Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Metz : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Metz [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montigny-lès-Metz sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montigny-lès-Metz.
L'actu des élections municipales 2026 à Montigny-lès-Metz
13:10 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Montigny-lès-Metz
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Montigny-lès-Metz se sont avérés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Luc Bohl (Divers centre) a creusé l'écart en recueillant 72,69% des bulletins. À sa poursuite, Irma Vollmer (Parti communiste français) a capté 15,89% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Divers centre a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Montigny-lès-Metz, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité si large sera un défi immense pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Montigny-lès-Metz
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Pour rappel, le 1er tour des précédentes municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du covid, suscitant de nombreuses controverses. La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Montigny-lès-Metz. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Montigny-lès-Metz dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montigny-lès-Metz
|Tête de listeListe
|
Irma Vollmer
Liste divers gauche
L'Humain avant tout
|
|
Jean-Luc Bohl
Liste divers centre
MONTIGNY AVANCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Bohl (31 élus) Montigny avance
|3 224
|72,69%
|
|Irma Vollmer (2 élus) L'humain avant tout
|705
|15,89%
|
|Jean-François Somny (2 élus) Rassembler pour montigny les metz
|506
|11,40%
|
|Participation au scrutin
|Montigny-lès-Metz
|Taux de participation
|31,28%
|Taux d'abstention
|68,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 597
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Bohl (29 élus) Montigny renouveau
|4 758
|58,15%
|
|Aymeric Perraud (3 élus) Montigny bleu marine
|1 597
|19,51%
|
|Pierre Bonati (2 élus) Ensemble a montigny
|1 284
|15,69%
|
|Irma Vollmer (1 élu) L'humain d'abord, à montigny-lès-metz
|543
|6,63%
|
|Participation au scrutin
|Montigny-lès-Metz
|Taux de participation
|53,29%
|Taux d'abstention
|46,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,69%
|Nombre de votants
|8 408
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