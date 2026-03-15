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19:21 - Analyse démographique des élections municipales à Montigny-lès-Cormeilles Dans la ville de Montigny-lès-Cormeilles, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,32% et une densité de population de 5501 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 728 € par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 7518 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 23,74% et d'une population étrangère de 18,19% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Montigny-lès-Cormeilles mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,28% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Montigny-lès-Cormeilles ? Le mouvement lepéniste restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Montigny-lès-Cormeilles il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 16,17% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 31,42% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 15,24% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Montigny-lès-Cormeilles comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 23,76% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 22,84% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 27,21% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Montigny-lès-Cormeilles ? En parallèle de ces élections municipales de 2026, le niveau de la participation agira sur les résultats de Montigny-lès-Cormeilles. Aux municipales de 2020, la participation était évaluée à 38,10 % lors du premier round, un score en demi-teinte. C'étaient 4 482 votants qui étaient allés voter alors que commençait l'épidémie de coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait en revanche provoqué un fort engouement, avec 71,07 % de participation dans la ville (contre 28,93 % d'abstention). Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 38,12 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 61,06 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 42,87 % des citoyens locaux. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Montigny-lès-Cormeilles comme une localité en retrait des urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment a voté Montigny-lès-Cormeilles l'année de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Montigny-lès-Cormeilles, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur Manon Aubry (35,00%). Emmanuel Maurel (Union de la gauche) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Montigny-lès-Cormeilles après la dissolution de l'Assemblée avec 49,87%. Kimberley Lelaidier (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 22,84%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Emmanuel Maurel culminant à 72,79% des suffrages exprimés dans la commune. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Montigny-lès-Cormeilles restait à l'époque un bastion de la gauche radicale.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Montigny-lès-Cormeilles ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Montigny-lès-Cormeilles s'affirme comme une localité où la gauche domine largement. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Montigny-lès-Cormeilles voyait en effet Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 43,44% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 21,84%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 68,58%, contre 31,42% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Montigny-lès-Cormeilles portaient leur choix sur Carine Pelegrin (Nupes) avec 37,34% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Carine Pelegrin virant de nouveau en tête avec 58,12% des voix.

12:58 - Miloud GOUAL a-t-il maîtrisé la fiscalité locale à Montigny-lès-Cormeilles ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Montigny-lès-Cormeilles, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 17,00 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de près de 146 600 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 5,28484 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Montigny-lès-Cormeilles atteint désormais 36,17 % en 2024 (contre 18,99 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Montigny-lès-Cormeilles a atteint environ 977 euros en 2024 contre 953 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Ensemble Pour Montigny" grande gagnante de la dernière municipale à Montigny-lès-Cormeilles Les résultats des municipales précédentes à Montigny-lès-Cormeilles se sont révélés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Noël Carpentier (Divers gauche) a dominé les débats en rassemblant 2 090 soutiens (47,88%). Deuxième, Modeste Marques (Divers droite) a capté 36,65% des bulletins valides. Pascal Videcoq (Parti communiste français) était à la troisième place, obtenant 9,07% des voix. L'incontestable avance prise au départ livrait un indice fort pour le second round. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Noël Carpentier l'a finalement emporté avec 54,49% des suffrages, face à Modeste Marques s'adjugeant 45,50% des électeurs. L'avance acquise lors du premier tour s'est confirmée, garantissant un succès indiscutable au second tour. Même si Modeste Marques a réalisé la meilleure progression en ajoutant 422 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.