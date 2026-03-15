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19:20 - Montigny-sur-Loing : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Montigny-sur-Loing, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 25,15% de cadres supérieurs pour 2 634 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. Ses 285 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (70,86%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 152 résidents étrangers, soit 5,77% de la population, contribue à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,31%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 50 515 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Montigny-sur-Loing incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Montigny-sur-Loing ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale à Montigny-sur-Loing il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 19,18% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 0,00% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 15,00% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Montigny-sur-Loing comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 26,39% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 31,43% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 34,27% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Montigny-sur-Loing ? La participation atteignait 49,49 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Montigny-sur-Loing (dans la moyenne nationale) alors que progressait le Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part attiré les électeurs, avec 76,91 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 23,09 %). La mobilisation atteignait quant à elle 58,46 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,19 %, contre seulement 48,27 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. En ce jour d'élection municipale 2026 à Montigny-sur-Loing, cette réalité sera quoi qu'il en soit décortiquée.

15:59 - Le vote de Montigny-sur-Loing nettement ancré à droite en 2024 Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Montigny-sur-Loing en 2024 avec 42,99%. Davy Brun (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 31,43%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Louis Thieriot culminant à 65,73% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (26,39%). La situation politique de Montigny-sur-Loing a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire de tendance centriste modérée, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une zone pivot.

14:57 - En 2022, la commune de Montigny-sur-Loing s'était massivement dirigée vers le centre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Montigny-sur-Loing portaient leur choix sur Patrick Septiers (Divers centre) avec 26,32% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Louis Thiériot (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 63,79%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Montigny-sur-Loing accordaient précédemment leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,31%, devançant ainsi Marine Le Pen avec 19,18%. Lors de la finale de l'élection à Montigny-sur-Loing, les électeurs accordaient 0,00% pour Emmanuel Macron, contre 0,00% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire en équilibre en faveur du bloc central.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Montigny-sur-Loing Concernant la pression fiscale à Montigny-sur-Loing, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 140 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 746 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 37,40 % en 2024 (contre 19,40 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national s'établit aux alentours de 40 % (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 86 590 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 389 470 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 8,15 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Montigny-sur-Loing Les résultats des élections municipales il y a six ans à Montigny-sur-Loing ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Sylvie Monchecourt a devancé tous ses adversaires en recueillant 53,93% des suffrages. À sa poursuite, Valérie Jacquenet a obtenu 46,06% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Sylvie Monchecourt a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Montigny-sur-Loing, cet équilibre offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Faire basculer une majorité si large sera le principal défi pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.