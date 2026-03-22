Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-sur-Loing : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montigny-sur-Loing [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montigny-sur-Loing sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montigny-sur-Loing.
L'actu des élections municipales 2026 à Montigny-sur-Loing
11:46 - Que disaient les résultats des élections municipales à Montigny-sur-Loing la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Montigny-sur-Loing, c'est Stéphane Colas qui a pris l'avantage avec 42,96 % des suffrages exprimés. Ensuite, Mathias Chaplain a obtenu la seconde place avec 31,26 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Sylvie Monchecourt est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Montigny-sur-Loing, le vote a enregistré une participation de 64,43 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montigny-sur-Loing
Le deuxième tour des élections municipales à Montigny-sur-Loing a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Colas
Divers
ECOUTER MONTIGNY, DYNAMISER L'AVENIR
|
|
Mathias Chaplain
Divers
MONTIGNY DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montigny-sur-Loing
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane COLAS (Ballotage) ECOUTER MONTIGNY, DYNAMISER L'AVENIR
|650
|42,96%
|Mathias CHAPLAIN (Ballotage) MONTIGNY DEMAIN
|473
|31,26%
|Sylvie MONCHECOURT (Ballotage) MONTIGNY SUR LOING D'ABORD
|390
|25,78%
|Participation au scrutin
|Montigny-sur-Loing
|Taux de participation
|64,43%
|Taux d'abstention
|35,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,20%
|Nombre de votants
|1 527
Source : ministère de l’Intérieur
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