Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Cormeilles : les infos en direct

Programme de Manuela Melo à Montigny-lès-Cormeilles (MONTIGNY POUR TOUS)

Élections municipales

Les élections municipales de Montigny-les-Cormeilles se tiendront le 15 mars 2026. Ce scrutin est crucial pour déterminer l'équipe qui dirigera la ville pour les six prochaines années. Les citoyens devront choisir en fonction de leurs priorités et préoccupations locales.

Engagement pour le service public

Manuela MELO met en avant sa passion pour le service public et son expérience au sein des collectivités. Elle souhaite utiliser ses compétences pour améliorer la qualité des services offerts aux Ignymontains. Son engagement se traduit par un programme construit en concertation avec les habitants.

Gestion des finances

La candidate souligne l'importance d'une gestion financière saine pour préserver la qualité des services publics. Un audit complet des finances de la ville sera réalisé dans les premiers mois du mandat pour assurer la transparence. Manuela MELO affirme que son projet est réalisable sans hausse d'impôts, grâce à des choix financiers cohérents.

Vision pour Montigny

Montigny est décrite comme une ville jeune avec une situation géographique avantageuse. Manuela MELO appelle à un nouveau souffle pour le territoire, en encourageant les citoyens à ne pas céder à la fatalité. Elle propose une alternative positive pour l'avenir de la ville, en mettant l'accent sur l'action et la clarté dans la gestion municipale.