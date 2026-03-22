Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-sur-Loing : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montigny-sur-Loing

Le deuxième tour des élections municipales à Montigny-sur-Loing a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Colas
Stéphane Colas Divers
ECOUTER MONTIGNY, DYNAMISER L'AVENIR
  • Stéphane Colas
  • Isabelle Costerizant
  • Pierre Moreau
  • Sabine Archaux
  • Eric Succab
  • Laureen Simon
  • Alexandre Berthez
  • Carine Redon
  • Jean-Claude Frichet
  • Suzanne L'Hommée
  • William Schappacher
  • Sarah Segalis
  • Michel Bachelot
  • Delphine Muller
  • Sébastien Dos Santos
  • Emilia Terencio
  • Franck Duchaufour
  • Marie-Laurence Lecoq
  • Frédéric Leroy
  • Annie Boulinier
  • Benjamin Chimene
  • Rosa Maria Soto Maior
  • Laurent Praquin
  • Bérangère Bober
  • David Briaux
Mathias Chaplain
Mathias Chaplain Divers
MONTIGNY DEMAIN
  • Mathias Chaplain
  • Isabelle Guitton
  • Louis Guedj
  • Samantha Richard
  • Sébastien Thouvenot
  • Valerie Jacquenet
  • Christophe Lamotte
  • Nathalie Samson
  • Frederic Mackain
  • Jeanne Antebi
  • Jean-François Roche
  • Martine Lagorsse
  • Jean-Pascal Quilès
  • Lorraine Mangin
  • Baptiste Eluard
  • Sophie Bernard
  • Anthony Marin
  • Amandine Sudre
  • Michel Viollet
  • Guénola Pellen
  • Philippe Grente
  • Anne Fuchs
  • Gaetan Kiamtia
  • Mylene Perderiset
  • Benoît Samson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montigny-sur-Loing

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane COLAS
Stéphane COLAS (Ballotage) ECOUTER MONTIGNY, DYNAMISER L'AVENIR 		650 42,96%
Mathias CHAPLAIN
Mathias CHAPLAIN (Ballotage) MONTIGNY DEMAIN 		473 31,26%
Sylvie MONCHECOURT
Sylvie MONCHECOURT (Ballotage) MONTIGNY SUR LOING D'ABORD 		390 25,78%
Participation au scrutin Montigny-sur-Loing
Taux de participation 64,43%
Taux d'abstention 35,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,20%
Nombre de votants 1 527

Source : ministère de l’Intérieur

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