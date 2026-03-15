Résultat municipale 2026 à Montigny-lès-Cormeilles (95370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montigny-lès-Cormeilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montigny-lès-Cormeilles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Cormeilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Miloud GOUAL
Miloud GOUAL (29 élus) ENSEMBLE POUR MONTIGNY 		4 041 64,18%
  • Miloud GOUAL
  • Marine CARPENTIER
  • Cyril JOLY
  • Adélaïde HAMITI
  • Bastien REDDING
  • Isabelle MOSER
  • Hafid IABASSEN
  • Jennifer SKIBINE
  • Casimir PIERROT
  • Jennifer EL OUARDANI
  • Mohamed-Amin BOUROUIS
  • Diénabou KOUYATE
  • Stéphane LARTIGUE
  • Anissa BOUGEANT
  • Thibault PETIT
  • Irina CARMINE
  • Samir AMAOUCHE
  • Dalila KHORBI
  • Franck GUILLEMIN
  • Tina RAMAH
  • Landry PERQUIS
  • Nassira BENOUARI
  • Gérald BOUTEILLÉ
  • Uriell MARQUEZ
  • Housman BATHILY
  • Marie-Claire LETY
  • Giraud PAYET
  • Marylène DELAPLACE
  • Mustafa HECIMOVIC
Manuela MELO
Manuela MELO (6 élus) MONTIGNY POUR TOUS 		2 255 35,82%
  • Manuela MELO
  • Régis PEDANOU
  • Florence MARQUES
  • Fabrice MESNAGE
  • Sophie VINCENT
  • Toufik LAADJAL
Participation au scrutin Montigny-lès-Cormeilles
Taux de participation 50,10%
Taux d'abstention 49,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 6 436

Source : ministère de l’Intérieur

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