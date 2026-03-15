Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Cormeilles : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Cormeilles

Tête de listeListe
Manuela Melo
Manuela Melo Liste divers droite
MONTIGNY POUR TOUS
  • Manuela Melo
  • Régis Pedanou
  • Florence Marques
  • Fabrice Mesnage
  • Sophie Vincent
  • Toufik Laadjal
  • Yasmina Debabi
  • Ruffin Kapela
  • Sandrine d'Hooge
  • Miguel Marreiro
  • Atika Lhoum
  • Michel d'Hooge
  • Naïma Ramouli
  • Stéphane Kerdilès
  • Clara Demé
  • Kamel Akriche
  • Nelly Ramia
  • Julien Bertrand
  • Isabelle Da Luz
  • Bruno Gomes
  • Christine Fernandes
  • Dominique Gage
  • Véronique Coffin
  • Marc Schwartz
  • Simona Poalelungi
  • Patrick Dauphin
  • Liliane Mosangaud
  • Fabrice Langlais
  • Marie-Christine Prokopek
  • Yohan Michot
  • Jeanne Langlais
  • Eric Demaegdt
  • Christiane Raffi
  • Gérard Trébuchet
  • Joanna Leite
  • Emile Larget
  • Micheline Corbel
Miloud Goual
Miloud Goual Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR MONTIGNY
  • Miloud Goual
  • Marine Carpentier
  • Cyril Joly
  • Adélaïde Hamiti
  • Bastien Redding
  • Isabelle Moser
  • Hafid Iabassen
  • Jennifer Skibine
  • Casimir Pierrot
  • Jennifer El Ouardani
  • Mohamed-Amin Bourouis
  • Diénabou Kouyate
  • Stéphane Lartigue
  • Anissa Bougeant
  • Thibault Petit
  • Irina Carmine
  • Samir Amaouche
  • Dalila Khorbi
  • Franck Guillemin
  • Tina Ramah
  • Landry Perquis
  • Nassira Benouari
  • Gérald Bouteillé
  • Uriell Marquez
  • Housman Bathily
  • Marie-Claire Lety
  • Giraud Payet
  • Marylène Delaplace
  • Mustafa Hecimovic
  • Nadine Cérèze
  • Valentin James
  • Brigitte Hofman-Cervetti
  • Adama Tounkara
  • Maria Guidec
  • Jimmy Jouhanet
  • Delphine Pradier
  • Henry Lapeyre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël Carpentier
Jean-Noël Carpentier (27 élus) Ensemble pour montigny 		2 421 54,49%
  • Jean-Noël Carpentier
  • Adelaïde Hamiti
  • Mohamed Bourouis
  • Cecile Rilhac
  • Miloud Goual
  • Marie-Claire Lety
  • Marcel Saint-Aubin
  • Jacqueline Huchin
  • Jean-Claude Benhaïm
  • Christine Denis
  • Stéphane Lartigue
  • Annie Toussaint
  • Landry Perquis
  • Monique Lamoureux
  • Cyril Joly
  • Dalila Khorbi
  • Thibault Petit
  • Uriell Marquez
  • Casimir Pierrot
  • Nassira Benouari
  • Bastien Redding
  • Dienabou Kouyate
  • Jimmy Jouhanet
  • Isabelle Moser
  • Hafid Iabassen
  • Tina Ramah
  • Housman Bathily
Modeste Marques
Modeste Marques (8 élus) Agissons pour montigny 		2 022 45,50%
  • Modeste Marques
  • Jeanne Docteur
  • Laurent Le Leuxhe
  • Manuela Melo
  • Regis Pedanou
  • Pascale Rouet
  • Mustafa Hecimovic
  • Atika Lhoum
Participation au scrutin Montigny-lès-Cormeilles
Taux de participation 38,86%
Taux d'abstention 61,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 585

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël Carpentier
Jean-Noël Carpentier Ensemble pour montigny 		2 090 47,88%
Modeste Marques
Modeste Marques Agissons pour montigny 		1 600 36,65%
Pascal Videcoq
Pascal Videcoq Pour une ville citoyenne, écologique et solidaire 		396 9,07%
Jeanne Docteur
Jeanne Docteur Montigny a de l'avenir 		279 6,39%
Participation au scrutin Montigny-lès-Cormeilles
Taux de participation 38,10%
Taux d'abstention 61,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 482

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël Carpentier
Jean-Noël Carpentier (25 élus) Ensemble pour montigny 		2 894 50,10%
  • Jean-Noël Carpentier
  • Clara Plard
  • Philippe Bennab
  • Odile Cantin
  • Jean-Claude Benhaim
  • Monique Lamoureux
  • Christian Evrard
  • Lucienne Gil
  • Marcel Saint-Aubin
  • Annie Toussaint
  • Pascal Videcoq
  • Jacqueline Huchin
  • Michel Mansat
  • Brigitte Bouillet
  • Sami Elhani
  • Françoise Lardier-Aury
  • Casimir Pierrot
  • Dienabou Kouyate
  • Franck Guillemin
  • Estelle Auboin
  • Zahir Heenaye
  • Karine Nicpon
  • Cyril Joly
  • Alice Handy
  • Olivier Canu
Modeste Marques
Modeste Marques (8 élus) Liste du rassemblement ignymontain pour le vrai changement 		2 882 49,89%
  • Modeste Marques
  • Veronique Deme
  • Bernard Mie
  • Jeanne Marie Gertrude Docteur
  • Regis Acco Pedanou
  • Maria Manuela Melo
  • Bruno Yvon Georges Guibouret
  • Sandrine Evelyne Guillemin
Participation au scrutin Montigny-lès-Cormeilles
Taux de participation 52,93%
Taux d'abstention 47,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Nombre de votants 5 974

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël Carpentier
Jean-Noël Carpentier Ensemble pour montigny 		2 445 46,04%
Modeste Marques
Modeste Marques Liste du rassemblement ignymontain pour le vrai changement 		2 242 42,22%
Pascal Videcoq
Pascal Videcoq Montigny solidaire l'humain d'abord 		623 11,73%
Participation au scrutin Montigny-lès-Cormeilles
Taux de participation 49,32%
Taux d'abstention 50,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,60%
Nombre de votants 5 566

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