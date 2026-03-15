Résultat municipale 2026 à Montigny-sur-Loing (77690) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montigny-sur-Loing a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montigny-sur-Loing, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montigny-sur-Loing [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane COLAS
Stéphane COLAS ECOUTER MONTIGNY, DYNAMISER L'AVENIR 		650 42,96%
Mathias CHAPLAIN
Mathias CHAPLAIN MONTIGNY DEMAIN 		473 31,26%
Sylvie MONCHECOURT
Sylvie MONCHECOURT MONTIGNY SUR LOING D'ABORD 		390 25,78%
Participation au scrutin Montigny-sur-Loing
Taux de participation 64,43%
Taux d'abstention 35,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,20%
Nombre de votants 1 527

Source : ministère de l’Intérieur

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