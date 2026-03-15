Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Metz : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Metz

Tête de listeListe
Irma Vollmer
Irma Vollmer Liste divers gauche
L'Humain avant tout
  • Irma Vollmer
  • Bernard Campani
  • Charlotte Aries
  • Sedat Kara
  • Veronique Wagner
  • Christophe Jacquemin
  • Sabine Rubeck
  • Serge Leroy
  • Prisca Blancard
  • Emile Bragard
  • Niobé Rubeck--Bernard
  • Johan Oudit
  • Annelise Crouvezier
  • Fabrice Ringard
  • Marie-Hélène Balland
  • David Floch
  • Laetitia Gadara
  • David Bernard
  • Catherine Deiss
  • Jean-Philippe Brebion
  • Véronique Romain
  • Jean-Jacques Blaison
  • Marie Nolot
  • Alain Schanen
  • Catherine Grosse
  • Gerald Villaume
  • Rita Aboudi
  • Freddy Krebs
  • Veronique Mercier
  • Daniel Evrard
  • Emilia Sanchez
  • Michel Lamy
  • Assma Selmani
  • Jean-Marie Ravold
  • Evelyne Naumer
  • Fabrice Jean Marie Crouvezier
  • Sabine Adranowicz
Jean-Luc Bohl
Jean-Luc Bohl Liste divers centre
MONTIGNY AVANCE
  • Jean-Luc Bohl
  • Véronique Kremer
  • Tanguy Servais
  • Arielle Schwartzberg
  • Salvatore Tabone
  • Sonia Vasseur
  • Dimitri Sokolowski
  • Frédérique Lava
  • Christian Wax
  • Caroline Genser
  • Alexandre Laurent
  • Gaëlle Huguenin-Robinot
  • Frédéric Sartor
  • Hélène Philippon
  • Jean-Jacques Pisoni
  • Françoise Dally
  • Hamid Zahrouni
  • Priscilla Pruvost
  • Gilles Lassagne
  • Agnès Vallé
  • Vivien Schanen
  • Clotilde Chambaud-Schvartz
  • Patrice Philippe
  • Viviane Sildillia
  • Amaury de Kerros
  • Héloïse Parent
  • Lucas Michanol
  • Aline Potin
  • Bruno Rossignol
  • Sarah Saddouk
  • Stéphane Bruschi
  • Roseliane Vavy
  • Bertrand Marsal
  • Margaux Thiry
  • Lucien Vetsch

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Bohl
Jean-Luc Bohl (31 élus) Montigny avance 		3 224 72,69%
  • Jean-Luc Bohl
  • Aude Gregoire
  • Lucien Vetsch
  • Véronique Kremer
  • Salvatore Tabone
  • Arielle Schwartzberg
  • Raymond Weinheimer
  • Gaëlle Huguenin-Robinot
  • Dimitri Sokolowski
  • Christiane Greiner
  • Christian Wax
  • Hélène Philippon
  • Alexandre Laurent
  • Frédérique Lava
  • Hervé Brouillet
  • Françoise Dally
  • Jean-Jacques Pisoni
  • Priscilla Pruvost
  • Tanguy Servais
  • Agnès Vallé
  • Vivien Schanen
  • Caroline Genser
  • Patrice Philippe
  • Clotilde Chambaud-Schvartz
  • Hamid Zahrouni
  • Aline Potin
  • Gilles Lassagne
  • Sarah Saddouk
  • Frédéric Sartor
  • Sonia Vasseur
  • Stéphane Bruschi
Irma Vollmer
Irma Vollmer (2 élus) L'humain avant tout 		705 15,89%
  • Irma Vollmer
  • Bernard Campani
Jean-François Somny
Jean-François Somny (2 élus) Rassembler pour montigny les metz 		506 11,40%
  • Jean-François Somny
  • Nadine Simon
Participation au scrutin Montigny-lès-Metz
Taux de participation 31,28%
Taux d'abstention 68,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 597

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Bohl
Jean-Luc Bohl (29 élus) Montigny renouveau 		4 758 58,15%
  • Jean-Luc Bohl
  • Edith Feneon
  • Lucien Vetsch
  • Monique Sary
  • Bernard Eckstein
  • Marie-Françoise Mathieu
  • Raymond Weinheimer
  • Aude Gregoire
  • Michel Beguinot
  • Christiane Greiner
  • Christian Wax
  • Yolande Von Hof
  • Sébastien Tilignac
  • Elodie Girault
  • Salvatore Tabone
  • Sylvie Caruso
  • Jean-Jacques Pisoni
  • Audfrey Debeux
  • Hervé Brouillet
  • Sophie Huber
  • Gilles Lhuillier
  • Charlotte Hennequin
  • Jean-Pierre Poirier
  • Martine Luckhaus
  • Laurent Polo
  • Gaelle Robinot-Huguenin
  • Franck Festor
  • Anne Clevenot
  • Philippe Rakotozafy
Aymeric Perraud
Aymeric Perraud (3 élus) Montigny bleu marine 		1 597 19,51%
  • Aymeric Perraud
  • Géraldine Grosse
  • Jean-François Somny
Pierre Bonati
Pierre Bonati (2 élus) Ensemble a montigny 		1 284 15,69%
  • Pierre Bonati
  • Christine Tison
Irma Vollmer
Irma Vollmer (1 élu) L'humain d'abord, à montigny-lès-metz 		543 6,63%
  • Irma Vollmer
Participation au scrutin Montigny-lès-Metz
Taux de participation 53,29%
Taux d'abstention 46,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 8 408

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