble !) avec 38,51% au premier tour, devant Sébastien Ramage (Union de la gauche) avec 33,70%. Le second round n'a pas changé grand chose, Charles Rodwell culminant à 47,19% des votes dans la commune. Les Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Montigny-le-Bretonneux avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Valérie Hayer (20,42%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 17,47% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Montigny-le-Bretonneux restait à l'époque un fief macroniste, dans la lignée de 2022.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Montigny-le-Bretonneux ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Montigny-le-Bretonneux plébiscitaient Charles Rodwell (Ensemble !) avec 34,89% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,47%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Montigny-le-Bretonneux choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 35,59% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 24,67%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en livrant 77,10% pour Emmanuel Macron, contre 22,90% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Montigny-le-Bretonneux révèle donc une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les données de Montigny-le-Bretonneux À Montigny-le-Bretonneux, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,87 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 262 510 € la même année. Une somme loin des 7,63644 millions d'euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Montigny-le-Bretonneux s'est établi à près de 31,57 % en 2024 (contre 19,99 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Montigny-le-Bretonneux a représenté environ 1 587 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 373 € relevés en 2020.

11:59 - Lorrain Merckaert vainqueur des dernières élections à Montigny-le-Bretonneux Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Montigny-le-Bretonneux ? Dès le premier tour, Lorrain Merckaert (Divers droite) a viré en tête en récoltant 5 422 suffrages (62,70%). Deuxième, Vivien Gasq (Ecologiste) a capté 26,63% des suffrages. Le podium a été complété par Pierre Dejean (Divers gauche), réunissant 10,66% des bulletins. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Montigny-le-Bretonneux, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire sans appel, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.