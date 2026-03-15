Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Cormeilles : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Cormeilles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montigny-lès-Cormeilles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montigny-lès-Cormeilles.
L'actu des élections municipales 2026 à Montigny-lès-Cormeilles
13:09 - La liste "Ensemble Pour Montigny" grande gagnante de la dernière municipale à Montigny-lès-Cormeilles
Les résultats des municipales précédentes à Montigny-lès-Cormeilles se sont révélés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Noël Carpentier (Divers gauche) a dominé les débats en rassemblant 2 090 soutiens (47,88%). Deuxième, Modeste Marques (Divers droite) a capté 36,65% des bulletins valides. Pascal Videcoq (Parti communiste français) était à la troisième place, obtenant 9,07% des voix. L'incontestable avance prise au départ livrait un indice fort pour le second round. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Noël Carpentier l'a finalement emporté avec 54,49% des suffrages, face à Modeste Marques s'adjugeant 45,50% des électeurs. L'avance acquise lors du premier tour s'est confirmée, garantissant un succès indiscutable au second tour. Même si Modeste Marques a réalisé la meilleure progression en ajoutant 422 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Montigny-lès-Cormeilles
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Montigny-lès-Cormeilles de réagir sur la manière dont est gérée leur commune. À Montigny-lès-Cormeilles et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, Jean-Noël Carpentier a gagné la mairie au second tour en 2020. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Montigny-lès-Cormeilles est affichée plus bas. Les 13 bureaux de vote de la ville de Montigny-lès-Cormeilles seront accessibles jusqu'à 20 h pour permettre aux votants de décider. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections municipales à Montigny-lès-Cormeilles dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Cormeilles
|Tête de listeListe
|
Manuela Melo
Liste divers droite
MONTIGNY POUR TOUS
|
|
Miloud Goual
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR MONTIGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël Carpentier (27 élus) Ensemble pour montigny
|2 421
|54,49%
|
|Modeste Marques (8 élus) Agissons pour montigny
|2 022
|45,50%
|
|Participation au scrutin
|Montigny-lès-Cormeilles
|Taux de participation
|38,86%
|Taux d'abstention
|61,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 585
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël Carpentier Ensemble pour montigny
|2 090
|47,88%
|Modeste Marques Agissons pour montigny
|1 600
|36,65%
|Pascal Videcoq Pour une ville citoyenne, écologique et solidaire
|396
|9,07%
|Jeanne Docteur Montigny a de l'avenir
|279
|6,39%
|Participation au scrutin
|Montigny-lès-Cormeilles
|Taux de participation
|38,10%
|Taux d'abstention
|61,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 482
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël Carpentier (25 élus) Ensemble pour montigny
|2 894
|50,10%
|
|Modeste Marques (8 élus) Liste du rassemblement ignymontain pour le vrai changement
|2 882
|49,89%
|
|Participation au scrutin
|Montigny-lès-Cormeilles
|Taux de participation
|52,93%
|Taux d'abstention
|47,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,31%
|Nombre de votants
|5 974
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël Carpentier Ensemble pour montigny
|2 445
|46,04%
|Modeste Marques Liste du rassemblement ignymontain pour le vrai changement
|2 242
|42,22%
|Pascal Videcoq Montigny solidaire l'humain d'abord
|623
|11,73%
|Participation au scrutin
|Montigny-lès-Cormeilles
|Taux de participation
|49,32%
|Taux d'abstention
|50,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,60%
|Nombre de votants
|5 566
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