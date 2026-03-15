Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Metz : les infos en direct

L'humain avant tout

La liste citoyenne "L'Humain Avant Tout" à Montigny-les-Metz se compose d'une équipe unie, prête à représenter les intérêts des habitants. Sous la direction de Irma Vollmer, les candidats s'engagent à concrétiser des projets tels que la voie verte et le jardin des Racines. Leur objectif est de mobiliser les citoyens pour faire entendre leur voix et améliorer la qualité de vie à Montigny.

Justice sociale et solidarité

Le programme prévoit une tarification des cantines scolaires adaptée aux revenus des familles, avec un tarif d'entrée à 1€. Des initiatives pour les seniors et les jeunes, comme un pass-sport jeunesse et des structures d'accueil, sont également envisagées. La mixité sociale sera imposée dans les nouvelles constructions pour favoriser l'inclusion.

Santé publique accessible

La mise en place d'une mutuelle municipale vise à garantir l'accès aux soins pour tous les citoyens, en particulier ceux qui y renoncent. Un centre de santé sera créé, avec des médecins rémunérés par la ville pour assurer une couverture médicale adéquate. Cette initiative répond à un besoin croissant de services de santé accessibles et de qualité.

Écologie et cadre de vie

Le projet inclut la création d'une sapinière municipale pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. La végétalisation des espaces scolaires et la rénovation d'infrastructures publiques sont également des priorités. Enfin, le développement de pistes cyclables sécurisées vise à promouvoir une mobilité douce et respectueuse de l'environnement.